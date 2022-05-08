Мы, грузины, должны быть благодарны украинцам и проливать кровь? – ни в коем случае !

На фоне военных действий, имеющих место на Украине, актуальным стал вопрос грузинских добровольцев, направляющихся на Украину с целью воевать. Хотя в действительности добровольцы начали ехать на Украину с этой целью еще в 2014 году, в момент кровавого майданного переворота, а также потом, в связи с событиями в Донбассе.

Говорю «добровольцы», не уточняя, кто уехал из-за денег и кому было действительно охота, добровольно вовлекаться в чужую войну. Боюсь, что большинство грузинских бойцов уехало-таки на Украину именно ради денег, точно так же, когда выезжали в Афганистан и Ирак.

Также не стану разбирать, делает-ли Международное право различие между «добровольцем» и «наемником». Просто отмечу то, на чем делается акцент в грузинских СМИ – грузины возвращают украинцам своеобразный «долг», за «заслуги» граждан Украины в абхазской войне 1992-93 годов и, конечно же, «ослабляют» Россию.

Об ослаблении России ничего не скажу, но выйти из «задолженности» перед Украиной нам, по всей видимости, еще долго не светит – такова логика украинских «бандеровцев». И вот почему.

Сперва одна цитата из грузинских горе-патриотических интернет-ресурсов: «Игорь Мазур, украинский офицер, один из лидеров украинских добровольцев в Абхазии, отметил, что грузины достойно возвращают долг: «Наши ребятя воевали и погибали в Абхазии за независимость и территориальное единство Грузии. Сегодня грузины достойно возвращают долг, воюя и погибая здесь, за независимость и территориальную целостность Украины».

Эти слова Мазур сказал еще в 2017-ом году. К тому моменту уже насчитывалось 10 погибших за три года в регионе Донбасса грузинских добровольцев, ну а воевало в целом около 200 человек. Сам Мазур в 1993 году находился в Абхазии в составе националистической украинской организации УНА-УНСО и получил орден Вахтанга Горгасали 3-ей степени от Эдуарда Шеварднадзе. По разным данным, в Грузии 1990-ых годов воевало примерно столько же украинцев, сколько грузин воевало на Украине за период 2014-2017 гг.

Получается, что «долг» грузины отплатили и на сегодня мы ничего не должны Украине (помимо прочего, 200 бойцов, уехавших из Грузии, значительно больше в процентном выражении, нежели 200-300 бойцов, приехавших в Грузию из 45-миллионной Украины). Следовательно, участие украинских националистов в абхазской войне не сгодится для обоснования того, что граждане Грузии сегодня и в будущем должны жертвовать собой ради нескончаемой войны на Украине – войны, которая началась не 24 февраля 2022 года, а 24 февраля 2014 года, кровавым «майданным» переворотом!

Но и это не самое главное. Главным моментом во всем этом деле является то, что украинские националисты в 1992-1993 годы не приезжали воевать в Абхазию по причине их любви к Грузии. Сюда их привела ненависть – ненависть к России. Этот нацистский антирусский инстинкт оказался настолько сильным, что вскоре после оконачния абхазской войны те же самые «уна-унсовцы» оказались в Чечне – рядом с теми террористами, с которыми они якобы воевали в Абхазии. Напомню читателям, что чеченские террористы оставили наиболее кровавый след в Абхазии; чего стоит один только Шамиль Басаев, хотя и другие полевые командиры, включая их «президента», тоже приложили руку. Вот вместе с этими террористами – врагами грузин воевали украинцы и их вовсе не заботил вопрос, скольких грузин зарезали террористические негодяи, которые были потом искоренены лишь Владимиром Путиным и отцом и сыном Кадыровыми.

Так вот, никак нельзя поверить в дружбу, построенную на ненависти к России! Обращаюсь ко всем грузинским бойцам, кто не отказался от совести и думает, что служит Добру: не жертвуйте собой ради «бандеровцев»! Вспомните по-настоящему замечательного бойца Гиорги Саралидзе, погибшего в октябре 2017 году на территории аэропорта Донецка по причине предательства со стороны украинцев – тех украинцев, ради интересов которых он воевал! О деталях спрашивать меня не надо; детали хорошо известны вашим коллегам...

Ну а правительство Грузии хочу спросить просто так, ради интереса: Вот, депутат вашего парламента, русофоб Алеко Элисашвили, тот же самый «Алеко-шлюха», который занимается имитацией своего участия в боях на Украине – он тоже является потенциальным героем в случае, если он своим носом нечаянно наткнется на мину и нос оторвет? Грузинские читатели в большинстве своем помнят, как в 2010-ом году «Алеко-шлюха» устроил провокацию в телевизионной студии Акубардиа и вместе с его женой дал основание извергам Саакашвили, арестовать молодых членов Православного движения и их лидера, Левана Чачуа!

Итак: Мы, грузины, должны быть благодарны украинцам и проливать кровь? – Ни в коем случае!

Гулбаат Рцхиладзе

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А вы знали об этом?

Альберта Эйнштейна выдвигали на Нобелевскую премию ежегодно с 1910 по 1922 годы. Всего в архиве Нобелевского комитета сохранилось 60 номинаций Эйнштейна, связанных с формулировкой теории относительности. Однако премия была ему присуждена только в 1922 году за теорию фотоэлектрического эффекта, которая показалась комиссии более важным вкладом в науку.

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