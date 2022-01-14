Секрет императора. История любви Александра II и Екатерины Долгоруковой

2 марта 1855 года на российский престол вступил новый император Александр II. Эпоха его правления, начинавшаяся с поражения в Крымской войне и завершившаяся гибелью самого императора, была одним из самых ярких периодов в российской истории.

Александр II решился на то, к чему оказались не готовы его предшественники — он приступил к масштабным реформам, в которых остро нуждалась Россия.

Реформы эти коснулись практически всех сфер жизни, хотя в первую очередь в заслугу императору ставят отмену крепостного права.

Но за насыщенной жизнью императора Александра II оставалась ещё и жизнь Александра Николаевича Романова, обычного человека, не лишённого присущих всем людям чувств и слабостей. И была в его жизни история любви, за которую ему пришлось бороться…

Нелюбимая ждёт меня во дворце…

В 1841 году 23-летний наследник престола великий князь Александр Николаевич сочетался браком с 17-летней Максимилианой Вильгельминой Августой Софьей Марией Гессен-Дармштадтской, дочерью великого герцога Людвига II Гессенского.

У родителей великого князя этот союз вызывал серьёзные сомнения, но будущий император, с юных лет отличавшийся влюбчивостью, настоял на своём. В православии молодая супруга князя приняла имя Мария Александровна.

Императрица Мария Александровна. Портрет Франца Винтерхальтера, 1857 год (Эрмитаж)

Мария Александровна была достойной женой великого князя, а затем императора. Она родила ему восьмерых детей, несмотря на слабое здоровье; много времени посвящала благотворительности, не вмешивалась в политические дела супруга — словом, образцовая жена монарха.

Проблема состояла только в одном — Александр к жене очень быстро охладел. Мужчины из рода Романовых вообще не отличались супружеской верностью, но Александр II выделялся даже среди них, меняя фавориток, как перчатки.

Мария Александровна знала об этом, и переживания на сей счёт не прибавляли ей здоровья. К чести Александра II, всё, что от него зависело, для выздоровления жены он делал. Императорская чета много времени проводила на зарубежных курортах, и императрице на некоторое время становилось лучше.

Очень сильно здоровье Марии Александровны пошатнулось после смерти старшего сына, цесаревича Николая Александровича. 21-летний наследник престола умер в 1865 году в Ницце от менингита.

Император, также переживавший потерю сына, окружал жену заботой, но не любовью. Его настоящая, искренняя любовь принадлежала другой…

«Мне хочется видеть императора»

В 1859 году Александр II отправился в поездку под Полтаву, где должны были состояться учения, посвящённые 150-летию Полтавской битвы. Император остановился в имении Тепловка, принадлежащем гвардейскому капитану, князю Михаилу Долгорукову, принадлежащему к древней, но обедневшей ветви рода Долгоруковых.

Однажды, прогуливаясь по саду, император наткнулся на девочку лет десяти. Александр II поинтересовался, кто она. «Я — Екатерина Михайловна», — важно ответила девочка. «А что ты здесь делаешь?» — спросил царь. «Мне хочется видеть императора», — призналась девчушка.

Екатерина Долгорукова. Фото: Public Domain

Этой девочкой была дочь князя Михаила Долгорукова Екатерина. Император нашёл Катеньку забавной и неглупой и провёл в разговорах и прогулках по саду с ней несколько часов, что привело её в совершенный восторг.

Через два года после этой встречи императору доложили, что князь Михаил Долгоруков, у которого он останавливался, совершенно разорён, и его семья осталась без средств к существованию.

Вспомнив о гостеприимстве Долгорукова и о его милой и забавной дочери, Александр II приказал взять под «императорскую опеку» четырёх сыновей и двух дочерей князя.

Мальчиков определили в столичные военные училища, а девочек — в Смольный институт.

Встреча в Летнем саду

Над Смольным институтом шефствовала императрица Мария Александровна, но из-за её болезни учебное заведение часто посещал сам император. Однажды ему представили 17-летнюю воспитанницу Екатерину Долгорукову. Александр II помнил свою маленькую собеседницу из Тепловки, но теперь вместо неё перед ним стояла молодая девушка удивительной красоты.

Эта встреча перевернула жизнь Александра II. Он вдруг обнаружил, что его мысли постоянно возвращаются к Кате Долгоруковой.

Егор Ботман. Портрет Александра II. 1856. (Фрагмент). Фото: Public Domain

После окончания института Екатерина Долгорукова поселилась в Петербурге в доме своего старшего брата Михаила и часто прогуливалась по аллеям Летнего сада. Там же любил в одиночестве пройтись и Александр II. Однажды эта привычка едва не сделала его жертвой покушения… Но не будем о политике.

Во время одной из прогулок в Летнем саду император буквально столкнулся с Катенькой Долгоруковой, девушкой, о которой он теперь думал постоянно. Александр II в тот день долго гулял с Катей, наговорил ей кучу комплиментов, чем немало смутил её.

С этого момента их совместные прогулки происходили всё чаще и чаще. От простых комплиментов император перешёл к словам любви — он потерял голову, словно мальчишка.

