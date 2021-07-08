Шанхайские русские, или Как белогвардейцы верно служили европейцам в Китае

В 20 веке китайская община русских была представлена не только в Харбине, но и в Шанхае. После Гражданской войны ряды эмигрантов пополнились белогвардейцами. Участники Белого движения были вынуждены покидать Россию, разъезжаясь по миру.

Одним из новых мест службы бывалых военных стала и китайская земля. Для охраны и защиты европейских представителей, населявших Шанхай, русская община поставляла лучших воинов и полицейских.

Послевоенная ситуация и британско-китайские договоренности

Русский район Шанхая.

По договоренностям, достигнутым после окончания опиумной войны 1842-го, Цинская империя оказалась в проигрышном положении на фоне британцев. Последним в бессрочное владение отошел остров Гонконг, а по Нангинскому соглашению китайцам полагалось даже открыть для англичан 5 портов по стране: Гуанчжоу, Фучжоу, Нинбо, Шанхай. Вскоре с правительством Цин заключили свои договоры и американцы, и французы, наводнившие Шанхай. К началу 1850-х там образовался «город в городе» - сеттльмент, как европейцы называли этот тип поселения. Получалось, что китайские земли не отбирались насовсем, а как бы пребывали в арендном пользовании. При этом в сеттльменте не действовали китайские законы, юридическую силу имели только британские правопорядки.

Нанкинский договор позволял европейцам официально охранять рубежи поселения собственной армией. В 1854-м с целью совместного управления сеттльментом британцы, французы и американцы сформировали Муниципальный совет. Правда через несколько лет французы отделились, приняв решение о самостоятельном существовании своей концессии. Британия же и США успешно продолжали парное управление, дав своему поселению имя – Шанхайский международный сеттльмент. В начале Первой мировой здесь компактно проживали граждане 17 иностранных государств, в том числе и русские. К слову, именно в Шанхае зародилась крупнейшая страховая компания США AIG, получил путевку в жизнь крупнейший британский банк HSBC.

Зарождение Русского полка

Знамя полка.

Когда в 1927-м в Китае разгорелась революционная гражданская война, гуандунские революционные войска достигли шанхайских границ. Европейский муниципалитет опасался захвата своей территории. Военное усиление легло на плечи дальневосточного казачества, подчинявшегося генерал-лейтенанту Глебову. В январе 1927 года с целью охраны шанхайского сеттльмента сформирован Отдельный Русский отряд Волонтерского корпуса. Русским офицерам раздавали чины английской службы. Пара рот несли постоянную службу, пребывая на жалованье, третья же рота призывалась на сборы. Личный состав носил синюю форму и вооружался карабинами. Имел полк и свое русское национальное знамя. Солдаты и офицеры подразделения преимущественно представляли молодое поколение (23-27 лет). Все они имели боевой опыт, являясь участниками российской гражданской войны, и воевали против большевиков.

Основными задачами русского полка считались охрана шанхайской тюрьмы, городского стрельбища и казарм. Часть рядовых несли службу при полковом штабе и в тылу, некоторые охраняли оружейный склад, выступали в роли телефонистов, водителей. При необходимости русских использовали в качестве вспомогательной силы для патрулирования улиц, усмирения беспорядков, проведения массовых облав. Задействовался русский полк и в качестве караула в моменты посещения муниципалитета высокими гостями.

Операции шанхайских русских

Почетный русский караул.

Первым командиром стал капитан 1-го ранга Николай Фомин. Свой боевой путь в Российской империи он начинал на Балтийском флоте. Имел высокие награды и на момент революции уже был уволен из армейских рядов. Однако, не желая признавать большевистский режим на Родине, вступил в движение белых. Проведя не один год на фронтах Гражданской войны, с падением царской власти эмигрировал в Китай. Перед наступлением китайских коммунистов в 1949-м успел эвакуироваться из Шанхая. Осев в Австралии, участвовал в создании антикоммунистического центра русских.

Шанхайские британцы, а также командование белого отряда не раз отмечали, что русские военнослужащие демонстрировали беспрекословную дисциплину и преданно несли службу на протяжении всего существования китайского подразделения. Европейцы удивлялись дисциплине в русских рядах и ежедневным тренировкам по царскому уставу.

Шанхай 1920-х.

Первой серьезной операцией русского шанхайского отряда стала оборона от южных китайцев Суджоуского канала весной 1927-го. В том же году отряду приказали выставить для окружения советского консульства караул. В обязанности белогвардейских русских входило содействие муниципальной полиции в проведении обыскных мероприятий, а в ночное время суток — аресты всех покидающих здание. Для большей эффективности управленцы сеттльмента перепоручили эти функции американцам, а русское подразделение отправили охранять электростанции. Служили русские и в муниципальной городской полиции. В июле 1940-го во время выполнения служебных обязанностей погиб Емельян Иванов, произведенный в подпоручики экс-гардемарин.

Судьба надежной русской охраны

Мао Цзэдун положил конец истории русских белогвардейцев в Китае.

В 1937-м Русский полк оборонял Шанхай от агрессоров-японцев, однако отступил в границы своего сеттльмента. Но уже на исходе 1941-го, когда Япония вступила во Вторую мировую, ее войска вошли в границы европейского Шанхая. Было объявлено, что русское волонтерское подразделение переходит под японское командование. Отныне Русский полк выполнял исключительно полицейские обязанности. В 1943-м американцы с англичанами заявили о возвращении Шанхая Китаю, но фактически это случилось в 1945-м, после краха японцев. А с победой Мао Цзэдуна и созданием КНР в 1949-м для китайских русских наступило новое время. Одни решили вернуться в родное лоно и принять советское гражданство, а кому-то пришлось снова эмигрировать. На этот раз белогвардейцы и их потомки отправились в США и Австралию. На этом история Русского полка, а вместе с ним и русского Шанхая, завершилась.

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