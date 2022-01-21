«Год рождения мертвецов»: солдат какого возраста больше всего погибло в Великую Отечественную

О количестве людей, погибших в годы Великой Отечественной войны, до сих пор ведутся жаркие споры среди историков и публицистов. На полях сражений, во вражеском плену и в осажденных городах, а также на трудовом фронте массово гибли люди всех возрастов: от новорожденных младенцев до глубоких стариков. И все же, было целое поколение, которое пострадало от войны больше других.



Общие потери СССР

Согласно официальным данным Министерства обороны России, в результате активного противостояния Красной Армии и войск гитлеровской Германии в 1941-1945 годах погибли около 26 миллионов 600 тысяч граждан СССР. В число наших общих потерь входят:

- примерно 13 миллионов 684 тысяч гражданских лиц; - свыше 8 миллионов 668 тысяч военнослужащих; - -почти 4 миллиона человек, попавших в плен.

Это целые поколения, которые должны были жить и растить детей. Поэтому демографический ущерб, причиненный войной нашему народу, невозможно оценить. Множество людей просто не появились на свет, потому что их потенциальных родителей унесла война.

Впрочем, приведенные здесь ужасающие цифры статистики ряд специалистов оспаривает. Например, известный публицист, кандидат исторических наук Алексей Исаев проанализировал сведения из государственных архивов и пришел к выводу, что в сражениях Великой Отечественной войны Красная Армия понесла намного больше потерь, чем считается официально. В своей книге «Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова» (Москва, 2005 год) А.В. Исаев написал, что во время боевых действий 1941-1945 годов погибло свыше 21 миллиона 600 тысяч советских военнослужащих.



Немцы и их союзники

Примечательно, что потери гитлеровской армии были существенно ниже. Так, по данным Минобороны России, на фронтах Второй мировой войны погибло чуть более 7 миллионов немецких солдат. Войска Италии, Румынии, Венгрии и других союзников Германии потеряли в общей сложности 1 миллион 468 тысяч человек.

Кого призывали

В 1941 году началась массовая мобилизация мужского населения СССР. На фронт отправлялись и юноши 1923 года рождения, которым едва исполнилось 18 лет, и их старшие товарищи, начиная с 1890 года рождения. Фактически, в рядах Красной Армии оказались и деды, и внуки. Мобилизация продолжалась в течение всей войны, а в конце 1944 года на фронт отправились парни 1927 года рождения, еще не достигшие 18-летия. В тылу почти не осталось мужчин, даже самые тяжелые работы на производстве и в сельском хозяйстве выполняли женщины.

Все воинские части Красной Армии постоянно пополнялись необстрелянными юнцами, которые обычно гибли в первом же бою. Поэтому общее количество потерь среди молодых солдат, по статистике, гораздо больше, чем среди людей опытных и бывалых, умеющих приспосабливаться к любым условиям. В 1939 году в СССР прошла всесоюзная перепись населения, которая показала, что численность мужчин 1889-1928 годов рождения во всех республиках до войны составляла около 58 миллионов 930 тысяч человек. Спустя семь лет, по данным на начало 1946 года, их насчитали только 37 миллионов 230 тысяч.



Уроженцы 1921-1923 годов

Ни для кого не секрет, что больше всего от войны пострадало поколение ребят 1921-1923 годов рождения. Они попали на фронт с самого начала боевых действий. В первые месяцы Великой Отечественной новобранцев отправляли в бой почти без подготовки. Из-за проблем с организацией снабжения войск и неразберихи многие 18-летние парни просто умерли от голода, холода или болезней. Люди старшего поколения оказались выносливее, сметливее, запасливее. Они могли выживать в окопах, добывать провизию, ориентируясь по обстоятельствам.

Доктор философских наук Александр Зиновьев (1922-2006 гг.) с гордостью писал о своих ровесниках: «Хотя наше поколение понесло огромные (самые большие) потери, хотя жили и участвовали в войне старшие поколения, хотя подрастали и вступали в войну более молодые люди, все равно общий моральный, психологический и идеологический тон задавали люди моего поколения... Я неоднократно говорил и повторю сейчас: войну 1941-1945 годов выиграл советский десятиклассник, окончивший школу в 1937-1941 годах».



Миф о трех процентах

В различных статьях и книгах по истории Великой Отечественной войны часто можно встретить такую информацию: «Из мобилизованных 1923 года рождения после окончания боевых действий в живых остались только 3 процента». На самом деле это просто один из мифов о противостоянии СССР и гитлеровской Германии. Так, известный историк Игорь Пыхалов в своей книге «Великая оболганная война» (Москва. 2005 год) пишет, ссылаясь на официальные статистические данные, что перед началом боевых действий в СССР проживали порядка 8 миллионов 600 тысяч молодых мужчин 1919-1923 годов рождения, а в 1949 году их насчитывалось в стране около 5 миллионов 50 тысяч. Другие авторы тоже доказали, что 3 процента выживших из уроженцев 1923 года – это чья-то широко растиражированная ошибка. О ее происхождении ведутся споры. Некоторые считают, что впервые неверная информация прозвучала в кино, другие винят журналистов, охочих до сенсаций.



Данные о погибших

Сведения о погибших военнослужащих Красной Армии подтверждают, что больше всего в ходе боевых действий 1941-1945 годов пострадало поколение ребят 1921-1923 годов рождения. Приведем здесь данные о погибших по возрастам. 17-20 лет – из примерно 1 миллиона 560 тысяч мобилизованных ребят не вернулись домой с фронта 18 %. 21-25 лет – из примерно 1 миллиона 907 тысяч человек погибли 22 %. 26-30 лет – из примерно 1 миллиона 517 тысяч человек погибли 17,5 %. 31-35 лет – из примерно 1 миллиона 430 тысяч человек погибли 16,5 %. 36-40 лет – из примерно 1 миллиона 40 тысяч человек погибли 12 %. 41-45 лет – из примерно 693,5 тысячи человек погибли 8 %. 46-50 лет – из примерно 433,4 тысячи человек погибли 5 %. 51 год и старше – из примерно 86,7 тысячи человек погиб 1 %.

Как известно, самые большие жертвы пришлись на первый и последний годы войны. Сначала немецко-фашистские захватчики надеялись быстрее добиться победы, затем они ожесточенно сопротивлялись неизбежному поражению. В 1941-м ребята 1923 года рождения отметили свое 18-летие, а в 1945-м им было по 22.



Орынганым Танатарова

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Так или иначе, о какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится три и даже четыре советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Как не парадоксально , но Сталин лично запретил даже песню на музыку Матвея Блатнера и слова Михаила Исаковского «Вpaги coжгли poдную хaту», которую в 1946 г впервые спел певец Владимир Нечаев ! Фopмулиpoвка, пo кoтopой ee зaпpeтили, ceгoдня пoкaжетcя дикой и даже смешной и звучала тaк: «Зa пoтaкaниe нapoднoму гopю».Согласитесь, что подобное мог сделать только величайший авантюрист и лжец в истории человечества!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы!

На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

Одновременно с этим ,безусловно, необходимо согласиться с мемуарами историка Никулина и однозначно считать победу во Второй мировой войне «Пировой победой»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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