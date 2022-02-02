Непростая головоломка: какая из трех конфет - отравленная?

Только представьте: вы идете по незнакомой местности и вдруг видите сливовое дерево, усыпанное сочными ароматными плодами. Вы уже давно не прочь перекусить, потому выбираете самую красивую сливу и с наслаждением откусываете от нее небольшой кусочек. И вдруг к вам подходит незнакомец…

Он сразу же обвиняет вас в воровстве! Как воспитанный человек, вы сразу рассыпаетесь в извинениях и пытаетесь вернуть ему плод – вы же не знали, что это растущее посреди леса дерево кому-то принадлежит! Мужчину это не останавливает, он продолжает настаивать на краже и говорит, что вы жестоко поплатитесь, так как каждое воровство в этой загадочной стране карается смертью.

Конечно же, вы не ожидали такого поворота событий. И тут незнакомец предлагает вам присесть рядом с ним возле большого пня. «Я дам вам возможность избежать наказания», — говорит мужчина, вытаскивая из кармана красную, синюю и зеленую конфеты. «Два леденца напичканы ядом, убивающим в течение 30 секунд, но третий – абсолютно безвреден. Выберите один из них, если останетесь живы – можете отправляться дальше, правда, здорово?» «Конечно, здорово», — думаете вы, но пришло время делать выбор.

Неожиданно незнакомец решает сжалиться над вами – он убирает одну из отравленных конфет, красную, и вместе с тем предлагает вам взять в руку зеленую.

Когда все сделано так, как хотел владелец дерева, он разрешает изменить решение в течение 10 секунд.

Что же делать? Главное – не торопитесь и подумайте, чем в действительности может быть опасна сложившаяся ситуация. Многие ошибочно полагают, что незнакомец дал им второй шанс и сознательно предложил безопасную конфету, но их ждет неминуемая смерть! И вот почему.

Предположим, вы все-таки останавливаете свой выбор на зеленой конфете. Вероятно, выбирая между ней и синей, вы думаете, что ваши шансы на выживание составляют 50/50. Но вы забываете о том, что у фактически навязанной зеленой конфеты вдвое больше возможностей убить вас, чем у синей! Все просто – когда конфет было три, ваши шансы выбрать безопасную сладость можно было оценить, как 1 против 2. Теперь конфет стало две, но у вас нет никакой дополнительной информации о зеленой, потому это соотношение не меняется! То есть, предложенный вам зеленый леденец вдвое опаснее оставшегося на пне синего. Только на первый взгляд шансы убить вас равны у обоих леденцов. На самом деле соотношение опасности и безопасности не изменилось с исчезновением красной конфеты. Этот феномен называется парадоксом Монти Холла, классическим явлением теории вероятности. Он на практике воплощен в популярной американской игре. Участнику предлагается выбрать один из трех предметов – в нашем случае спасение, смерть или смерть. Но в оригинале задача ведущего – склонить игрока изменить свое решение таким образом, чтобы он выбрал один из двух одинаковых предметов/вариантов.

Очень немногие из нас могут похвастаться отличным знанием теории вероятности, но не кажется ли вам, что в этой головоломке есть явный логический подтекст? Задумайтесь, стал бы обиженный и, по его мнению, обворованный незнакомец давать вам сразу две возможности избежать наказания?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2403925605263870308/

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