Русская армия не проиграла в Первой мировой войне, но почему её империя пала?

Как и большинство европейских держав, Имперская Россия была втянута в кровавые события Первой мировой войны в результате политических ошибок. Среди них можно назвать чрезмерную уверенность в своей военной мощи и стремление к имперскому соперничеству. Эти ошибки стоили жизней миллионов простых солдат.

Накал страстей в 1914 году

Годы царствования Николая II не были простыми. Антиправительственные настроения нарастали в геометрической прогрессии, что усугублялось нерациональной политической тактикой, с одной стороны попустительской, с другой – жестокой. После расстрела сотен бастующих шахтеров эта обстановка накалилась до предела. Газеты так описывали ситуацию тех лет: «Мы живем на вулкане».

Взаимоотношения двух держав

Отношения между царской Россией и Германией никогда нельзя было назвать дружественными, и это несмотря на родственные связи обоих лидеров. Но Николай II надеялся, что именно родственные узы позволят избежать военного столкновения и удержать дипломатические отношения в состоянии относительного мира.

Николай II и германский кайзер Вильгельм

Он не предполагал, что жажда власти и победы может стать выше других принципов, а так же не ожидал от немецкого кайзера интриг, способных вывести ход войны на иной виток.

И война началась

Но этого как раз и следовало ожидать от властолюбивого, не отличавшегося высокой добропорядочностью немецкого лидера.

Война началась неожиданно для русского народа, однако она поначалу улучшила социальную ситуацию. Поднявшаяся волна патриотизма смыла накал революционных страстей. Теперь целью номер один была борьба с зарубежным врагом, тогда как внутренние противоречия отошли на второй план. Более того, в первый год военного столкновения любое посягательство на царя считалось национальным преступлением не только со стороны буквы закона, но и в народном видении. Правда эта ситуация продлилась недолго.

Разрушить страну изнутри

Обнаружившиеся проблемы в армии, неверные политические маневры, а так же интриги немецкого кайзера предрешили исход этой войны. Стоит отметить, что несмотря на все сложности, к концу 1916 года русским генералам удалось продумать грамотную тактику боя и собрать необходимое обмундирование и оружие. Генералы были уверены, что в 1917 году дадут завершающий, победный бой немцам, однако….

Русские солдаты на фронте Первой мировой войны

Прознав о готовящейся атаке, немецкий кайзер решает «если не сломить Россию силой штыка, надо разрушить ее изнутри». Он приглашает к себе Ленина, Троцкого и прочих, скрывавшихся в то время за границей русских революционеров и финансирует революцию с условием многочисленных уступок России в случае успеха мероприятия.

Революция состоялась. Империя пала. По результатам Первой мировой войны, Россия должна была платить огромные контрибуции Германии на протяжение долгих лет, признав свое поражение. А тем временем голод, нищета и кровавый террор разваливали ее изнутри….

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