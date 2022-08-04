Русская армия не проиграла в Первой мировой войне, но почему её империя пала?

Как и большинство европейских держав, Имперская Россия была втянута в кровавые события Первой мировой войны в результате политических ошибок. Среди них можно назвать чрезмерную уверенность в своей военной мощи и стремление к имперскому соперничеству. Эти ошибки стоили жизней миллионов простых солдат.
Накал страстей в 1914 году
Годы царствования Николая II не были простыми. Антиправительственные настроения нарастали в геометрической прогрессии, что усугублялось нерациональной политической тактикой, с одной стороны попустительской, с другой – жестокой. После расстрела сотен бастующих шахтеров эта обстановка накалилась до предела. Газеты так описывали ситуацию тех лет: «Мы живем на вулкане».
Взаимоотношения двух держав
Отношения между царской Россией и Германией никогда нельзя было назвать дружественными, и это несмотря на родственные связи обоих лидеров. Но Николай II надеялся, что именно родственные узы позволят избежать военного столкновения и удержать дипломатические отношения в состоянии относительного мира.
Николай II и германский кайзер Вильгельм
Он не предполагал, что жажда власти и победы может стать выше других принципов, а так же не ожидал от немецкого кайзера интриг, способных вывести ход войны на иной виток.Но этого как раз и следовало ожидать от властолюбивого, не отличавшегося высокой добропорядочностью немецкого лидера.
И война началась
Война началась неожиданно для русского народа, однако она поначалу улучшила социальную ситуацию. Поднявшаяся волна патриотизма смыла накал революционных страстей. Теперь целью номер один была борьба с зарубежным врагом, тогда как внутренние противоречия отошли на второй план. Более того, в первый год военного столкновения любое посягательство на царя считалось национальным преступлением не только со стороны буквы закона, но и в народном видении. Правда эта ситуация продлилась недолго.
Разрушить страну изнутри
Обнаружившиеся проблемы в армии, неверные политические маневры, а так же интриги немецкого кайзера предрешили исход этой войны. Стоит отметить, что несмотря на все сложности, к концу 1916 года русским генералам удалось продумать грамотную тактику боя и собрать необходимое обмундирование и оружие. Генералы были уверены, что в 1917 году дадут завершающий, победный бой немцам, однако….
Русские солдаты на фронте Первой мировой войны
Прознав о готовящейся атаке, немецкий кайзер решает «если не сломить Россию силой штыка, надо разрушить ее изнутри». Он приглашает к себе Ленина, Троцкого и прочих, скрывавшихся в то время за границей русских революционеров и финансирует революцию с условием многочисленных уступок России в случае успеха мероприятия.
Революция состоялась. Империя пала. По результатам Первой мировой войны, Россия должна была платить огромные контрибуции Германии на протяжение долгих лет, признав свое поражение. А тем временем голод, нищета и кровавый террор разваливали ее изнутри….
А вы знали об этом?
Компания Professional Wingman в Нью-Йорке и Бостоне, а также компания Wingman Pro в Лос-Анджелесе предоставят вам профессиональную помощь, чтобы подкатить к девушке в баре. Все довольно просто: к вам приставляют симпатичного и уверенного в себе актера, который поможет «растопить лед» и начать разговор, а дальше уже дело за вами.
Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.
Рекомендую также прочесть:
Женщины-всем: почему большевикам пришлось вернуться к консерватизму, спустя время? https://otari.mirtesen.ru/blog/43482463848/
Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!
Свежие комментарии