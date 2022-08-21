Преподобномученица Анастасия Римляныня

Во времена гонений на христиан много пострадало истинно верующих в Иисуса. Язычники пытали и казнили учеников Христа, его последователей. Не обошла эта мученическая участь и невест Христовых.

Причисляла к ним себя и Анастасия Римляныня. Верой и правдой служила она Господу и не отказалась от него даже при самых страшных пытках. Погибла в муках и была причислена к лику святых.

Анастасия Римляныня. Житие в монастыре

Во времена правления царя Декия в 249-251 годах, когда военным начальником был Пров, неподалеку от Рима существовал малоизвестный уединенный женский монастырь. Подвизалось в нем несколько постниц, в числе которых оказалась добродетельная игуменья София. В свое время приветила она блаженную деву Анастасию из города Рима, которая трех лет отроду осталась без отца и матери. София сама воспитывала девушку, учила ее всем добродетелям. В трудах, подвигах, посте была Анастасия самая праведная, лучшая в монастыре. В возрасте двадцати лет стала она настоящей красавицей. Слава о красоте ее дошла до Рима, многие граждане знатного рода желали взять Анастасию в жены. Но святая дева чтила Христа, соделалась его невестою. День и ночь проводила она в молитвах и никому не желала дарить свое девство.

Не раз покушался диавол отвести деву от ее равноангельской жизни, склонял к утехам в миру, смущал нечестивыми мыслями, лукавствами, другими своими ухищрениями. Но нисколько не удавалось змию совратить Анастасию, сила веры Христовой оберегала ее.

Не имея никакой власти над девой, диавол наслал на нее земных лютых мучителей. В те времена начались сильные гонения на христиан. Враждующие, неверующие язычники оклеветали добродетельную деву перед военачальником Провом. Придя к этому нечестивому человеку, они рассказали, что живет в монастыре Анастасия Римляныня - красавица, коих нет на свете, но насмехается и отвергает она всех честных мужей, считает себя невестой распятого Христа.

Наставления матушки Софии

Услышав рассказы о красоте девицы, Пров послал воинов в монастырь, чтобы те привели ее. Немедленно отправились они туда, топорами взломали двери. Испуганные послушницы разбежались, но Анастасию не выпустила матушка София. Сказала она деве, что пришел ее час, должна она принять мученический венец за жениха своего Христа. Берегла она ее и воспитывала с трех лет только для венчания с Господом.

Вышла София к ворвавшимся воинам, спросила, кого те ищут. На что те ответили, что нужна им Анастасия Римляныня, ждет ее военачальник Пров. Игуменья попросила время, чтобы собрать девушку, нарядить, дабы понравилась она господину. Слуги поверили им. София тем временем украшала Анастасию не мирскими одеждами, а снаряжала ее духовными красотами. Ввела ее в церковь, поставила перед алтарем и с плачем стала внушать ей, что предстоит деве показать свою настоящую веру и любовь к Господу, стать верной Христовой невестою. Предстояло Анастасии не допустить обольщения славою и подарками. Не должна страшиться она временных телесных мук, которые приведут ее к вечному миру. Открылся перед Анастасией чертог жениха ее, сплетен для нее венец, и пусть она, обагренная кровью, испытавшая все муки телесные, предстанет перед Господом своим. Крепко стоять за веру завещала София ученице своей, не щадить жизни, тогда вознесется душа ее.

Крепкая вера Анастасии

На все наставления игуменьи Софии Анастасия Римляныня Солунская отвечала, что готова она идти до конца, чтобы доказать любовь свою к Христу. Готова выдержать все испытания и муки телесные, дабы воссоединиться с женихом своим небесным.

Больше двух часов слуги ждали Анастасию. Не дождавшись, ворвались в церковь и увидели, что не в наряды обряжается дева, а умиленно беседует с матушкой. Схватили они ее тогда, заковали в цепи и повели в город к военачальнику. Стояла она перед ним и взор свой направляла при этом в небо, губы шептали молитву. Все удивлялись красоте ее.

Пров предложил Анастасии отречься от распятого, принять мирскую жизнь. Сразу же ей обещали найти достойного мужа, чтобы жила она в богатстве и славе, рожала детей, радовалась благам земным. На что дева твердо заверила, что не прельщает ее это предложение, ни за что не отречется она от своей веры, небесного жениха своего Иисуса Христа. И если было бы возможно, испытала бы она ради него мучения сто раз.

Пытки и гибель великомученицы

Приказал военачальник бить Анастасию в лицо, приговаривая, так ли она должна отвечать властелину светлейшему. После побоев, дабы посрамить деву, сорвали с нее все одежды. На срам этот святая Анастасия Римляныня с гордым видом ответила, что пусть покроют мучители тело ее одеждой из крови, она готова выдержать любые испытания за веру свою.

По приказу Прова ее распяли между столбами и привязали вниз лицом. По спине ее били палками, а снизу жгли огнем. Анастасия под пытками, задыхаясь от пламени, только произносила: "Помилуй мя, Господи..." Палачи устали от этих пыток, дева же продолжала молиться. Тогда, сняв ее со столбов, привязали к колесу, вращая его, переломали все кости и вырвали жилы, все время Анастасия поднимала очи свои к небу и просила Господа, чтобы не оставил он ее, видя пытки, причислил к святым мученицам.

