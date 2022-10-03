7 вещей, которые не стоит делать, если вам изменили

Узнав об измене партнера, человек встает перед сложным выбором. Рассказываем, какие шаги определенно не стоит предпринимать в таком случае (и почему).

Измены бывают разные — иногда возможна лишь физическая связь без эмоциональной вовлеченности, а иногда, напротив, измена приобретает характер платонического чувства, которое может заменить собой существующее. Так или иначе, любая измена переворачивает жизнь с ног на голову и заставляет принимать непростые решения — многие люди не выдерживают давления и делают выбор под влиянием эмоций, другие замыкаются в себе и игнорируют проблему, третьи прощают партнера, затаивая в глубине души обиду, съедающую их изнутри. Вместе с психологом разбираемся в главных ошибках, которые допускаются после обнаружения факта измены.

Устраивать громкий скандал

Конечно, узнав об измене партнера, мы оказываемся в плену негативных эмоций, и первое, что хочется сделать — закатить истерику и вылить весь негатив. Однако подобная тактика не приведет ни к чему хорошему — если вы хотите сохранить отношения или хотя бы выяснить причины произошедшего, необходимо успокоиться и обсудить ситуацию. В случае, если вы приняли решение сразу расстаться с партнером, скандал также никак не поможет решению проблемы — гораздо лучше проработать негативные эмоции в кабинете у психолога.

Выгонять партнера из дома

Распространенная практика — выгнать партнера из дома после того, как факт измены вскрылся. Безусловно, если вы намерены завершить отношения, этот шаг поможет быстрее разорвать связь, но если вы надеетесь, что таким образом сможете заставить избранника сожалеть о содеянном, то ситуация может обернуться против вас, поскольку в такой ситуации партнер может подумать, что ваше решение окончательно, а потому, не имея выбора, уйдет навсегда.

Рассказывать о случившемся третьим лицам

Делиться с друзьями и знакомыми деталями личной жизни — в принципе плохая идея, поскольку есть вещи, которые должны оставаться приватными. Кроме того, если вы все-таки сможете уладить проблемы с партнером, после ваших рассказов общие друзья, вероятно, станут относиться к нему по-другому и избегать совместных встреч, чтобы не вставать на чью-либо сторону.

Вовлекать в конфликт родителей партнера

Вовлекать родителей (или родственников) партнера, рассчитывая на то, что они повлияют на него — определенно не лучшая идея. Во-первых, так вы признаете тот факт, что не в состоянии самостоятельно управлять своей жизнью и своими отношениями. Во-вторых, родители или близкие вашего партнера могут и не принять вашу сторону. И в-третьих, это просто неэтично.

Принимать решения за детей и вовлекать их в конфликт

Даже если вы приняли решение расстаться с изменившим вам партнером, это касается только вас двоих, и вы не можете решать за детей. Партнерские отношения зависят от многих факторов и меняются в зависимости от шагов, предпринятых мужчиной и женщиной, но детско-родительские отношения остаются неизменными и не зависят от того, что происходит между родителями, а потому не стоит манипулировать собственным ребенком, пытаясь заставить его встать на вашу сторону — так вы лишь причините ему боль.

Вести переговоры с любовницей партнера

Не стоит уделять внимания «разлучнице» — во-первых, так вы займете отнюдь не выигрышную для вас позицию, во-вторых, даже если если она отступит, проблема, вероятно, заключается не конкретно в ней, а в ваших с партнером отношениях, а потому вопрос нужно решать комплексно и внутри семьи.

Использовать секс как рычаг давления

Не стоит пытаться повлиять на решения и чувства партнера, устраивая романтические вечера или секс-марафоны. Важно признать, что в ваших отношениях есть серьезная проблема, и вам необходимо ее оперативно решить — если оба партнера готовы идти дальше, то стоит воспользоваться помощью грамотного специалиста или самостоятельно все проговорить. Но если вы или ваш избранник принял решение расстаться, никакие уловки или манипуляции не помогут сохранить союз.

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А вы знали об этом?

В римскую армию старались брать на добровольных началах, всячески поощряя подобные стремления.Но были и те, кому путь в легионы был совершенно точно «заказан». Прежде всего, основой легиона были свободные римские граждане, не замаравшиеся в тяжких преступлениях. Поэтому в имперских легионеах не могли служить: уголовники, должники, вольноотпущенники, рабы (у Диона Кассия описывается веселый случай, когда бывалый герой-центурион оказался... бежавшим от хозяина рабом). Вегеций писал, что следует отдавать предпочтение парням из сельской местности, а не городским «хлюпикам». В Римской империи существовали особые «военкоматы», где оценивали не только физическое состояние новобранцев, но и их знания, правовой статус (то самое гражданство и отсутствие долгов/уголовных дел). Кстати, «полуросликов» ниже 1,6 метра тоже не брали.

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