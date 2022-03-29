Жозеф Фуше. Человек, который всех предал

Вы скажете — такое невозможно, чтобы два политических противника писали об одном и том же человеке одинаково негативно. А если их не двое, а трое и у всех характеристика написана ему как под копирку? Что-то здесь не так либо «герой» всех трех описаний — отъявленный негодяй. Увы, но такой человек оказывается был и о нем мы сейчас поведем свой рассказ.
Хорошими делами — прославиться нельзя!
Жозеф Фуше родился во Франции в 1759 году. Образование получил духовное и в соответствии с дипломом устроился на службу. Видимо, прилежание и рвение к наукам у него было отменное, за что уже в 32 года он удостаивается звания профессор философии и математики. Однако, грянула Французская революция и Жозеф осознает, что преподавание и учительство — это не его кредо. Прославиться можно только в политике.
Поиск славы толкает его на вступление в партию революционеров-мантаньяров. Здесь то как раз и начали проявляться его истинные черты характера. Партийные поручения выполняются быстро и четко и что самое главное — это приносило ему удовлетворение. Власть в руках человека, который к ней всегда стремился — порочна.
Жозеф Фуше
Послушание и безнаказанность при той или иной акции — еще больше окрыляли Фуше. Именно отсюда родились его более чем бредовые приказы, как-то разрушить памятники на кладбище или произвести массовые расстрелы за отказ поддержать революцию.Дошло до того, что сам Максимильен Робеспьер — вождь якобинцев — сначала исключает его из своей партии, а затем решает отдать рьяного бунтаря под суд. Стерпеть такое — было бы против правил Фуше, и он предает своих вчерашних однопартийцев и переходит под крыло Наполеона Бонапарта.
Император вместо короля
Не ведая таких чувств, как преданность и порядочность, Жозеф идет к своей цели буквально по трупам», за что Наполеон ставит его министром внутренних дел. Отрабатывать такую награду пришлось созданием управления тайного сыска, арестом и расправой над якобинцами — своими недавними товарищами.
Жозеф Фуше
«Непотопляемый»
После поражения Наполеона в 1813 году Фуше называет его отработанным материалом и ищет случай перебежать к королю Людовику XVIII. При этом Жозефа нисколько не смутило, что всего несколько лет назад он двумя руками голосовал за смерть его предшественника. И снова удача — король принимает беглеца и дает при этом ему высокую должность. Тут бы и успокоиться беглецу, но Наполеон предпринимает попытку реванша, и его полки уверенно начали продвигаться к Парижу.
Бывший профессор вновь верен себе — собрав важную информацию, Фуше перебегает к Наполеону. Бонапарту самое время усомниться в преданности перебежчика, но он вместо этого он предлагает ему (в очередной раз) пост главного полицейского Франции.
Для предателя и негодяя два последующих года оказались в тягость. «Спасла» ситуацию битва под Ватерлоо, где армия Наполеона была разбита войсками коалиции. Вы не поверите, но у Фуше хватает совести опять пасть на колени перед монархом. Место министра юстиции (как специально) — опять держали под него.
Жозеф Фуше
Бег Бога, без принципов, без чести
И все-таки справедливость пробивает себе путь. Проходит год и человеку без принципов и совести припомнили и призывы к казни Людовика XVI, и расправу над якобинцами, и службу Наполеону. В итоге отстраняют и от двора, и от политики вообще. Жозеф Фуше сначала переезжает в Берлин, а затем и вовсе — был бежит в Вену.
Свой жизненный путь профессиональный предатель закончил там же в 1820 году. Своим наследникам он оставил огромное состояние. Богатства материальные у Жозефа Фуше и тут выступили контрастом с его духовным содержанием.Жозеф Фуше
Лишенный принципов человек, за всю жизнь не созрел даже для одного благородного поступка. Уповать на то, что наполеоновские времена породили целое поколение таких, как Жозеф Фуше — нельзя. Он уникален в своем роде. Духовник по образованию, он грешил, как отъявленный безбожник. За свою жизнь он сумел по несколько раз предать двух королей и одного императора, а возвыситься при этом, даже в своих глазах, — у него не получилось.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!
Рекомендую также прочесть:
Почему китайская мафия - самая страшная https://otari.mirtesen.ru/blog/43012917520/
Самая страшная каторга царской России - "Орловская" https://otari.mirtesen.ru/blog/43620361309/
Порочные связи правителей. Кто любил пошалить? https://otari.mirtesen.ru/blog/43535619628
Свежие комментарии