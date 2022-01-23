Баня для свекрови: в чем заключался этот русский обычай

Для проведения этого обряда раньше собиралось немало народа. Свекровь действительно парилась в бане, однако во время мытья невестка должна была защищать свою вторую мать. Мало того, молодая супружница преподносила свекрови подарки. Если подарков не было, обряд отменялся.

«Умерла-де красна девушка…»

С посещением бани на Руси были связаны многие традиции. В бане парились с дороги, рожали детей, обмывали покойников. Не последнюю роль играла баня и в свадебном обряде. Недаром жених еще до венчания дарил своей невесте не только гребешок и зеркальце, но и мыло, и банный веник. Дело в том, что накануне свадьбы для невесты устраивалась баня, которая смывала «девью волю» и «отлучала ее от родни». Во время ритуала невеста символически «умирала», причитая: «…умерла-де красна девушка, во той, во бане жаркой…».

В доме жениха за несколько часов до венчания также устраивали баню. В Сибири, как утверждают авторы учебника «Музеология: история культуры народов Сибири» Татьяна Кимеева и Полина Глушкова, жених и его друзья пили хмельное и палили из ружей. Впрочем, впоследствии баня жениха сохраняясь лишь в терминологии и атрибутике как отголосок древнего обычая, стала символической. «Парить жениха» с елкой и веником девушки ходили на девичнике.

Баня для свекрови

Жениха стегали веником и приговаривали: «Полотенцем утирайся, над нашей невестой не измывайся».

На второй день после свадьбы молодожены тоже отправлялись в баню. А вот обряд, который можно назвать «баня для свекрови», проводился только через несколько дней. Подобная традиция бытовала среди русских и карелов. Как пишет в своей книге «Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева» Людмила Иванова, в назначенный час родственники свекрови приносили в баню веники и хвойные прутья. Присутствовавшие в бане замахивались прутами на свекровь, а молодуха бросалась на ее защиту, просила парить свекровь мягкими вениками и предлагала угощение.

После мытья невестка преподносила матери своего мужа новую одежду и обувь и помогала ей нарядиться. Примечательно, что если невестка не приносила подарков, то баня отменялась. Поклонившись в ноги свекрови, новобрачная просила гостей похвалить ее новую родственницу. Все ахали: «Хороша!», кто-то затягивал песню. Под этот «аккомпанемент» новоиспеченная супруга провожала свекровь до дому. Таким образом именно в бане образовывались и скреплялись родственные узы. Не зря молодая защищала свекровь, когда ту собирались парить хвойными прутами.

Новые родственные узы

Вообще, родственным связям придавалось большое значение на Руси. Поэтому особое внимание уделяли их установлению после бракосочетания, когда две семьи (семья жениха и семья невесты) становились одним целым. К примеру, Алла Соколова, автор издания «Традиции русской народной свадьбы», упоминает, что во время свадебного застолья невеста должна была впервые назвать свекра батюшкой, а свекровь – матушкой. По словам Соколовой, в некоторых местностях свекровь ложилась на пол и не вставала до тех пор, пока жена сына не обращалась к ней «матушка».

В описанном обряде снова просматривается игра-перерождение, как в бане. Свекровь, ложась на пол, символически умирает, а рождается уже в новом для себя статусе. Несмотря на то, что¸ поднявшись, свекровь обнимала и целовала невестку, она на правах старшей могла и поучать свою «дочь». Недаром на утро после свадьбы свекровь, как отмечал этнограф и лексикограф Владимир Даль, легонько ударяла невестку плеткой, приговаривая: «Это свекровина гроза, это мужнина гроза». Зато во время отсутствия свекрови именно невестка занимала место хозяйки в доме.

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