Когда Рюриковичи узнали о том, что они Рюриковичи

В Начальной летописи («Повести временных лет») монаха Нестора, написанной не позднее начала XII века, упомянуты имена Рюрика, Синеуса и Трувора — варяжских воинов, призванных на княжение в Новгород в 862 году. От Рюрика, якобы, произошли все русские князья во времена Нестора.

Первые известия о Рюрике

В конце 14 века легенду о Рюрике близко к тексту ПВЛ пересказал автор Лаврентьевской летописи. Тогда же имя Рюрика было упомянуто в эпической поэме «Задонщина», рассказывающей о победе князя Дмитрия Донского на Куликовом поле. Впрочем, не во всех списках «Задонщины» оно встречается. Не все историки согласны и с тем, что оно присутствовало в первоначальном варианте эпоса. Так, Полина Федотова, автор статьи «Дитя монгольского погрома: к проблеме историчности князя Рюрика», доказывает, что имя Рюрик было вставлено в текст «Задонщины» не позднее конца 15 столетия.

Есть отсылка к Рюрику в пространной редакции «Жития святого князя Владимира», где креститель Руси назван правнуком Рюрика. Цитировавший его в середине 16 века московский митрополит Макарий считал, что оно было написано не позднее 1070-х годов. Однако современная наука склонна относить время составления этого «Жития» к 15 веку, поскольку Макарий, живший во времена Ивана Грозного, был заинтересован в том, чтобы "удревнить" источник о Рюрике.

В 1517 году Москву посетил посол австрийского императора Сигизмунд Герберштейн. В своих «Записках о московитских делах» он рассказывал начальную историю России, связав её с призванием Рюрика. Родину варягов Герберштейн помещал в области Варгия на севере Германии. Но очевидно, что Герберштейн был хорошо знаком с русскими источниками и, касаясь основания Рюриком Русского государства, пересказывал версию, уже широко распространённую среди русских.

Следовательно, несмотря на давнюю известность легенды о происхождении русских князей из варяжского рода Рюрика, она получает широкое распространение не ранее конца 15 века.

Рюриковичи не знали, что они – Рюриковичи

Если посмотреть на историю княжеских усобиц древней Руси, на перемещения князей из одного города в другой по принципу старшинства в роду, то мы нигде в летописях не увидим ссылок на единство Рюрикова рода, Рюрикова потомства. Сознание единства княжеского рода есть, а сам род никак не называется!

Более того, имя Рюрик встречается среди князей древней Руси исключительно редко. Помимо самого родоначальника, Рюриками за три с половиной века звались только два малозначащих князя! Первый – князь-изгой Рюрик Ростиславич, умерший в 1092 году. Второй – также Рюрик Ростиславич, скончавшийся в 1212 году. Зимой 1202/03 года он в союзе с половцами штурмом взял Киев и полностью разорил его. Кроме этого ужасного деяния, он ничем больше не прославился. И это всё!

Рюрик – одно из самых редких имён среди древнерусских князей. И это не объяснить тем, что оно языческое. Большинство других князей тоже известны нам под своими языческими именами: Владимир, Мстислав, Ростислав и т.п. Они были внесены в святцы и стали крестильными именами лишь столетия спустя.

Очень странно для родоначальника династии, что его к его имени относились с антипатией его собственные потомки. Может быть, в те времена они ещё просто не знали о том, что происходят от Рюрика?

Историческая фальсификация опального церковника

Становление легенды о значении Рюрика для истории правящей на Руси династии начинается с рубежа 15-16 веков.

В 1476 году литовский великий князь Казимир заточил в тюрьму интриговавшего против него митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси Спиридона-Савву. Этот Спиридон-Савва получил свой сан у константинопольского патриарха за деньги, а вообще отличался таким характером, что его церковные коллеги прозвали его Сатаной.

Около 1482 года Спиридону-Савве удаётся освободиться с помощью дипломатических усилий, предпринятых московским великим князем Иваном III. Низложенный митрополит перебирается в Московию. Но, по-видимому, он и здесь не прекратил своих плутовских козней, потому что вскоре оказался в заключении в Ферапонтовом монастыре, где и умер в 1503 году.

Режим содержания Спиридона-Саввы в Ферапонтове был мягким, и бывший митрополит занимался чтением и сочинительством. Он сделал впечатляющую попытку вернуть себе милость великого князя, написав возвышающую историческую повесть о происхождении московской династии. В ней, называемой «Посланием о Мономаховых дарах» (или «Сказанием о Мономаховом венце») он написал, будто бы византийский император Константин Мономах передал юному киевскому князю, своему внуку, сыну своей дочери, царские регалии, среди которых знаменитая шапка Мономаха.

Важное значение в «Послании» имела фиктивная родословная русских князей. По вымыслу Спиридона-«Сатаны», Рюрик был дальним потомком некоего Пруса, брата древнеримского императора Августа.

Первым Рюриковичем, кто верил в то, что он Рюрикович, был Иван Грозный

Спиридон так и не вернул себе расположение московского двора. В 1511 году он упоминается как иерарх, на которого была наложена анафема. Но начатое им дело продолжало жить. Не позднее 1527 года легенда о Мономаховом венце и происхождении Рюрика от Пруса, а русских князей от Рюрика, была записана в «Сказании о князьях Владимирских». Автор этого сочинения неизвестен, но оно стало как бы «кратким курсом» династической истории московского правящего дома.

А при Иване Грозном эта родословная Рюриковой династии вошла в официальный «Государев родословец», а также в «Степенную книгу», где были записаны официально признанные генеалогические древа всех знатных русских фамилий.

По-видимому, Иван Грозный, произносящий в известном фантастическом фильме слова «Рюриковичи мы!», был первым русским монархом, кто на самом деле мог бы со значением произнести такое. Прежде него русским князьям не было дела до того, что они происходят от Рюрика. Даже если они об этом иногда вспоминали, этот мнимый или действительный факт никогда не служил опорной точкой в самоидентификации династии.

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А вы знали об этом?

Суммы денег($ 1,467 трлн), потраченной на войны в Ираке и Афганистане, могло бы хватить американцам на то, чтобы установить ОФП (объединение фотоэлектрических преобразователей) на крыше каждого дома в США.Если разделить $ 1,467 трлн на 132 миллионами домашних хозяйств, то получится $ 11 000 на одно домохозяйство. Панели 2,5 кВт стоят примерно $ 10 000.





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