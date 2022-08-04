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Русская армия не проиграла в Первой мировой войне, но почему её империя пала?

Как и большинство европейских держав, Имперская Россия была втянута в кровавые события Первой мировой войны в результате политических ошибок. Среди них можно назвать чрезмерную уверенность в своей военной мощи и стремление к имперскому соперничеству. Эти ошибки стоили жизней миллионов простых солдат.

Русская армия не проиграла в Первой мировой войне, но почему её империя пала?

Накал страстей в 1914 году

Годы царствования Николая II не были простыми. Антиправительственные настроения нарастали в геометрической прогрессии, что усугублялось нерациональной политической тактикой, с одной стороны попустительской, с другой – жестокой. После расстрела сотен бастующих шахтеров эта обстановка накалилась до предела. Газеты так описывали ситуацию тех лет: «Мы живем на вулкане».

Взаимоотношения двух держав

Отношения между царской Россией и Германией никогда нельзя было назвать дружественными, и это несмотря на родственные связи обоих лидеров. Но Николай II надеялся, что именно родственные узы позволят избежать военного столкновения и удержать дипломатические отношения в состоянии относительного мира.

Николай II и германский кайзер ВильгельмНиколай II и германский кайзер Вильгельм

Он не предполагал, что жажда власти и победы может стать выше других принципов, а так же не ожидал от немецкого кайзера интриг, способных вывести ход войны на иной виток.

Но этого как раз и следовало ожидать от властолюбивого, не отличавшегося высокой добропорядочностью немецкого лидера.

И война началась

Война началась неожиданно для русского народа, однако она поначалу улучшила социальную ситуацию. Поднявшаяся волна патриотизма смыла накал революционных страстей. Теперь целью номер один была борьба с зарубежным врагом, тогда как внутренние противоречия отошли на второй план. Более того, в первый год военного столкновения любое посягательство на царя считалось национальным преступлением не только со стороны буквы закона, но и в народном видении. Правда эта ситуация продлилась недолго.

Разрушить страну изнутри

Обнаружившиеся проблемы в армии, неверные политические маневры, а так же интриги немецкого кайзера предрешили исход этой войны. Стоит отметить, что несмотря на все сложности, к концу 1916 года русским генералам удалось продумать грамотную тактику боя и собрать необходимое обмундирование и оружие. Генералы были уверены, что в 1917 году дадут завершающий, победный бой немцам, однако….

Русские солдаты на фронте Первой мировой войныРусские солдаты на фронте Первой мировой войны

Прознав о готовящейся атаке, немецкий кайзер решает «если не сломить Россию силой штыка, надо разрушить ее изнутри». Он приглашает к себе Ленина, Троцкого и прочих, скрывавшихся в то время за границей русских революционеров и финансирует революцию с условием многочисленных уступок России в случае успеха мероприятия.

Революция состоялась. Империя пала. По результатам Первой мировой войны, Россия должна была платить огромные контрибуции Германии на протяжение долгих лет, признав свое поражение. А тем временем голод, нищета и кровавый террор разваливали ее изнутри….

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