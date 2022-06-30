Самый толстый человек 19 века. Как он разбогател на своём ожирении?

Хотя Дэниел Ламберт всегда утверждал, что не переедает, к 30 годам его вес увеличился до 335 килограммов, а объем талии превысил 270 сантиметров.

В 1806 году в одной из лондонских газет появилось странное объявление. В нем описывалась "величайшая диковинка в мире", мистер Дэниел Ламберт, который весил 317 килограмм. Люди могли прийти и посмотреть на Ламберта и его обхват - за определенную плату.

Действительно, Ламберт, который в свое время был известен как "самый толстый человек в Англии", превратил свой огромный вес в средство для зарабатывания денег. И хотя люди приходили поглазеть, они оставались, потому что Ламберт был умен и умел вести беседу.

Во времена, когда ожирение считалось диковинкой, Ламберт стал чем-то вроде легенды. Сегодня его наследие имеет большой вес в его родном городе Лестере, Англия.

Дэниел Ламберт прославился благодаря своему весу. Но он не всегда страдал ожирением. Ламберт родился 13 марта 1770 года в Лестере, Англия, и в книге "Двухголовый мальчик и другие чудеса медицины" описывается как крепкий, здоровый мальчик, который любил охоту на выдр, скачки, охоту, рыбалку и разведение собак.

Но хотя Ламберт всегда старался вести активный образ жизни, в конце концов он с головой ушел в сидячую работу.

Когда в начале 1790-х годов его отец, местный тюремщик, вышел на пенсию, Ламберт занял его место. И поскольку он проводил все больше и больше времени, сидя у дверей тюрьмы, он начал набирать вес.

К 1793 году Ламберт весил уже 203 килограмма. Кроме того, вес Ламберта начал привлекать внимание.

К началу 1800-х годов вес Ламберта достиг 250 килограмм. И у него возникла проблема - его тюрьма закрывалась. Поскольку деньги заканчивались, а возможностей для работы было мало, Дэниел Ламберт решил выставить себя на всеобщее обозрение.

Весной 1806 года Дэниел Ламберт отправился в Лондон. Это было легче сказать, чем сделать - к тому времени Ламберт весил 317 килограмм и был самым тяжелым человеком в истории человечества. Согласно книге "Английские эксцентрики и эксцентрики", ему пришлось построить специальную карету, достаточно большую, чтобы доставить его в столицу.

Оказавшись там, Ламберт привел свой план в действие. Он дал объявление в газете "Таймс", которое гласило:

"ВЫСТАВКА. - МР ДАНИЭЛЬ ЛАМБЕРТ, из Лестера, величайший курьез в мире, который в свои 36 лет весит более 320 килограмм. Мистер Ламберт будет встречаться с компанией в своем доме, № 53, Пикадилли, напротив церкви Святого Джеймса, с 12 до 5 часов. - Вход 1s.".

Сотни людей стекались, чтобы увидеть его. Лондонцы были очарованы Ламбертом, который утверждал, что никогда не употреблял алкоголь и ел очень скромно. Они также находили его блестящим собеседником, который мог долго говорить на такие темы, как породы собак и охота.

"В течение последних двух дней в доме мистера Ламберта... было очень много модных посетителей", - отметил репортер газеты "Таймс" после посещения Ламберта.

"Обнаружение человека его необычных размеров... обладающего большой информацией, манерами самыми приветливыми и приятными, а также совершенной легкостью и удобством в разговоре, превзошло наши ожидания, настолько же высокие, насколько они были высоки".

Репортер также отметил, что женщин среди посетителей было гораздо больше, чем мужчин, и что от женщин можно было услышать похвалы в адрес "мужественного и умного лица" Ламберта.

Но не все его встречи были положительными

"Один человек в очень грубой форме спросил Ламберта о стоимости одного из его пальто, но тот ничего ему не ответил". "Человек повторил вопрос, заметив, что, по его мнению, он имеет право требовать любую информацию, поскольку внес свой шиллинг, который поможет оплатить пальто мистера Ламберта, а также все остальные".

"Сэр, - ответил Ламберт, - если бы я знал, за какую часть моего следующего пальто заплатит ваш шиллинг, уверяю вас, я бы вырезал этот кусок".

К тому времени, когда Ламберт вернулся в Лестер несколько месяцев спустя, он был богатым человеком - и чем-то вроде местного героя. 19 сентября 1806 года газеты с восторгом отметили присутствие Ламберта на скачках, написав: "Среди выдающихся персонажей на газоне мы были рады видеть нашего старого друга, мистера Дэниела Ламберта, в очевидном здравии и хорошем расположении духа".

Позже в том же году Ламберт отправился в турне, где собрал аудиторию как в Лондоне, так и в небольших городах и поселках. По словам Уилсона, "многие тысячи людей с восхищением наблюдали за его поразительной массой тела".

Но дни Дэниела Ламберта были печально сочтены.

Дэниел Ламберт умер в возрасте 39 лет, достигнув веса в 335 килограмм. Дэниел Ламберт отправился в Стэмфорд в июне 1809 года в рамках своего турне - и потому, что хотел увидеть Стэмфордские скачки. Но это была последняя остановка в его жизни.

Поселившись в гостинице "Ваггон и лошади" 20 июня, Ламберт лег спать, как обычно, и встал на следующий день. Однако, когда он брился, у него началась одышка. И через несколько минут Ламберт умер. Ему было всего 39 лет.

Его смерть вызвала ряд логистических проблем. Ламберт был крупным - 335 килограмм - и местным жителям пришлось решать, как вынести его из гостиницы и похоронить. По данным Гражданского общества Стэмфорда, в итоге они выбили окно и часть стены, чтобы извлечь его труп, и положили его в "похожий на коробку" гроб, который был размером с парковочное место.

Затем потребовалось 20 человек, чтобы медленно выкатить гроб Ламберта из города на церковный двор.

Впоследствии Дэниел Ламберт стал чем-то вроде легенды. Появились пабы с его именем, была создана огромная восковая статуя по его образу и подобию, а "Дэниел Ламберт" стал всеобъемлющей фразой для обозначения безмерной величины.

Сегодня он уже не считается самым толстым человеком в мире - этот титул принадлежит Джону Брауэру Минноху, который достиг веса в 635 килограмм, - но Ламберт оставил после себя впечатляющее наследие.

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А вы знали об этом?

Многие люди, интересующиеся бронетехникой, замечали странный элемент на немецких боевых машинах. Можно было бы посчитать это своеобразным украшением отдельно взятой машины – но нет, его с завидной регулярностью крепят на всю военную технику. А ввиду того, что в армии не бывает лишних деталей - так называемый Leitkreuz тоже вешают неспроста. leitkreuz используется для ведомых машин, ведущая, как и в других армиях мира, использует светомаскирующее устройство фар. А вот с осветительным щитом заморочились лишь немцы. С одной стороны, кому надо – видят, а враг – лишнего не узрит. В других странах используют специальные огни, или же белые метки на корме транспорта.

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