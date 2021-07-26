Икона Ольга: о чем перед ней молятся?

Княгиня Ольга, безусловно, выдающаяся личность. Она вошла в историю как создательница государственности и культуры в Киевской Руси. Во времена язычества она твердой рукой правила княжеством, объединяла земли русские. Получив крещение в 60-летнем возрасте, она положила все силы своей души на распространение веры христовой на территории Руси. За этот подвиг ее и сразу после смерти люди считали святой, а в 1547 году она была официально причислена к лику святых. Как выглядит икона Ольги? Фото можно увидеть ниже.

Так кем же была эта великая женщина и каков был ее жизненный путь?

Предки Ольги были варягами, выходцами из Скандинавии. При рождении она получила имя Хельга, лишь выйдя замуж за русского князя, стала называться на русской лад Ольгой. Точная дата ее рождения неизвестна, так же, как и нет данных о ее детских годах. Известно лишь, что жила она в селении Выбутовская весь у реки Великая. В те годы правил князь Олег, известный из истории как Вещий. Однажды молодой племянник его Игорь охотился в псковских землях и увидел богатые охотничьи угодья на другой стороне реки. Он попросил сидевшего в лодке молодого человека переправить его на другой берег. Отплыв от берега, юный князь разглядел, что перед ним сидит дивной красы девушка.

Молодой князь стал приставать к красавице с непристойными предложениями. Но она проявила стойкость характера и пристыдила князя. Она даже пообещала утопиться, если он не прекратит свои непристойные ухаживания. Это отрезвило Игоря, остудило его пыл. Когда же пришла пора Игорю жениться, ко двору прибыло множество знатных девушек из разных мест, но тут он вспомнил о неприступной красавице и послал сватов в дом ее родителей.

Молодые сыграли свадьбу, но точная дата ее неизвестна. Своего первого и единственного сына Святослава Ольга родила в 942 г. О жизни Ольги с мужем также мало известно. Он был воином, язычником, покорял окрестные земли. В 945 г. Игорь с дружиной отправился в древлянскую землю собирать дань. Но приехав на место, объявил, что норма подати удваивается. Рассерженные жители древлянской земли убили князя с дружиной. Опасаясь мести за убийство князя киевского, они предложили молодой княгине выйти замуж за их правителя Малома. Ольга оказалась умелым стратегом. Она дала свое согласие. Но едва посольство древлян прибыло в Киев, оно было предано мучительной казни – похоронено заживо. Второе посольство было заживо сожжено в бане. После Ольга собрала дружину и возглавила поход на древлян. С собой она взяла малолетнего сына Святослава, которому тогда едва исполнилось 5 лет. Никакие уговоры и посулы от врагов не разжалобили сердце молодой вдовы. Более 5 тысяч мужчин были убиты в той битве под стенами столицы древлянских земель Искоростеня. Через год Ольга снова с войском подошла к этому городу и сожгла его дотла. Все оставшиеся в живых жители были проданы в рабство. Жестокие времена, жестокие нравы!

Жизнь без мужа

На плечи молодой женщины легла забота о сыне и о княжестве. Беспощадная к врагам Ольга была очень добра и справедлива к своим подданным. Народ ее любил за доброе сердце. Она ездила по земле русской, устраивая политическую и хозяйственную жизнь молодого государства. Именно она произвела централизацию власти киевского князя. Она управляла государством не как слабая женщина, но как сильный и разумный мужчина. Твердо держала она власть в своих руках и мужественно оборонялась от врагов.

До конца своих дней Ольга прожила честной вдовой, не желая больше выходить замуж. Ее целомудренный образ жизни стал примером для потомков. Ольга княжила до тех пор, пока Святослав не вырос. После этого она уступила ему трон без споров, а сама отошла от управления государством и жила в Вышгороде. Она учредила отдавать две трети от городских сборов Киеву, а треть оставлять на нужды ее города и двора. Именно при Ольге были определены первые границы Киевской Руси, появились заставы, на которых служили воспетые в былинах богатыри, охранявшие покой земли русской. При Ольге Русь начала становиться великой державой.

Поиски Бога

Ольга с рождения была язычницей. Но она искала Бога. Глядя на Византию, она понимала, что одного могущества государству недостаточно, необходимо еще, чтобы и духовная жизнь людей была устроена. Княгиня с большим флотом отправилась с дружиной в Константинополь, чтобы самой увидеть воочию службы в христианской церкви и познать учение Христа. История умалчивает о причинах, побудивших Ольгу на такой шаг. Возможно, она хотела заключить союз с сильным соседом, либо ею двигали иные помыслы. Историки сходятся в одном – решение о крещении было добровольным и желанным. Но если бы Ольга захотела просто креститься, она могла это сделать и на родине. К тому времени христианские священники уже были на Руси.

Она же с великой помпой отправилась в Константинополь, чтобы не только узнать о Христе, но и показать величие Киевской Руси. Увидев красоту церквей, побывав на службах, услышав Евангелие, Ольга всем сердцем уверовала в Спасителя мира. Таинство крещения совершал сам патриарх константинопольский Феофилакт (933-956 годы). Ее крестным отцом стал император Константин Багрянородный (912-959 годы). При крещении она получила имя Елена в честь первой царицы-христианки, которая посвятила свою жизнь поиску Креста Господня. По преданию, патриарх благословил Ольгу словами: «Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет, а тьму оставила».

Помимо крещения, «хождение» Ольги в греки имело и дипломатическое значение. Будучи при дворе императора она провела несколько переговоров и деловых встреч.

