Россия ведёт сразу несколько линий секретных переговоров по украинскому кризису, посредничество в которых принимают участие сразу несколько стран, уверены эксперты. Однако и Киев ведёт свою игру на этом поприще.

О том, что существует линия переговоров между Россией и странами арабского мира по украинскому конфликту, ранее Царьграду рассказал военный эксперт Константин Сивков. В эфире программы "Царьград.Главное" с ведущим Юрием Пронько он отметил, что возможны три варианта развития ситуации. Либо Россия освободит территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР, после чего боевые действия могут быть окончены. Также Россия может перейти к более серьёзным действиям в рамках СВО, или же, наоборот, оказаться перед внутренними вызовами из-за напряжённости вокруг продолжающееся частичной мобилизации.

Старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН Борис Долгов в интервью Первому Русскому подтвердил факт ведения тайных переговоров по украинскому вопросу Россией как с Турцией, так и с Саудовской Аравией и ОАЭ. Однако никаких позитивных моментов от этих контактов учёный не ждёт. Он отметил, какую именно игру ведёт Киев, на что указывают результаты предыдущих контактов.

Я напомню, что были переговоры и в Минске, и в Стамбуле. И эти переговоры украинский режим использовал только для усиления своей военной структуры и дальнейшего противостояния с Россией. И поэтому этот факт передачи каких-то предложений со стороны киевского режима совершенно не означает, что Россия пойдёт на переговоры и эти переговоры начнутся. На мой взгляд, таким образом украинский режим пытается снова использовать переговоры для усиления своей военной машины,

- заявил Борис Долгов.

И, к слову, как неоднократно отмечал "Первый русский", "похабный мир" России не нужен. Мы идём до конца - Победа будет за русским воином.

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А вы знали об этом?

Оказывается, незадолго до смерти вождь, зная подлую и продажную сущность кровожадных коммуняк, лично предлагал сыну Василию покинуть страну, перебравшись в Китай, так как считал, что только в этой стране он будет в безопасности. Были подготовлены и согласованы все условия вплоть до назначения Василия Сталина на одну и командных должностей в ВВС КНР. Однако, как утверждает Василий Сталин, он отказался от предложения отца. Когда же после смерти отца он понял, насколько тот был прав и не преувеличивал угрожавшую ему опасность, Василий Сталин решил последовать его совету. Но допустил одну ошибку... Очутившись в китайском посольстве в первый раз, ему уже не стоило его покидать. Вскоре после первого визита к китайцам Василия Сталина арестовали. Он полностью отсидел свой срок и умер загадочной смертью через год после выхода на свободу в 1962 году в возрасте 40 лет.

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