«Я считаю тебя своей женой перед Богом»

Из записок Екатерины Долгоруковой: «…после долгих раздумий я решила, что сердце моё принадлежит ему и я не способна связать своё существование с кем бы то ни было. На следующий день я объявила родителям, что предпочитаю умереть, чем выйти замуж. Последовали бесконечные сцены и расспросы, но я чувствовала в себе небывалую решимость бороться со всеми, кто пытался выдать меня замуж, и поняла, что эта поддерживающая меня сила была любовью. С того момента я приняла решение отказаться от всего, от светских удовольствий, столь желанных юным персонам моего возраста, и посвятить всю свою жизнь счастью Того, кого любила».

Их отношения в течение нескольких месяцев носили чисто платонический характер, что совершенно не характерно для Александра II, привыкшего получать от женщин всё и сразу. Но на сей раз всё было иначе — впервые в жизни им овладело высокое чувство, не дававшее обойтись с юной возлюбленной грубо.

Первую ночь вместе они провели в июле 1866 года в Бельведере, близ Петергофа. Кате Долгоруковой ещё не исполнилось 19 лет, Александру Николаевичу Романову было 48…

Император сказал Екатерине: «Я сейчас не свободен. Но при первой же возможности женюсь на тебе, ибо отныне и навеки считаю тебя своей женой перед Богом…»

Екатерина Долгорукова. Собственная зарисовка императора Александра II. Фото: Public Domain

«Не успокоюсь, пока не увижу твоих прелестей»

Об отношениях императора и Екатерины Долгоруковой достаточно быстро узнали при дворе. Поначалу это приняли за очередную интригу, но вскоре стало понятно, что на этот раз Александр II влюбился по-настоящему.

А законная жена Мария Александровна продолжала угасать, болея всё сильнее и чаще.

Император столкнулся с резким неприятием его нового романа со стороны семьи, включая сына Александра Александровича, наследника престола.

Конфликт был настолько серьёзным, что он решил на время отправить Екатерину за границу. Однако оставлять её Александр II не собирался — он приезжал на свидание к возлюбленной даже в Париж, где за их романом тайно следили агенты французской полиции.

Те, кто рассчитывал, что «увлечение императора пройдёт», ошиблись — «увлечение» растянулось на годы. Александр и Екатерина вели переписку, полную страсти, причём содержание многих писем способно вогнать в краску даже не склонных к пуританству россиян XXI века. Император — Екатерине Долгоруковой: «Мы обладали друг другом так, как ты хотела. Но должен тебе признаться: я не успокоюсь до тех пор, пока вновь не увижу твоих прелестей».

Екатерина Долгорукова — Александру: «Всё дрожит во мне от страсти, с которой я хочу увидеть тебя. Люблю и целую тебя всего, дуся мой, моя жизнь, моё всё».

Екатерина родила от императора четырёх детей — двух девочек и двух мальчиков (один из которых умер во младенчестве).

«Сынок, хочешь быть великим князем?»

К концу 1870-х годов сложилась удивительная картина: император всероссийский жил на две семьи, не особо скрывая этот факт. Об этом, понятно, не сообщали подданным, но члены царской фамилии, высокопоставленные сановники, придворные прекрасно об этом знали.

Отношения Александра II с сыном и наследником Александром Александровичем на этой почве балансировали на грани «холодной войны».

А Александр II ещё и подкинул дровишек в этот семейный конфликт, поселив Екатерину с детьми в Зимнем дворце, в отдельных покоях, но рядом с законной супругой и детьми.

Георгий, Ольга и Екатерина Юрьевские. Фото: Public Domain

22 мая 1880 года Мария Александровна скончалась. Александр II был полон решимости исполнить обещание, данное Екатерине 14 лет тому назад.

6 июля 1880 года Александр II венчался с Екатериной Долгоруковой. Это произошло до окончания траура по усопшей императрице. Александр всё понимал, но тем, кто просил его подождать, ответил: «Я никогда не женился бы прежде окончания траура, но мы живём в опасное время, когда внезапные покушения, которым я подвергаю себя каждый день, могут окончить мою жизнь. Поэтому мой долг — обеспечить положение женщины, вот уже четырнадцать лет живущей ради меня, а также обеспечить будущее троих наших детей».

Брак был морганатическим, то есть не делавшим Екатерину Долгорукову императрицей, но, кажется, Александр II готов был пойти и дальше.

Во всяком случае, члены императорской семьи получили указание вести себя с Екатериной Долгоруковой, как с императрицей.

Сам же Александр II, играя с маленьким сыном Георгием, которого домашние называли Гогой, как-то в присутствии наследника престола спросил у малыша:

— Гога, а хочешь ли ты быть великим князем?

Екатерина, сидевшая рядом с мужем, нарушая этикет, воскликнула:

— Саша, прекрати!

О том, что обо всём этом думал будущий император Александр III, можно было догадаться по его изменившемуся лицу.

Любовь, победившая смерть

Указом от 5 декабря 1880 года Екатерине Долгоруковой жаловался титул светлейшей княгини Юрьевской, что соотносилось с одним из фамильных имён бояр Романовых; дети Екатерины и императора также получали княжеский титул и фамилию Юрьевские.

Если мужчины из императорской семьи, за исключением наследника, отнеслись ко всему происшедшему сдержанно и с пониманием, то дамы вели себя подобно базарным бабам или обитательницам коммунальной кухни. Потоки грязных сплетен и откровенная ненависть сопровождали тот недолгий срок, в течение которого Екатерине суждено было быть законной женой Александра II.

1 марта 1881 года император был смертельно ранен бомбой народовольца Игнатия Гриневицкого.