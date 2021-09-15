Почему "голос народа" Шаляпин сбежал из Советской России

Крестьянский сын Федор Шаляпин был всегда популярен у простого русского народа. Он слыл вольнодумцем, патриотом, исполнял революционные песни, давал бесплатные концерты в пользу рабочих и политзаключенных и всецело приветствовал русскую Революцию.

Но был в его биографии один неприятный момент, про который советские газеты напечатают позже: "еще тогда он показывал свое гнилое нутро", а пролетарский писатель Максим Горький напишет жене Екатерине:

"Выходка дурака Шаляпина просто раздавила меня – так это по-холопски гнусно! Ты только представь себе: гений на коленях перед мерзавцем и ...!

Третий день получаю из России и разных городов заграницы газетные вырезки. Любит этот гнилой русский человек мерзость подчеркнуть..."

Портрет Ф.И. Шаляпина, художник Б.М. Кустодиев, 1922г. Источник изображения: regnum.ru

В 1911 году, на премьере "Бориса Годунова", Федор Шаляпин вместе с труппой бухнулся перед царем на колени и слезно просил у императора об увеличении пенсий хористам. Позже, Шаляпин утверждал, что раболепствовать не собирался и преклонил колено инстинктивно, вслед за всеми, но осадок-то остался.

Но Революцию певец встретил восторженно. И Советская власть отнеслась к нему с пиететом, немногие деятели культуры и искусств приветствовали свержение царя и народную власть.

Большевики присвоили Шаляпину звание народного артиста РСФСР, назначили его главным художественным руководителем Мариинского театра, членом дирекции Большого, разрешали получать солидные гонорары и ходить в дорогой бобровой шубе.

Но одна рука не ведала, что творила другая. И если вечером наркомы жали руки и восхищались талантом, то ночью в квартиру вламывались чекисты и матросы, вскрывали штыками полы, искали схроны с оружием и драгоценностями.

Шаляпин жаловался, недоразумения улаживались, но обыски повторялись с завидной постоянностью.

Ф.Шаляпин вспоминал:

"Не знаю, что искали у меня эти люди. Вероятно, они думали, что я обладаю исключительными россыпями бриллиантов и золота. Они в моей квартире перерывали все ковры.

Говоря откровенно, в начале это меня забавляло и смешило. С умеренными дозами таких развлечений я готов был мириться, но мои милые партийцы скоро стали развлекать меня уже чересчур настойчиво".

Вальяжному сибариту, который привык к комфорту и почитанию, подобные обстоятельства досаждали. Со временем оперный певец стал понимать, что жить стало ему экономически хуже, чем при царе.

Источник изображения: prousadbi.ru

А кроме того, артист не понимал тех процессов, что происходят вокруг. Не понимал, как можно существовать без управления, когда старое устройство сломали, а новое работает абы как, на экспериментах.

Шаляпин жаловался:

"Вы не подумайте, что я против. [...] Но порядка же нету! Нету порядка! В Мариинском театре одни собрания, ничего знать не хотят, полный разброд! Спектакли идут черт знает как!"

Между тем из-за границы его настойчиво звали выступать. Агенты обещали златые горы, утверждали, что великий оперный певец не забыт и тысячи почитателей мечтают услышать его живой голос, а лучшие театры мира готовы предоставить свои сцены. Финансовый вопрос имел важность, советские деньги обесценивались, а доллары и фунты, франки имели огромное значение. Федор Иванович привык к роскоши и шикарной жизни. А Петросовет привез ему воз дров и вывалил прямо под окнами. Без всякой охраны, где их тут же расхватали голодранцы.

И покупать дефицитные консервы, шоколад и колбасу, вино и коньяк из-под полы спекулянтов Шаляпина унижало. Спекулянты сов.знаки не брали, их интересовали только драгоценности и золотые царские монеты. А, между прочим, Федор Иванович когда-то мечтал стать помещиком и даже прикупил в Крыму в 1917 году приличный участок земли, но Революция на этой мечте поставила крест.

И Шаляпин стал проситься на иностранные гастроли. Советская власть эти просьбы воспринимала с недоумением. Залы полны и в Советской России, чего же боле? Мало народу? Можно выезжать с творческими гастролями на фронты, красноармейцы завсегда будут рады и это поднимет их боевой дух.

