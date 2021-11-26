Церковь говорит, что ангелы, наделенные свободной волей и разумом, несут людям волю Создателя и оберегают человеческий мир от зла.

Ангелопоклонники

День почитания небесного воинства был впервые установлен на Лаодикийском поместном соборе: случилось это, по одним данным, в 343 году, по другим — на 20 лет позже. Отцы Церкви собрались и договорились об особом почитании Божьего воинства в ответ на ересь: в ряде малоазийских городов с раннехристианских времен имел место особый культ, его последователи не признавали Христа главой Церкви, а вместо него служили ангелам как высшим существам, ставили им статуи и поклонялись как идолам. Центрами этого лжеучения были местности Фригии и Писидии (территория современной Турции). Церковь увидела в этом идолопоклонство и решила соборно положить ему конец.

35-е правило Лаодикийского собора провозгласило: еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира осудить и отвергнуть. Вместо этого Собор установил специальный день в ноябре для почитания ангельского воинства. Христианское богословие определяет девять чинов ангельской иерархии — ноябрь был выбран для празднования потому, что это девятый месяц от марта, считавшегося тогда началом года.

Небесная иерархия

Слово «ангел» переводится с греческого как «вестник» или «посланник». После сотворения мира ангелы стали посредниками между Богом и людьми. Творец создал их бесплотными существами, наделенными разумом и свободной волей.

Христианское богословие выделяет девять ангельских чинов, разделенных по иерархиям — такой порядок записал ученик апостола Павла, Дионисий Ареопагит в своем труде «О небесной иерархии».

В высшую иерархию входят особо приближенные к Святой Троице ангелы: серафимы, херувимы и престолы. Через них Бог посылает людям премудрости богопознания и вершит правосудие.

В среднюю иерархию входят ангелы господства, силы и власти. Они помогают людям укрощать свои страсти, устраивают в нашем мире чудеса и борются с бесами, обладая властью над приспешниками дьявола.

Низшая иерархия ангелов помогает Творцу охранять народы, открывает человечеству пророчества и возвещает людям меньшие тайны, защищая их тем самым от зла. В этой категории находятся начала, архангелы и ангелы.

Глава сил бесплотных

Архангел Михаил, хотя и находится в низшей ангельской иерархии, почитается вождем небесных сил. Нередко его называют еще «архистратиг» — от греческого слова, означающего «главнокомандующий». Отсюда же пошла традиция изображать архангела Михаила на иконах в воинском облачении: в шлеме, с мечом или копьем в руках. В «Великих Четьях-минеях» митрополит Макарий пишет: «Бог поставил как некое всесильное оружие и сохранение Михаила архистратига против силы дьявола».

Михаил собрал ангельскую рать против отпавшего от Творца ангела Денницы (в западной традиции Денницу называют Люцифером), которому удалось увлечь за собой часть ангелов, и произнес: «Кто как Бог!» — заявляя о величии Божием. Именно так и переводится с древнееврейского имя Михаил: «Кто как Бог». Затем на небесах разразилась война: в новозаветной книге «Апокалипсис» говорится о великой битве, которую вели ангелы во главе с архангелом Михаилом против зла — «дракона и ангелов его».

В результате битвы Денница и его приспешники были навсегда изгнаны с небес, и вернуться туда никто из них отныне не может. Но мир людей от бесов не защищен: силы зла крепко совращают человечество в надежде отомстить Создателю и его верным помощникам за ту проигранную битву.

Ангельский дозор

Церковное предание сообщает: на протяжении всей истории человечества ангелы являлись людям, защищая их и принося послания от Создателя.

Древние тексты говорят об избавлении архангелом Михаилом жителей Рима от чумы в 590 году, а в 630 году архистратиг спас итальянский город от наступления врагов.

Считается, что Михаил вел к осуществлению своей миссии Жанну д’Арк, поспособствовав ей в освобождении части Франции от оккупации англичанами. Летописи приводят слова очевидцев исторической битвы за Орлеан, которые видели, как с небес сошел сам Михаил в окружении крылатого воинства и помог французам победить неприятеля.

Спасал Михаил от захватчиков и русские города. По преданию, он явился хану Батыю и предостерег того от нападения на Новгород — в итоге Батый развернул свое войско от русского города.

Издавна на Руси архистратигу Михаилу молились об избавлении от скорби, защите царского трона и сохранении всего нашего государства. Храм в его честь строился в каждом городе на Руси. Образ Михаила присутствует в российской геральдике — вместе с архангелом Гавриилом он держит щит на гербе Российской империи.

Празднование

Собор Архистратига Михаила — непостный день, можно есть любую пищу. На Руси в этот день было принято устраивать пышные застолья: дела с продажей урожая к этому сроку были улажены, в домах было пока вдоволь хлеба, потому и собирались всей семьей и праздновали.

Церковная традиция говорит, что человечество было создано для того, чтобы восполнить число отпавших когда-то от Бога ангелов. А значит, после Страшного суда каждый из христиан может войти в ангельский Собор — душа человека, так же, как и ангел, обладает бессмертием, свободной волей и разумом. Но для того чтобы встать рядом с ангелами на небесах, нужно душу и сердце держать чистой.

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