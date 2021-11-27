Как определить и как правильно загадать желание на счастливый билет

Исполнить заветное желание может каждый, и для этого совершенно не обязательно проводить сложные ритуалы или обряды. Главное найти подходящий билетик и загадать свое желание. Билет может быть любым, важны лишь цифры, которые помогут определить, счастливый он или обычный.

Как найти свой счастливый билет

Покупая билетик, многие не задумываются о том, какое сокровище может находиться у них в руках. Прежде чем выбросить бумажку в урну, стоит посмотреть на нее внимательно. Не исключено, что билет — это проводник в счастливую жизнь, исполняющий заветные желания.

На каждом билете есть ряд чисел, который определяет его номер. Их должно быть ровное количество: 2, 4, 6, 8 и так далее. Счастливым считается билет, в котором сумма обеих частей номера равна одному и тому же числу. К примеру, на билете номер 241322. Первые три и следующие три числа складывают по очереди: 2+4+1 =7; 3+2+2=7. Оба числа одинаковы, а значит, вы держите в руках билет в счастливую жизнь.



Существуют не только билеты с равнозначной суммой, но и уникальные, где номер состоит из одинаковых цифр. Есть зеркальные билеты, где числа отражают друг друга: 145541. Удачным будет и билет с равными числами: 123123.Такие билетики также можно считать счастливыми, и они смогут исполнить заветную мечту.

Как загадать жевание на счастливый билет

Многие слышали, что билет со счастливой комбинацией цифр полагается съесть, проговорив про себя желание. Но этот способ не гигиеничен. Лучше взять на вооружение пару простых методов, которые не менее действенны, да и к тому же помогут привлечь удачу.

Способ 1. Счастливый билетик приносят домой, помещают в емкость с солью, чтобы избавить его от чужой энергетики, а затем ламинируют или покрывают прозрачным скотчем. Билетик будет привлекать удачу, если носить его с собой как брелок и никому не показывать. Желание на него загадывают в начале роста Луны, чтобы энергетика ночного светила помогла скорее достичь желаемого. Когда билетик истрепался, его заменяют на другой счастливый билет.

Способ 2. Комбинацию цифр запоминают и проговаривают, чтобы привлечь материальную удачу. Этот код будет персональным источником богатства. Желание шепчут на билетик и помещают его в укромное место, чтобы он привлек желаемое в дом. Можно собрать целую коллекцию таких билетиков, однако время от времени их лучше заменять: ветхие билеты означают, что желания или сбылись, или могли навредить, или стали неактуальными. Источник : https://mistika.temaretik.com/2350671633376610788/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Как раздеваться перед мужем: руководство 1937 года, которое пригодится и современным женщинам( https://otari.mirtesen.ru/blog/43870804259 ) Как математика может спасти вашу жизнь … и отнять ее( https://otari.mirtesen.ru/blog/43215644020 ) Факты об Александре Пушкине, которые не принято афишировать( https://otari.mirtesen.ru/blog/43138846789 )

После того, как искомый билетик найден, можно приступать ко второму этапу: загадывать желание. Однако делать это нужно по правилам.