10 мая 1921 года состоялось заседание Политбюро ЦК РКП(б), на котором поднимается вопрос: разрешать ли Шаляпину выезжать за границу?

Луначарский был против:

"Рано или поздно, но он от нас удерёт. Это не подлежит для меня никакому сомнению. Разница между его заработком в России и за границей громадная. Допустим даже, что он не соблазнится в этот раз остаться в Америке.

Это случится либо в следующую его поездку, либо просто он в один прекрасный день перейдёт финскую границу и — конец.У нас таким образом уехало из России видимо-невидимо актёров без всякого нашего разрешения. Легко может сделать это и Шаляпин, будет скандал..."

Ленин от обсуждения отстранился, наблюдал. Товарищи вступили в прения. В итоге решили, что отпускать можно, но 50% заработка должно идти в государственную казну. А дома останутся жена и дети.

Шаляпин выезжает в Эстонию. Затем плывет в США и Великобританию. Шаляпин дает концерты прямо на теплоходе и собирает на них немалые деньги, 3000 долларов.

Знаменитый певец наконец-то увидел сюртуки и фраки вместо полинялых гимнастерок и обмоток, шубы вместо шинелей, брильянты вместо крашеных бус, гонорары в ценной валюте, его преследует масса предложений о выступлениях и с просьбами остаться... и понимает, что тот, прежний образ вольготной жизни доступен только тут, за границей.

Ф.Шаляпин, И.Москвин, С.Рахманинов, Локус-Пойнт, штат Нью-Йорк, США. Источник изображения: senar.ru

В начале 1922 года Шаляпин возвращается из мирового турне, но не выдерживает и нескольких месяцев, рвется обратно. Советское государство получило часть дорогостоящей валюты, большевики видят, что Шаляпина отпускать выгодно, а кроме того, он же вернулся. И отпускают снова.

29 июня 1922 года Шаляпин на пароходе "Oberbürgermeister Hakken" отплывает в Ревель, затем в Германию, в Штаты. Уже с женой от второго брака Марией Валентиновной и старшими детьми (они едут в Париж).

В Америке он восторгается абсолютно всем: отношением к труду, порядком, капитализмом, синематографом, своей востребованностью в американских городах. Обратно он уже не вернется.

Какое-то время он еще пересылает часть валюты через посольства в Россию, но со временем перестает это делать. Гонорары свои с Советской Россией Федор Иванович делить больше не собирается. Шаляпин копит на безбедную жизнь, деньги теперь нужны ему самому.

Редкие фотографии. Федор Шаляпин в роли Иоанна Грозного. Источник изображения: zhiznteatr.mirtesen.ru

В Париже, на скопленные доллары Федор Иванович покупает большой двухэтажный особняк, где селится семья и дети от первого брака (второй этаж известный бас рачительно сдает в аренду студентам). Заработки его достигают 100 тысяч долларов в год (а это громадные деньги для того времени). Советская общественность негативно отнеслась к бегству Шаляпина. Его клеймят в газетах, его лишают почетного звания народного артиста и советского гражданства.

Шаляпин в ответ критикует советскую власть:

"Мне кажется, что все это и проще, и сложнее, в одно и то же время. В том соединении глупости и жестокости, Содома и Навуходоносора, каким является советский режим, я вижу нечто подлинно российское. В всех видах, формах и степенях — это наше родное уродство".

Федор Иванович Шаляпин оказался меж двух огней. С одной стороны его остро критиковали представители советской творческой интеллигенции, с другой стороны — белоэмигранты припомнили ему сотрудничество с Советской властью. Шаляпин старел, голос его слабел. Славно пожить удалось не долго. Сгорит он быстро, 12 апреля 1938 года его не станет.

Советский Союз так откликнулся на кончину известнейшего русского певца (газета "Известия", №87 от 14.04.1938):

"Шаляпин, пройдя в свое время большой творческий путь, создал ряд образов, вошедших в историю русского оперного театра.

Однако в расцвете сил и таланта Шаляпин изменил своему народу, променял родину на длинный рубль. Оторвавшись от родной почвы, от страны, взрастившей его. Шаляпин за время пребывания за границей не создал ни одной новой роли. Все его выступления за рубежом носили случайный характер. Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно.

Ушёл он из жизни, не оставив после себя ничего, не передав никому методов своей работы, большого опыта. Литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства. Это хронологическое изложение различных эпизодов, поражающее своим идейным убожеством."

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