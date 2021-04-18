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«Холодная война» 1917-го, или Как русские на границе в Афганистаном британцев переиграли

Термин «холодная война» обычно ассоциируется с русско-американскими послевоенными взаимоотношениями. Но подобная картина наблюдалась и в действиях Британии по отношению к Российской империи еще в дореволюционные времена.

Самая южная точка России Кушка стала знаковой именно в тот период. Расположенная на границе с сегодняшним Афганистаном крепость далась российской короне непросто, а ее завоевание грозило перерасти в масштабную войну с Лондоном.

«Холодная война» 1917-го, или Как русские на границе в Афганистаном британцев переиграли

Расширение России и амбиции Лондона

«Холодная война» 1917-го, или Как русские на границе в Афганистаном британцев переиграли

 

Поселок Кушка времен СССР.

В самом начале 18 века четко наметилось противостояние Англии с Россией. Британцы на тот момент хозяйничали в Индии, а русские взялись укрепляться в Средней Азии и на Кавказе. В итоге к концу столетия владения обеих империй приблизились друг к другу. Британия в открытую не играла, провоцируя конфликты и стравливая с Россией другие страны. Британцами разжигались антироссийские настроения при дворе иранского шаха, хивинского и кокандского ханов, бухарского эмира. Так, почти весь 19 век Российская империя провела в столкновениях с поддерживаемыми британцами силами, присоединив по итогам азиатские и закавказские территории.

После присоединения Россией древнего Мерва граница империи вплотную подошла к подконтрольному британцам Афганистану.

В долине р. Кушка, где и располагается Мерв, в оазисе Пенде (Пандждех) обитали туркменские племена. Формально же территория контролировалась афганским эмиром. Генерал Комаров, назначенный начальником Закаспийской области, считал Пенде своей законной территорией. Англичане смотрели на вопрос иначе и, желая разобраться, отправили из Афганистана комиссию в сопровождении военного отряда. Вообще, в XIX веке афганская граница не была четко зафиксированной, и Пенде не хотела уступать ни одна сторона.

Переговоры и лондонские провокации

«Холодная война» 1917-го, или Как русские на границе в Афганистаном британцев переиграли

Столкновения на берегах Кушки.

В идеале британцам требовалось захватить Среднюю Азию, дестабилизировав южные российские границы. Крымская война закончилась подписанием мира между Лондоном и Санкт-Петербургом, но это не помешало англичанам забрасывать в исторический Туркестан разведчиков и готовить в подконтрольном Афганистане плацдарм для антироссийской агрессии. Параллельно Лондон вел с Россией активные переговоры по установлению четкой границы между Афганистаном и юго-российскими провинциями.

Руками афганских вассалов англичане захватили несколько приграничных территорий, воспользовавшись миролюбием пророссийских туркменов. Лондону было на руку подорвать веру среднеазиатского населения в возможности русского царя их защищать. В северную часть Афганистана направился отряд британских военных советников, кроме этого, Лондон передал афганской армии артиллерию. Опираясь на английскую поддержку, афганцам удалось захватить ранее принадлежавший Мерву оазис Пенде. Пока Российский МИД пытался договориться языком дипломатии, афганцы под покровительством Британии только наращивали у Пенде численность собственного корпуса, создавая реальную угрозу прилегающим регионам российской Средней Азии. Афганские силы открыто теснили небольшие русские отряды и туркменскую милицию, а их предводители в провокационной манере грозили вот-вот выступить на Мерв.

Русский военный план

«Холодная война» 1917-го, или Как русские на границе в Афганистаном британцев переиграли

 

Бесстрашный генерал Комаров.

Осознавая реальную угрозу, русское командование взялось быстрыми темпами разрабатывать план потенциальной войны с Англией и Афганистаном в Средней Азии. Из Ашхабада выдвинулся сформированный Мургабский отряд, перед которым поставили задачу занять весь плацдарм до Кушки и оттеснить афганские посты с разъездами по долине.

Пребывающий в расположении передового афганского отряда английский полковник Риджвей направил командующему авангардом русских письмо. Он предостерегал российскую армию от продвижения вперёд, стращая жестокими столкновениями с афганцами. Алиханов ответил не словом, а делом, выступив с тремя сотнями и вынуждая афганские разъезды отходить к реке. Афганцы вместе с английскими советниками снова пригрозили Алиханову намерениями останавливать его саблями, ружьями и пушками, если он сделает еще хоть шаг. Алиханов проигнорировал и это, продолжая двигаться вперёд и тесня афганские разъезды.

На одном берегу Кушки стояла лишь часть афганцев, главные же силы армии эмира стояли на другом берегу во главе с руководителем английской переговорной делегации Лемсденом. Русский генерал Комаров обратился к англичанам с предложением повлиять на подшефных афганцев и убрать их за Кушку в лагерь дожидаться решения разграничительной комиссии. В ответ дерзкие афганцы только выкрикивали всяческие угрозы, требуя полного отхода русских сил. Отвечая Комарову, афганский командир Наиб-Салар высказал надменное несогласие с его требованиями и сослался на продиктованные англичанами инструкции эмира.

Лопнувшее терпение

«Холодная война» 1917-го, или Как русские на границе в Афганистаном британцев переиграли

Русский генерал с трофеями.

Тогда Комаров попытался достучаться снова, разъясняя в письме генералу афганцев недобрые намерения англичан, провоцирующих своими действиями кровопролитие. Афганское командование к голосу разума прислушаться не пожелало, и решение военного совета склонилось в пользу сражения. Численность военного отряда российской стороны равнялась 1600 штыкам и саблям при поддержке четырёх орудий. Афганские же силы превосходили русские троекратно: свыше 4500 военных и 8 орудий. Кроме этого, афганцы ожидали подхода тысячного отряда сарыков.

30 марта 1885-го Комаров выдвинул навстречу неприятелю первый отряд, и афганцам оставалось открыть огонь первыми. Завязался бой, скорым результатом которого стал полный разгром афганцев, бежавших на противоположный берег Кушки. Русские, которые еще совсем недавно предлагали им проделать тот же путь добровольно и бескровно, преследовали бегущего неприятеля. Когда армия Российской империи достигла второго берега, Комаров приказал остановить преследование. Таким жестом генерал подчеркнул, что достиг желаемого и на закрепленные за Афганистаном территории не претендует. Более того, всем раненым пленным была оказана медицинская помощь, после чего их отправили восвояси.

Несмотря на высокую вероятность начала масштабной войны, в скором времени британские и русские дипломаты пришли к консенсусу. Без привлечения афганской стороны госграница между Российской империей и Афганистаном определилась по Кушке. При этом спорное селение Пенде стало самой южной точкой Российской империи.

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