Одеть и раздеть королеву: жесткий церемониал XVIII века

Мария-Антуанетта прибыла ко двору короля Людовика XV для того, чтобы стать в будущем королевой Франции. Четырнадцатилетняя девушка, выросшая при австрийском дворе, столкнулась со строгим и непреклонным царством Этикета.

Каждое мгновение Дофина была окружена толпой придворных. Она просыпалась, окруженная толпой, принимала пищу, под пристальными взглядами сотен глаз, проводила дни и вечера рядом с придворными, и укладывалась в постель под их чутким руководством.

От такой жизни, лишенной всяческой интимности, запросто можно взбунтоваться, особенно, если тебе 14 лет.

Спальня Марии-Антуанетты в Версале

Давайте представим, что мы оказались в Версале и присутствуем на утренней церемонии пробуждения Марии-Антуанетты.

Мадам де Кампан, чьи обязанности как раз и заключались в том, чтобы следить за исполнением всех правил этикета, подробно описала это поистине театральное действо.

Кадр из фильма "Мария-Ануанетта" реж. София Коппола

«Первая фрейлина и дама из свиты выполняли свои обязанности. Дама из свиты подавала платье, первая фрейлина наливала воды, чтобы вымыть королеве руки, и передавала рубашку.

Если в гардеробной находилась принцесса из королевской семьи, первая фрейлина уступала ей свои обязанности, однако тут речь не шла о принцессах крови. Каждая из фрейлин строго следила за порядком выполнения процедуры.

Однажды зимой случилось так: королева была совсем раздета, наступил момент передавать рубашку, я держала ее сложенную. В этот момент вошла дама из свиты и тут же поспешно сняла перчатки, чтобы взять рубашку и подать ее королеве. В дверь постучали, это была госпожа герцогиня Орлеанская, уже без перчаток, и поэтому сразу же вышла вперед подать рубашку королеве, которую не дама из свиты не может передать ей, поэтому рубашка возвращается ко мне, а я, в свою очередь, должна передать ее герцогине, однако в дверь снова постучали.

Это была графиня Прованская — герцогиня Орлеанская передала рубашку ей. Королева продолжала стоять; скрестив руки на груди, совершенно замерзшая. Графиня, чувствуя неприятное положение, поспешила сбросить накидку и, оставаясь в перчатках, передала рубашку королеве, которая рассмеялась, однако потом произнесла, стуча зубами от холода, несколько раз: „Какой кошмар! Какая глупость!“»

Кадр из фильма "Мария-Ануанетта" реж. София Коппола

Эта сцена практически дословно воспроизведена в фильме «Мария Антуанетта» реж. Софии Коппола.

Бедная Мария-Антуанетта, ведь ей приходилось ждать, когда же ее оденут, мерзнуть, подчиняясь нелепым правилам протокола, учрежденного еще Людовиком XIV.

Такова цена, которую приходится платить за право носить корону. Каждая из присутствующих дам невероятно гордилась своими обязанностями. Передать королеве сорочку или повязать ленту, это были не просто жесты, но манифест. За право находиться подле королевы и короля соревновались представители из самых знаменитых дворянских семей, велись интриги, настоящие баталии.

Удивительно ли, что через несколько лет королеве захотелось сбежать от строгого и ненавистного этикета в Малый Трианон, где ей не нужно было стоять и мерзнуть, ожидая, пока фрейлины с упоением и гордостью передают из рук в руки ее нижнее белье.

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