Почему многие в Грузии были возмущены похоронами матери Сталина

Последние годы жизни мать Сталина провела в самом настоящем дворце. А между тем, в прошлом Екатерина Джугашвили была обычной прачкой. Однако этот факт не помешал похоронить Екатерину Георгиевну на горе Мтацминда, что и вызывало возмущение жителей Грузии.

Безграмотная мать вождя?

Мать Иосифа Сталина, Екатерина Георгиевна Джугашвили, была дочерью крепостного крестьянина. Поэтому многие биографы утверждают, что Джугашвили была безграмотной женщиной. Однако на самом деле она не владела лишь русским языком. К тому же воспитывалась Екатерина (Кеке) не родными родителями. Дело в том, что ее отец умер очень рано, а вскоре вслед за ним ушла из жизни и мать. Сироту приютил дядя по матери Петр Хомезурашвили. В его семье, как утверждает Александр Островский, автор издания «Кто стоял за спиной Сталина?», Кеке получила домашнее образование, научившись читать и писать по-грузински, что было большой редкостью для того времени, в особенности для представительниц женского пола.

Доказательством того, что Екатерина Георгиевна обладала навыками письма и чтения, пусть и только на грузинском языке, является переписка, которая существовала между ней и Иосифом Виссарионовичем. Даже после того, как Сталин поднялся на самую вершину власти, Джугашвили осталась жить на Кавказе.

Прачка во дворце

Вождь редко навещал мать. Поэтому им оставалось только обмениваться письмами. Впрочем, это были, скорее, записки. Вождь обычно ограничивался приветами, краткими новостями и пожеланиями. Считается, что Сталину, который еще в юности выучил русский, было нелегко изъясняться на грузинском. Как бы то ни было, советский лидер упоминал в своих посланиях и о том, что получил очередное письмо от матери, и о том, что та, напротив, долго не дает о себе знать.

Тем не менее Екатерина Джугашвили не стала известной грузинской писательницей и даже не оставила после себя мемуаров. С этим фактом и было связано возмущение жителей Грузии похоронами матери Сталина. Желая обеспечить своему сыну достойное образование, а значит и будущее, Екатерина Георгиевна, оставшись без поддержки мужа, выучилась кройке и шитью. Впрочем, многие вспоминали Джугашвили как прачку. Друг молодости Сталина Георгий Элисабедашвили, учившийся вместе с ним в Горийском духовном училище и Тифлисской семинарии, рассказывал: «Мать Сосо – Кеке – была прачкой. Мать его обслуживала учителей и школу, и этим они жили».

Несмотря на тяжкий труд, Екатерина Джугашвили дожила до 79 лет. К тому моменту, как писал Серго Берия в своей книге «Мой отец Берия», мать Сталина (опеку над Кеке взял Лаврентий Берия, работавший тогда в Грузии) поселили в Тбилиси во дворце бывшего царского губернатора Воронцова с комфортабельными комнатами. Дворец был окружен большим садом, где Екатерина Георгиевна любила прогуливаться. Впрочем, в самом дворце она занимала всего одно помещение. Судя по всему, бедная прачка так и не привыкла к роскоши. Умерла Джугашвили тоже тихо и незаметно, в 1937 году от воспаления легких. О смерти матери Сталина объявили только в Грузии, на остальной территории СССР вождь велел об этом не распространяться.

Пантеон Мтацминда

Тем более, что сам Иосиф Сталин на похороны матери не приехал. Некоторые историки объясняют это тем, что в это время шли аресты высшего комсостава по «делу Тухачевского». В начале июня 1937 года, то есть именно тогда, когда Екатерина Джугашвили скончалась, проходило заседание Военсовета при Наркомате обороны, на котором Климент Ворошилов сообщил о раскрытом заговоре среди высшего генералитета РККА. Поэтому Сталин только выслал к похоронам венок, а гроб нес «опекун» Кеке Лаврентий Берия. Однако вовсе не отсутствие Сталина на похоронах матери вызвало возмущение у жителей Грузии. Дело в том, что обычная прачка Екатерина Джугашвили нашла свой покой в Пантеоне на горе Мтацминда.

Пантеон Мтацминда в 1929 году официально был объявлен пантеоном грузинских писателей и общественных деятелей. Поэтому именно там находились могилы тех, кого в Грузии да и во всем Советском Союзе считали великими людьми. Так, до Екатерины Джугашвили в Пантеоне были похоронены: признанный классик грузинской литературы Важа Пшавела; поэт, боровшийся за независимость Грузии, Илья Чавчавадзе; еще один поэт и идейный предводитель национально-освободительного движения Грузии Акакий Церетели; историк и писатель Закария Чичинадзе; писатель и общественный деятель Анастасия Туманишвили-Церетели; дирижер, пианист и органист Иван Палиашвили; а также множество других деятелей искусства и науки. Поэтому некоторые считали, что Екатерине Георгиевне, которая ничем подобным не отличилась, в Пантеоне совсем не место.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/166858-pochemu-mnogie-v-gruzii...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого нагуляла обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!Вот она – пресловутая советская справедливость и миф о скромности и аскетичном образе жизни палача народов Сталина!

Вообще же,бытует мнение, что Иосиф Сталин был чрезвычайно скромным человеком, который вёл аскетичный образ жизни и был равнодушен к материальным благам, и после смерти, несмотря на довольно высокую зарплату 10 000 рублей (астрономическая сумма для тех времен) и полное государственное обеспечение , оставил довольно скромное наследство. Красивый и необычайно живучий миф, что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. По его сведениям, когда вождь скончался, только в его личном сейфе на даче нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» Сталина этот закон не распространялся. Именно поэтому в 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин.

Кроме того, из воспоминаний дочери Сталина он был настолько скуп, что живя на полном государственном обеспечении и зарабатывая баснословные для того времени деньги, давал очень мало денег на расходы своим детям и скрупулезно накапливал и прятал сбережения, многие из которых так и не были найдены и неизвестно куда пропали ! А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач), некоторые из которых Сталин посетил лишь один раз в жизни, огромное число садовников, шоферов, поваров и т.д.!

А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государ­ства независимо от того, голодает ли население!

Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?

Бытует также мнение, что якобы Сталин не любил хвальбы и лести , а к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это сумел лишь Константин Рокоссовский.Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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