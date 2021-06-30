12 интересных фактов, которые покажутся вам обманом, но это чистая правда

Вот это да! Горячую воду, оказывается, можно отличить от холодной только по звуку, который она издаёт, когда течёт из крана. Да, такое заявление кажется форменным надувательством, но это чистая правда.

12 интересных фактов, в которые непросто поверить

Вы удивитесь, узнав об этом!

1. Холодная вода отличается от горячей по звуку

Это правда. Действительно можно определить, какая именно вода течёт из крана. Оказывается, при повышении температуры вязкость жидкости увеличивается, поэтому чувствуется разница между горячей и холодной водой. Всё ещё не верите? Тогда взгляните на это видео и всё станет на свои места!

2. Гончарное мастерство появилось в мире раньше, чем родился первый человек с голубыми глазами

В 2008 году команда Копенгагенского университета провела исследование, благодаря которому удалось проследить ген голубых глаз. Выяснилось, что первый человек с голубыми глазами жил около десяти тысяч лет назад. А вот гончарное дело существует ещё дольше — целых двадцать тысяч лет!

©viola_dima_official/instagram

Репост: ВКОКFBTwitterPinterest

3. Акулы появились раньше, чем деревья

Ещё один интересный факт, в который не верится. Возраст самой древней окаменелости акулы, которую удалось найти учёным, составляет 420 миллионов лет.

4. Кучевые облака весят 454 тонны

Деревья действительно появились позже — 419 миллионов лет тому назад.

Если взять среднее по размеру облако объёмом около одного кубического километра, его вес составит 454 тонны!

5. Чарли Чаплин и рэпер 50 Cent жили примерно в одно время

Не удивляйтесь, это тоже правда. Дата смерти Чарли Чаплина пришлась на 25 декабря 1977 года, а Кёртису Джексону на тот момент было уже два с половиной годика. Так что эти двое действительно жили в одно время!

6. Великобритания меньше американского штата Мичиган