В чем историческая проблема России и как большевики со Сталиным попытались ее решить

Россия - страна с одной из самых богатых на различного рода события историей. Конечно, возникновение Руси по историческим меркам произошло не так давно - в девятом веке, когда было известное многим "Призвание варягов" с целью навести на земле русской порядок. Как гласит летопись, на этот шаг осознанно пошли люди северной части Руси - жители нынешних земель Новгорода.

Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля

Но по сути, само это призвание варягов с целью навести хоть какой-то порядок на земле русской ни к чему особо ни привело. Согласно историческим источникам, первым правителем Руси был Рюрик, который считается полувымышленным князем, который стал править в 862 году. Однако еще около сотни лет после его правления, на Руси порядка особо больше и не стало. Был установлен сбор дани с неподчиненных племен - вятичи, кривичи, древляне.

Все это говорит о том, что особо порядка наведено на земле русской не было. Но если анализировать тот исторический период государства и пытаться определить, какой же режим был установлен на территории Руси, как из сегодняшних форм правления была присуще тому государству, то это больше похоже на унитарное, то есть, неделимое государство. А если уже брать период Киевской Руси, когда после похода Олега на Киев Новгород и Киев входили в одной государство, то там еще труднее определить, какой был режим. С одной стороны, Киевской Руси были свойственны факторы, который дают понять, что была даже демократия, но неограниченная власть Великого князя говорит нам о том, что все же это был режим авторитарный - все государственный режимы были смешаны между собой и представляли некий синтез того, что мы знаем на сегодняшний день.

Иван Грозный

Пропуская хоть и немаловажный, но все же неопределенный с точки зрения политического режима Руси, период татаро-монгольского нашествия, перейдем к правлению Ивана Грозного. Время его правления - самая настоящая монархия со всеми признаками тоталитарной власти. Достаточно вспомнить один только период опричнины, который хоть и длился всего семь лет (1565-1572), но запомнился своей особенной жестокостью в отношении соблюдения и поддержания власти царя.

За время его правления на Руси установился мощный тоталитаризм, подкрепленный полной властью царя. Что касается внешней политики государства в тот период, то она соответствовала всем канонам тоталитарного государства - захватнические походы на Казань и Астрахань, затяжная Ливонская война и набеги Крымского хана - Дивлет-Гирея - на Москву.

Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани, а всего света богатство применяю к праху, надеясь на величество божие. Я пришёл на тебя, город твой сжёг, хотел венца твоего и головы; но ты не пришёл и против нас не стал, а ещё хвалишься, что-де я московский государь! Были бы в тебе стыд и дородство, так ты б пришёл против нас и стоял. Цитата: Послание Дивлет-Гирея Ивану Грозному

Петр Первый

После Ивана Грозного коренные изменения в государственное устройство России стал привносить Петр Первый, который взял курс на европеизацию страны. Петр Первый большое внимание уделял "удалению" старых устоев во всех сферах страны - общественной, политической, экономической. Все начиналось с формы одежды русских людей и заканчивалось принятием табеля и рангах и усовершенствования экономики.

Насколько можно проследить, никогда не было периода в истории государства Российского, когда определенному режиму дали бы побольше времени закрепиться в стране, то есть были постоянные перемены, перевороты, смена власти, а главное, при каждом режиме было жесткое разделение общества на несколько классов, в основном на два - богатые и бедны, управляющие и управляемые.

После коренных изменений, который в Россию привнес Петр Первый, страну на половину столетия охватила перманентная борьба за власть, которая получила название "Эпоха дворцовых переворотов". Ни о каком политическом спокойствии и порядке в стране говорить не приходится. Затем наступил период Александров и Николаев, которые стали направлять государство по пути авторитарной власти. Наступал порядок. Россия превращалась в Империю, совершались открытия в области науки, появлялись ученые, музыканты, художники. Высшее общество начало явно сепарироваться и выделяться. Однако все это закончилось практически на самой высокой точке - в период правления императора Николая Второго. Стану охватила революция, пришил большевики, а потом и гражданская война. Все это свело к минимуму те достижения, которые нарабатывались в стране более ста пятидесяти лет до этих событий.

Иосиф Сталин

Эту проблему попытались решить большевики в начале двадцатого века, когда решили, что всех людей необходимо уровнять, дать одинаковые возможности и полностью исключить класс богатых людей. Почему пытались - потому что в итоге ничего не вышло и сегодня мы имеет то, что имеем.

Достаточно вспомнить знаменитую статью Сталина "Головокружение от успехов" от 2 марта 1930 года, в которой он ссылался на исполнительные органы власти и присваивал им излишнюю жесткость в отношении богатых крестьян, которые подверглись раскулачиванию. Все это свидетельствует о том, что стояла цель - уровнять. Двадцатый век - единственный период в истории государства, когда разница в обществе между богатыми и бедными достигла минимального разрыва. К тому же, как описывалось ранее, на каждом историческом этапе в России менялся режим - то монархия и тоталитаризм, то авторитаризм, то переход на Европейский путь развития с признаками демократии. Все это пагубно сказывалось на формировании государства, поскольку не было никакого порядка, который был необходим для планового и правильного развития общества и государства. Отсюда же вытекает и ментальная проблема, которая до сих пор остается актуальной.

Можно ли сказать, что эта установка партии проводится в жизнь без нарушений и искажений? Нет, нельзя этого сказать, к сожалению. Известно, что в ряде районов СССР, где борьба за существование колхозов далеко не закончена и где артели еще не закреплены, имеются попытки выскочить из рамок артели и перепрыгнуть сразу к сельскохозяйственной коммуне. Артель еще не закреплена, а они уже «обобществляют» жилые постройки, мелкий скот, домашнюю птицу, причём «обобществление» это вырождается в бумажно-бюрократическое декретирование, ибо нет еще налицо условий, делающих необходимым такое обобществление. Цитата: статья Сталина от второго марта 1930 года "Головокружение от успехов"

Если подводить итог, то основная проблема России в том, что ни на одном историческом этапе развития государства не было уделено нужное количество времени тому, чтобы новый, действующий на тот момент режим смог "прижиться". Страна постоянно подвергалась внешним и внутренним проблемам - восстаниям, революциям, свержением власти. И только Столыпин был прав в своем изречении.