12 интересных фактов, которые покажутся вам обманом, но это чистая правда

Вот это да! Горячую воду, оказывается, можно отличить от холодной только по звуку, который она издаёт, когда течёт из крана. Да, такое заявление кажется форменным надувательством, но это чистая правда.
12 интересных фактов, в которые непросто поверить
Вы удивитесь, узнав об этом!
1. Холодная вода отличается от горячей по звуку
Это правда. Действительно можно определить, какая именно вода течёт из крана. Оказывается, при повышении температуры вязкость жидкости увеличивается, поэтому чувствуется разница между горячей и холодной водой. Всё ещё не верите? Тогда взгляните на это видео и всё станет на свои места!
2. Гончарное мастерство появилось в мире раньше, чем родился первый человек с голубыми глазами
В 2008 году команда Копенгагенского университета провела исследование, благодаря которому удалось проследить ген голубых глаз. Выяснилось, что первый человек с голубыми глазами жил около десяти тысяч лет назад. А вот гончарное дело существует ещё дольше — целых двадцать тысяч лет!
©viola_dima_official/instagram
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
3. Акулы появились раньше, чем деревья
Ещё один интересный факт, в который не верится. Возраст самой древней окаменелости акулы, которую удалось найти учёным, составляет 420 миллионов лет.Деревья действительно появились позже — 419 миллионов лет тому назад.
4. Кучевые облака весят 454 тонны
Если взять среднее по размеру облако объёмом около одного кубического километра, его вес составит 454 тонны!
5. Чарли Чаплин и рэпер 50 Cent жили примерно в одно время
Не удивляйтесь, это тоже правда. Дата смерти Чарли Чаплина пришлась на 25 декабря 1977 года, а Кёртису Джексону на тот момент было уже два с половиной годика. Так что эти двое действительно жили в одно время!
6. Великобритания меньше американского штата Мичиган
Площадь Великобритании составляет 242 тысячи километров с учётом суши и водных пространств. Площадь одного только американского штата Мичиган занимает 250 тысяч километров, включая сушу и водные пространства.
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
7. Все павлины являются самцами
Оказывается, не существует самок павлина, все они являются самцами. А особи женского пола, у которых нет такого шикарного оперения, называются павами.
8. Когда китайское правительство занимается переписью населения, максимально точно сделать это не получается. Погрешность всего в 2% уже больше, чем численность населения целой Австралии!
На 2016 год население Китая составило 1378 миллиардов человек, поэтому та самая погрешность в 2% это около 28 миллионов человек. Данная цифра на 4 миллиона больше, чем количество жителей Австралии, в которой проживает 24 миллиона.
9. Эвересту “прибавили” несколько футов
Оказывается, первые люди, решившиеся покорить Эверест, прибавили пару футов к высоте вершины, чтобы цифра, по их мнению, казалась чуть более правдоподобной. Высота горы была 29 тысяч футов (8839 метров), но исследователям подумалось, что из-за столь ровной цифры им никто не поверит, поэтому прибавили ещё пару футов (8840 метров).
Кстати, благодаря использованию современных методов измерения горных вершин удалось выяснить, что точная высота горы составляет 8848 метров!
Репост: ВКОКFBTwitterPinterest
10. Четвёртая часть костей человека находится в ногах
Человеческая нога состоит из 28 костей, соответственно, в двух конечностях всего 56 костей. Это значит, что именно на ноги приходится 27% от общего количества костей в теле, которых, кстати, 206.
11. Спички появились позже зажигалок!
Вот те на! Оказывается, огниво Дёберейнера появилось в 1824 году. Его изобрёл Иоганн Вольфганг Дёберейнер, и вещь стала считаться первой в мире относительно безопасной зажигалкой. А вот спички, к которым мы все привыкли, появились чуть позже — в 1827 году.
12. За полвека население планеты выросло больше чем в 2 раза!
В это сложно поверить, но и этот факт является истиной! Оказывается, ещё в 1960 году население Земли составило примерно три миллиарда человек. А уже в 2010 году цифра выросла, достигнув отметки в семь миллиардов!
А в какой факт вам было поверить сложнее всего?
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2246403019236969443/
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