Долго истязали тело девы. Отрезали ей руки и ноги. Истекавшая кровью, она продолжала возносить славу Господу, тогда вырвали ей язык. Даже собравшиеся горожане были поражены жестокости, стали роптать. Приказал тогда военачальник вывезти Анастасию за город и отсечь ей голову, оставить непогребенную на растерзание животным.

Промыслом Божьим нетронуто было тело святой. Утром нашла его немощная София. Долго рыдала она над телом, не знала, как донести его до места и захоронить. Чудом были посланы ей в помощь два добродетельных мужа, которые собрали тело по кускам, замотали в саван, отнесли в почетное место и, прославляя Господа, захоронили Анастасию.

Почитание

Во времена царствования Диоклетиана пострадала и великомученица Анастасия Узорешительница. Древние агиографические произведения не разделяют четко сведения о двух девах - Анастасии Римляныни и об Узорешительнице. Соответственно, называют их в церкви Старшая и Младшая Анастасия. До сих пор не могут с точностью определиться в принадлежности изображений, мощей, посвященных храмов. По ряду источников Константинопольских, День Анастасии Римляныни отмечают 12 октября. Но в то же время византийские календари указывают День памяти святой 29 октября.

На Руси самое раннее упоминание почитания девы Анастасии Римляныни относится к 29 октября, исходя из данных месяцеслова Архангельского Евангелия (1092), а также Мстиславова Евангелия (конец XI века). В начале XII в. на Руси осуществили перевод нестишного Пролога, краткое житие святой здесь упоминает дату рождения 12 октября. День памяти указывается 29 октября.

Вторая редакция этого же Пролога уже в XIII веке содержит вместо жития Анастасии Римляныни описание Анастасии Узорешительницы. Здесь под 30 октября описано житие Анастасии Солунской. Великие Минеи Четьи описывают подробное житие Анастасии Римляныни, озаглавлено оно "Житие Анастасии Солунской".

Мощи

Благовещенский собор Московского Кремля в своей описи в 1680 году упоминает ковчег с содержанием частиц мощей Анастасии Римляныни.

В 1860 году архиепископ Волынский доставил в Житомир дар от Антиохийского Патриарха Иерофея - это была глава святой девы Анастасии. Завещана она Житомиру. Глава Анастасии была доступна для всех верующих, об этом позаботился архиепископ Антоний. В 1903 году по распоряжению Святого Синода главу Анастасии Римляныни перенесли в Житомирский Преображенский собор. В соборе, в цокольной его части, был открыт Свято-Анастасиевский храм. Именно здесь до поры до времени хранились мощи святой девы в шикарной кипарисовой раке. Преподобномученица Анастасия Римляныня оберегала народ во время Великой Отечественной войны. Только в 1999 году в Житомире открылся монастырь Анастасии Римляныни.

Гимнография

В разных редакциях Студийского Устава указаны разные службы: 29 октября совершают службу Анастасии Римляныни и Аврааму Затворнику. Причем в Евергетидском Типиконе указывается служба с "Аллилуйя", в Мессинском - обоим святым отпустительные общие тропари, то есть служба сразу двоим без знака. Типикон 1610 года и тот, который употребляется сейчас в Русской Православной Церкви, также предписывает службу 29 октября без знака двум святым.

Молитва Анастасии Римляныни, произнесенная в крепкой вере, помогает и оберегает молящихся. В славянских и греческих богослужебных Минеях, которые употребляются и в наши дни, служба Анастасии помещена с каноном Иосифа, указан который в Евергетидском Типиконе. В этом же Типиконе указывается корпус стихир, размещен он и в греческой Минее, немного отличной от славянской. Общий тропарь "Агница твоя, Иисусе" находится в славянской Минее, указанный в Мессинском Типиконе.

Иконография

В древнерусском и византийском искусстве изображается Анастасия Римляныня подобно преподобномученице Анастасии Узорешительнице. Иконы имеют общую традицию создания. В ряде источников сохраняется наименование ее Римляныней. В схиме ли, мантии, или монашеском облачении запечатлена Анастасия Римляныня, икона почитается всеми верующими христианами. Гравированные святцы Тепчегорского представляют деву с пальмовой ветвью и крестом в руках. В Строгановском подлиннике держит Анастасия сосуд.

Интересные факты

С 1903 года в Житомирском Преображенском соборе хранилась глава Анастасии. В 1935 году, в смутные времена гонений на верующих, церковь была осквернена и закрыта, мощи исчезли таинственным образом. В 1941 году храм каким-то чудом был открыт, и возвратились сюда мощи святой. Анастасия Римляныня словно стала защитницей верующих. После войны собор закрыли еще раз, и мощи снова были утрачены.

Часто Анастасию Римляныню путают со святой девой Анастасией Узорешительницей, а также с Анастасией Римской. С этим и связаны неточности при изображении преподобномученицы на некоторых иконах.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2547335896501062563/

А вы знали об этом?

Кого на самом деле нужно считать основателем города Киева? Киев – мать городов русских, которую неизвестно, кто именно основал. Ходят разные легенды, а историки гадают, сопоставляют факты и спорят друг с другом.Существует традиционная легенда ,а также. что Киев был заложен в 6 веке нашей эры викингами, и назывался город Кёнугардом – «Городом короля» - как нужно полагать. Или что-то в этом роде. Мог ли «Кёнугард» трансформироваться в «Киев»?Кроме того, Георгий Вернадский и Борис Рыбаков считают, что Киев основал визир Куйя, который правил хазарами, воевал с Аварским каганатом и брал дань с поднепровских славян. В «Повести временных лет», кстати, написано, что славяне платили дань хазарам.

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