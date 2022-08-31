Почему не стоит спать напротив двери?

Многие слышали о том, что спать напротив двери нельзя. Настало время разобраться в приметах, которые это запрещают, чтобы лучше понять, как правильно располагать кровать относительно дверей.

Славянские поверья

Древние народные приметы славян говорят о том, что спать ногами прямо напротив двери — к смерти. Дело в том, что входная дверь является своего рода энергетическим каналом, а ночью, пока мы спим, этот канал связывает мир живых и мертвых. Если вы будете постоянно спать ногами к выходу, это может как минимум спровоцировать дурные сны. Древние славяне замечали, что те, кто спит ногами к выходу, становятся более слабыми, теряют здоровье.

Также это поверье связано с тем, что ногами вперед выносят мертвых. Такая примета могла прижиться из-за неприятных ассоциаций.

Скандинавские приметы

Скандинавы испокон веков верили в то, что человек во сне покидает свое тело. Если спать ногами к двери, то ее на ночь нужно обязательно запирать. Считается, что душа, покинувшая тело, может выйти в открытую дверь и не вернуться. В таком случае человек погибает.

Также тысячи лет назад скандинавы считали, что открытая дверь притягивает злых духов, которые могут наводить порчу и оставаться в доме. В случае, если такое произойдет, нужно провести специальные ритуалы по изгнанию нечисти.

Восточные приметы

Согласно фэн-шуй, от двери к окну идут энергетические потоки, причем не только позитивные, но и негативные. Восточные мудрецы не советуют спать на линии окно-дверь, все равно, ногами или головой к выходу.

Ничто не должно мешать энергии Ци перемещаться из дома на улицу и наоборот. Из-за этого в фэн-шуй действует универсальный совет — ставить кровать в углу или в центре комнаты, ложась перпендикулярно к воображаемой линии, проходящей от окна к выходу.

Другие приметы, связанные с расположением кровати

Нельзя спать прямо напротив зеркала. Зеркало — мощнейший источник энергии, портал в иные измерения или даже в потусторонний мир. Если спать напротив зеркала, меньшее, что может произойти — вас начнут мучить кошмары.

Головой к окну тоже нельзя спать. Славяне считали, что через окно может заглядывать в дом нечисть. В восточной культуре такое расположение кровати также является опасным.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2556085478081956107/

А вы знали об этом?

Вредное вроде бы занятие — из ноздрей выдергиваются крошечные волоски, которые помогают отфильтровывать пыль и грязь из вдыхаемого нами воздуха. Но ковыряют в носу все, кто скрытно, кто прилюдно. От детей до взрослых. Предположение ученых: смысл, возможно, скрыт не в самом процессе, а в его следствии. Ведь многие еще и поедают свои козявки. Отвратительно? Отнюдь. Некоторые исследователи вполне серьезно считают, что это — неплохой способ укрепить иммунную систему организма. Наравне с поцелуями. А на заре эволюции, опять же, он вообще мог оставаться единственным. Когда целоваться было не с кем. Ведь нос отфильтровывает большое количество всевозможных бактерий. Попадая в желудок, эта «смесь» работает как универсальная вакцина — от многих болезней. Злоупотреблять только не надо. Кроме того, американские физиологи утверждают, что пальцевой массаж слизистой оболочки носа, набитой разными рецепторами, улучшает мозговую деятельность.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!