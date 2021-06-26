«Превентивный удар»: мог бы Сталин разбить Гитлера в 1941 году, если бы атаковал первым

Это, разумеется, совсем не к тому, будто у руководства СССР было такое намерение, и что со стороны Германии война была превентивной, как некоторые любят сейчас утверждать. Впрочем, и в наличии такого намерения не было бы ничего предосудительного. Весьма возможно, что его исполнение позволило бы избежать катастрофических потерь начального этапа Великой Отечественной войны. В любом случае, интересно представить себе такой вариант развития событий.

Как в любой исторической альтернативе, здесь возможны минимум два взаимоисключающих сценария, ибо кто же знает, что могло произойти на самом деле, «если бы кабы»? Но можно рассмотреть наиболее правдоподобные сюжеты. Наши сценарии будут исходить из того, что в гитлеровской Германии по каким-то причинам задержалось начало выполнения плана «Барбаросса». Или же СССР успел сосредоточить свои армии раньше. Некоторые даже называют дату – 12 июня – как якобы уже назначенную Сталиным для удара по Германии, но потом отменённую.

Предположим, что летом 1941 года СССР успел осуществить превентивный удар по развёрнутым для вторжения на его территорию гитлеровским войскам. Прочая обстановка – такая же, как в реальной истории. Франция побеждена и оккупирована немцами. Потому что сценарий продолжения войны в Западной Европе потребует ввода дополнительных данных. Например, в этом случае большая часть вермахта оставалась бы на Западе, не попала бы под первый удар советских войск и гарантированно избежала бы разгрома.



Интерес к такой альтернативе вызывает именно её главная подоплёка: что, если бы уже выдвигавшиеся к западным границам СССР многочисленные германские войска попали под внезапный сосредоточенный встречный удар советских войск? Многие авторы считают, что исход такого столкновения для немцев был бы аналогичен тому, который получился для СССР в реальной истории после 22 июня 1941 года.

При этом, учитывая незначительные в Центральной Европе расстояния, сравнительно с европейской частью СССР, быстрое наступление советских войск могло привести к скорому падению жизненных центров Третьего рейха. Германия просто не имела такой территории, чтобы, отступая, выиграть время для мобилизации всех ресурсов для отражения советского вторжения.

При этом надо учесть, что такой, например, важный промышленный район Третьего рейха, как Силезский, почти сразу же попал бы под удар. Да и сам Берлин расположен в восточной части Германии. Если бы приграничные сражения завершились окружением и разгромом главных сил группировки вермахта, нацеленной на вторжение в Советский Союз, вряд ли приходится сомневаться в том, что до конца 1941 года Красная армия вошла бы в Берлин.



Могло ли поведение западных держав внести какое-то существенное изменение в этот ход событий? Франции уже не существовало, Англия была загнана на свой остров, находившийся по сути в подводной и воздушной блокаде, а США ещё вообще не развернули свои вооружённые силы, и участие в европейской войне там было крайне непопулярно. Поэтому, даже если представить, что Англия и США решили бы в такой обстановке оказать поддержку гитлеровской Германии, то они просто не успели бы это сделать.

Впрочем, есть большие сомнения в том, что они вообще стали бы это делать. После варварских бомбардировок английских городов люфтваффе – заключить мир с Германией, чтобы совместно с ней отражать советский натиск? Такой кульбит был бы невозможен в тот момент для любого британского правительства. Общественное мнение просто отвергло бы его. А Соединённые Штаты с их, хоть и формально нейтральной позицией, но с ожесточённой антинацистской пропагандой уже в то время – как они могли бы вдруг придти на помощь Гитлеру?

«Оголтелый антисоветизм» западных правительств того времени – советский исторический миф. Антисоветизм был там вызван только временным союзом Сталина с Гитлером. Вряд ли приходится сомневаться, что Англия и США приветствовали бы прекращение этого союза при любых обстоятельствах. Да и неспроста Черчилль с лета 1940 года усиленно пытался втянуть СССР в войну с Германией. Даже если бы эта война пошла не совсем так, как ему хотелось – занятие Красной армией Западной Европы, конечно же, в его планы не входило – Англия, в худшем для СССР случае, осталась бы нейтральной.



Последствия советской победы в превентивной войне историк Сергей Мельтюхов живописал так: «Разгром Германии и советизация Европы позволяли Москве использовать её научно-технический потенциал… Созданный в рамках Старого Света социалистический лагерь контролировал бы большую часть ресурсов Земли».

С его оценкой соглашаются историки из противоположного лагеря, подчёркивая, однако, совсем другое. А именно – что гитлеровский удар в июне 1941 г. предотвратил советскую оккупацию Западной Европы. Но могло получиться и другое.

Реальные бои летом 1941 года показали крайне низкую эффективность действий советских войск на всех уровнях, по сравнению с вермахтом. Несмотря на внезапность, советский удар не смог бы привести к желаемому разгрому противника. Немцы быстро оправились бы от неожиданности, и дальше бы события развивались, как это происходило в реальности. Важное значение имеют планы советского командования. Мы пока можем судить об его намерениях только по одному из них – плану стратегического развёртывания от 15 мая 1941 года.

А он исходил из того предположения, что основные немецкие силы сосредотачиваются на границе с Украиной. По ним и намечалось нанести главный удар. Но наиболее сильная группировка немецких войск была сосредоточена на границе с Белоруссией. И вот, предположим, что советские войска первыми наносят удар из Волыни на юго-востоке Польши, начинают наступление, но из-за неэффективного управления тормозят. В это самое время немцы наносят удар в Белоруссии, прорывают там советский Западный фронт, окружают его войска…

Или даже так: советские войска ударяют фактически по пустому месту, быстро продвигаются вперёд, но тем временем немецкая группа армий «Центр» наносит сокрушительный контрудар во фланг советской наступающей группировке. Результат в обоих случаях – разгром вторгнувшихся советских войск. Далее события развиваются, как в реальном 1941 году. А может быть, и хуже для СССР.



До сих пор считается, что свой план «Барбаросса» немцы сумели утаить в полном секрете от советской разведки. Но, как знать, быть может, откладывание Сталиным своего удара с 12 июня на неопределённый срок было вызвано тем, что он узнал, как собираются действовать немцы?

Он увидел, что диспозиция, заложенная в советский план от 15 мая, неминуемо приведёт к тяжелейшему поражению советских войск. А для составления нового плана, передислокаций и действий по нему уже не было времени… Впрочем, это тема, заслуживающая отдельного рассмотрения.



Источник : https://russian7.ru/post/preventivnyy-udar-mog-by-stalin-raz...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В 1990 году ряд российских историков заявили, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Ведь не секрет , что в то время в массовом сознании советских людей господствовали представления о войне мирового масштаба как неизбежно приближающейся реальности. Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, значительно превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития!

Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Как не парадоксально, но именно Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Безусловно, готовясь к наступательной войне, Сталин допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы, в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны.

Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха ,причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома!

С искренним уважением, Отари Хидирбегишвили !

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