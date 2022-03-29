Жозеф Фуше. Человек, который всех предал

Вы скажете — такое невозможно, чтобы два политических противника писали об одном и том же человеке одинаково негативно. А если их не двое, а трое и у всех характеристика написана ему как под копирку? Что-то здесь не так либо «герой» всех трех описаний — отъявленный негодяй. Увы, но такой человек оказывается был и о нем мы сейчас поведем свой рассказ.

Хорошими делами — прославиться нельзя!

Жозеф Фуше родился во Франции в 1759 году. Образование получил духовное и в соответствии с дипломом устроился на службу. Видимо, прилежание и рвение к наукам у него было отменное, за что уже в 32 года он удостаивается звания профессор философии и математики. Однако, грянула Французская революция и Жозеф осознает, что преподавание и учительство — это не его кредо. Прославиться можно только в политике.

Поиск славы толкает его на вступление в партию революционеров-мантаньяров. Здесь то как раз и начали проявляться его истинные черты характера. Партийные поручения выполняются быстро и четко и что самое главное — это приносило ему удовлетворение. Власть в руках человека, который к ней всегда стремился — порочна.

Жозеф Фуше

Послушание и безнаказанность при той или иной акции — еще больше окрыляли Фуше. Именно отсюда родились его более чем бредовые приказы, как-то разрушить памятники на кладбище или произвести массовые расстрелы за отказ поддержать революцию.

Дошло до того, что сам Максимильен Робеспьер — вождь якобинцев — сначала исключает его из своей партии, а затем решает отдать рьяного бунтаря под суд. Стерпеть такое — было бы против правил Фуше, и он предает своих вчерашних однопартийцев и переходит под крыло Наполеона Бонапарта.

Император вместо короля

Не ведая таких чувств, как преданность и порядочность, Жозеф идет к своей цели буквально по трупам», за что Наполеон ставит его министром внутренних дел. Отрабатывать такую награду пришлось созданием управления тайного сыска, арестом и расправой над якобинцами — своими недавними товарищами.

Жозеф Фуше

«Непотопляемый»

После поражения Наполеона в 1813 году Фуше называет его отработанным материалом и ищет случай перебежать к королю Людовику XVIII. При этом Жозефа нисколько не смутило, что всего несколько лет назад он двумя руками голосовал за смерть его предшественника. И снова удача — король принимает беглеца и дает при этом ему высокую должность. Тут бы и успокоиться беглецу, но Наполеон предпринимает попытку реванша, и его полки уверенно начали продвигаться к Парижу.

Бывший профессор вновь верен себе — собрав важную информацию, Фуше перебегает к Наполеону. Бонапарту самое время усомниться в преданности перебежчика, но он вместо этого он предлагает ему (в очередной раз) пост главного полицейского Франции.

Для предателя и негодяя два последующих года оказались в тягость. «Спасла» ситуацию битва под Ватерлоо, где армия Наполеона была разбита войсками коалиции. Вы не поверите, но у Фуше хватает совести опять пасть на колени перед монархом. Место министра юстиции (как специально) — опять держали под него.

Жозеф Фуше

Бег Бога, без принципов, без чести И все-таки справедливость пробивает себе путь. Проходит год и человеку без принципов и совести припомнили и призывы к казни Людовика XVI, и расправу над якобинцами, и службу Наполеону. В итоге отстраняют и от двора, и от политики вообще. Жозеф Фуше сначала переезжает в Берлин, а затем и вовсе — был бежит в Вену. Свой жизненный путь профессиональный предатель закончил там же в 1820 году. Своим наследникам он оставил огромное состояние. Богатства материальные у Жозефа Фуше и тут выступили контрастом с его духовным содержанием. Жозеф Фуше Жозеф Фуше Лишенный принципов человек, за всю жизнь не созрел даже для одного благородного поступка. Уповать на то, что наполеоновские времена породили целое поколение таких, как Жозеф Фуше — нельзя. Он уникален в своем роде. Духовник по образованию, он грешил, как отъявленный безбожник. За свою жизнь он сумел по несколько раз предать двух королей и одного императора, а возвыситься при этом, даже в своих глазах, — у него не получилось.