Возвращаясь в Киев, она везла с собой иконы, священные книги. Так началось ее апостольское служение. Под ее руководством был возведен первый храм в честь Николая Чудотворца, который был построен над местом погребения первого киевского христианского князя Аскольда. Много киевлян обратила святая Ольга в христианство, неустанно ездила по землям, распространяя веру православную и возводя храмы по всей земле русской. Именно она положила начало особому почитанию святой Троицы, чем до сих пор отличается православная вера на Руси.

Отношения с сыном

Несмотря на миссионерскую деятельность и множество обращенных в православную веру, Ольге так и не удалось обратить в христианство единственного сына Святослава. Хотя она до последнего вздоха не оставляла попыток сделать это. Сын упорно твердил, что если он откажется от язычества, над ним вся дружина потешаться будет. Хотя другим не препятствовал в выборе веры и не строил препон матери в ее деятельности. При этом многие противники православия пытались склонить Святослава на свою сторону.

Ольга воспитывала своих внуков в православной вере. Но крестить их без разрешения сына она не решилась. Этим Ольга проявила пример великого смирения, достойный уважения и восхищения. Женщина, жестоко отомстившая за смерть мужа, распространявшая веру православную по всей Руси, не смела перечить родному сыну, проявляя уважение к его чувствам. Однако ее влияние на внука, князя Владимира, было огромно. Именно он стал еще одним столпом православия и крестителем Руси.

Ольга не раз пророчила сыну плохой конец, и ее пророчество свершилось. Святослав пал в битве с печенежским князем Курей, который из его черепа сделал чашу. Вставив ее в оправу из золота, Куря использовал ее во время пиров, похваляясь победой над русским князем. Но это было уже после кончины Ольги.

Последние годы жизни

В конце жизненного пути немало скорбей выпало на долю княгини Ольги. Когда она была в преклонном возрасте, на Руси было торжество язычества. Княгине, ревнительнице православия, приходилось тайно держать в своем доме священника для совершения служб и треб. Но внуков она воспитывала в православии на свой страх и риск.

В 969 г. печенеги напали на Киев. В это время дружина Святослава была далеко от стольного града, но княгиня Ольга смогла дать отпор захватчикам с помощью небольшого войска, которым командовал воевода Претич. К этому времени Ольга была уже в преклонных годах и тяжело болела. Чувствуя приближение смерти, она начала истово молиться, взывая к Богу, моля об устроении судьбы государства и всего народа. Она не оставляла молитвы до последнего часа. Святослав был подле матери до самой ее кончины. 11 июля 969 года княгиня скончалась. Согласно завещанию ее похоронили по христианским традициям.

Почитание Ольги

В 1007 году внук ее князь Владимир перенес ее мощи в церковь Пресвятой Богородицы, что в Киеве. Почитать княгиню как святую стали почти сразу после кончины. Мощи ее были для верующих как икона. Ольга и после своей смерти даровала надежду и исцеление просившим у нее заступничества. Мощи ее чудесным образом не подверглись тлению. Даже тысячу лет назад верующие, подходившие к раке с надеждою в сердце, видели свет, исходящий от мощей. Те же, кто подходил без веры в сердце, не получали желаемого.

Канонизация и день почитания святой Ольги

В 1547 году к лику святых была причислена святая Ольга. Икона с ее изображением может быть исполнена в различных вариантах. О них будет сказано ниже. Почитается икона Ольга равноапостольная в день 24 июля (по старому стилю 11 июля). Княгиню за ее труды в распространении веры церковь особо почитает как равную апостолам, как принесшую веру православную на Русь.

О чем молиться перед иконой святой Ольги

У каждого верующего в доме немало икон, но икона княгини Ольги занимает почетное место. И это неудивительно. Ведь икона Ольга вразумляет и укрепляет верующих, дарует мудрость, наполняет сердца светом и любовью. При жизни Ольга была сторонницей сильного государства, и все силы положила на укрепление Руси, вот и после смерти она не оставляет уповающих на нее. Икона святой равноапостольной Ольги помогает молящимся об укреплении страны. Также о смягчении сердец обидчиков, о просвещении. Мощи и икона Ольга в Десятинном храме исцеляют болящих. К ним тянутся паломники со всего света. Принесет удачу и покровительство эта икона имени Ольга, поэтому все обладательницы этого звучного имени непременно должны иметь при себе образ своей покровительницы.

Крест княгини Ольги

При крещении Ольга из рук патриарха получила крест, вырезанный из цельного куска Животворящего Древа Господня. На нем была высечена надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня». Этот крест стал главной святыней храма святой Софии, который был освящен в 960 году, еще при жизни Ольги. Позднее этот крест был перенесен в другой киевский храм. Но после взятия Киева литовцами в XIII в, крест из храма был похищен, и судьба его доныне неизвестна.

Иконография

Икона равноапостольной княгини Ольги изображается по традиции для равноапостольных святых. Чаще ее изображают стоящей, держащей в правой руке крест, символизирующий проповедь Христа. В левой руке у нее символический образ храма. Зачастую встречается и другая икона. Ольга изображена вместе с князем Владимиром, крестителем Руси.

Орден княгини Ольги

В 1988 г. патриархом Пименом был учрежден орден святой равноапостольной княгини Ольги. Этим орденом награждаются женщины, внесшие особый вклад в служение Церкви.

Княгиня Ольга большую часть жизни жила язычницей. Не ведая законов христианства, она сердцем стремилась их соблюдать, ведя жизнь праведную. Крестившись в 60-летнем возрасте, она в течение 15 лет несла просвещение на землю русскую, став крестной матерью всех христиан Руси. Поддерживает молящихся икона Ольги. Значение ее имени - «мудрая», и княгиня оправдала его в полной мере. Женщина с несгибаемой волей, мужественная воительница, умная и дипломатичная – такой она вошла в историю.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2264576303538374717/

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