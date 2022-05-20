Почему изображение сердечка стало символом любви

Некоторые символы стали настолько привычными, что большинство людей не придают им особого значения. Между тем, почти все эти изображения когда-то имели свой первоначальный смысл, отличающийся от современного. Часто в переписке влюбленных можно встретить символ, знакомый всем с детства – это значок сердца.

1.



Причем его изображение лишь отдаленно напоминает вид настоящего анатомического сердца человека. Откуда пришел этот символ, и почему его ассоциируют с влюбленными парами? Единственной версии для этого не существует, но есть несколько теорий.

Плющ

Один из наиболее почитаемых богов в Древней Греции был Дионис, который покровительствовал виноделию и страсти. Лист плюща, столь похожий на образ сердца, отождествлялся с этим богом. Его изображение часто можно встретить на древнегреческих мозаиках и гончарных изделиях.

2.



Жрецы бога Диониса носили ритуальные венки, сплетенные из листьев плюща. Однако, согласно археологических раскопкам, в V-IV веках до н.э. это растение превратилось в эмблему публичного дома. Несмотря на это, плющ ассоциировался также с верностью и продолжением рода.

Его нередко дарили жениху и невесте на свадьбе. А потерявшие своих супругов украшали могилу любимого символом плюща в знак любви и преданности.

Его особенность крепко обвивать своим стеблем другое растение символизировало сильную привязанность к спутнику жизни.

Женская фигура

Эту версию выдвинул американский профессор психологии Гальдино Пранзароне. Исследовав различные мифы и литературные произведения, ученый пришел к выводу, что изображение сердца как символа любви связано с внешними параметрами женского тела. Но никак не с анатомическим сердцем.

Он объяснил свою теорию особенностью людей живших в античные времена. Они довольно трепетно относились к человеческому телу, нередко поэты и певцы прославляли в своих произведениях красоту внешнего облика, очертаний и форм. О том же свидетельствуют работы скульпторов и художников.

3.

Афродита



Воспевались даже отдельные части тела. Именно в те времена было построено святилище богини Афродиты Каллипиги («фамилия» переводится как «прекраснопопая»). Профессор подчеркнул, что анатомическое сердце никак не может быть прародителем символа, так как их формы сильно отличаются, чего нельзя сказать о задней части тела женщины. Возможно, восторгаясь красотой женской фигуры, жители античных времен создали особый символ, получивший дальнейшее распространение в виде знака любви.

Еще одно растение

В древней средиземноморской области Киренаике произрастало удивительное по своим свойствам растение под названием сильфий или лазер. Его соцветия образовывали зонтик. На данный момент растение является полностью исчезнувшим с лица земли.

Однако в те времена сильфий был на вес золота. Им лечили множество заболеваний, в том числе кашель, расстройства ЖКТ, бородавки. Даже использовали в качестве противоядия после змеиных укусов.

Из-за большой ценности лазера жители города Киренеи стали выпускать монеты с изображением его раскрытых семян. Данное изображение очень схоже с современным образом сердца. Этим растением киренцы расплачивались с завоевавшим их Римом.

4.

Монета из Кирены с изображением сильфия



Все дело в том, что сильфий обладал еще одним очень редким свойством – он применялся в качестве контрацептива с абортивным действием. Для представителей римской знати это имело большое значение.

Наутро женщина употребляла растение в качестве экстренного контрацептивного препарата, также сильфий провоцировал выкидыши. Есть предположение, что изображение его семян на монетах Киренеи стало прототипом современного символа любви.

Лира

Еще одно объяснение античного происхождения данного символа. Лира имеет форму перевернутого сердца. Этот инструмент в руках умелого музыканта производил томные и завораживающие мелодии.

5.

Аполлон с лирой, ок. 460 до н.э.



Нередко под аккомпанемент лиры исполнялись оды возлюбленной женщине. Кроме того, данный инструмент фигурировал в одном из самых известных мифов Древней Греции, повествующем о двух влюбленных – Орфее и Эвридике.

Чтобы забрать возлюбленную из царства мертвых Орфей с помощью искусной игры на лире произвел большое впечатление на Аида и Персефону, так что те согласились отпустить душу Эвридики, тем самым позволив ей вернуться к жизни. Не исключено, что именно данный миф стал причиной отождествления «перевернутой лиры» с символом любви.

Лебеди

Эти удивительные птицы ассоциируются с верностью и беззаветной преданностью друг другу. Каждый из них выбирает себе пару на всю жизнь. И даже после смерти партнера оставшийся лебедь хранит ему верность.

6.



Об их преданности существует немало поговорок, а сама птица издревле считалась царской и ассоциировалась с чистотой и благородством. Лебеди являются символом семейного очага и верности в браке. Кроме того, эти птицы любят «целоваться» друг с другом.

Для этого они подплывают совсем близко к партнеру и соприкасаются клювами. В это мгновение их шеи образуют форму сердца. Возможно, благодаря лебедям в современной культуре существует столь известный всем символ любви.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2482745988253485948/

А вы знали об этом?

Последний раз Турция поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР в конце 70-х годов. Тогда министр иностранных дел Громыко сказал на коктейле в Белом доме, что для прохода в Средиземное море Черноморскому флоту потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате этого появится кроме Босфора ещё два прохода, но, увы, не будет Стамбула. Этого предупреждения Анкаре хватило больше чем на 30 лет!!!

После того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница".

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили"

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