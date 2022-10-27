Золото империи: куда пропали почти все сокровища России

По данным 1913 года золотой запас Российской империи составлял 1311 тонн драгоценного металла. Спустя 9 лет, полных потерь общенародных потрясений, в закромах Родины осталось всего 83,5 тонны. Куда исчезло почти 94% русского золота?

Траты царского правительства

Первые большие траты золота пришлись на Первую мировую войну. Разместив крупные заказы на производство оружия в фирмах Великобритании и США, оно согласилось на их предоплату золотом. Всего с осени 1914 года до Февральской революции 1917 года в порты Великобритании, Канады и США было ввезено 498 тонн русского золота на сумму 68 миллионов фунтов стерлингов или 643 миллиона рублей.

При этом в 1917 году Россия получила от своей союзницы Румынии, оккупированной войсками австро-германского блока, на хранение золотой запас стоимостью 194 млн. рублей. Это золото впоследствии так и не было возвращено Румынии.

Ещё в 1915 году российский золотой запас, из-за угрозы захвата германскими войсками, был вывезен из Петрограда и рассредоточен в разных городах, в основном в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. В Казани оказалась самая крупная партия золота весом более 500 тонн.

Золото у белогвардейцев

Летом 1918 года белогвардейцы развернули наступление на Казань. 7 августа внезапной атакой отряд полковника Каппеля взял город. Золотой запас был перевезён в столицу Белой Сибири – Омск. Там его насчитали 504,4 тонны на сумму 651,5 млн. рублей.

В Омске золотой запас тоже ненадолго задержался. Западные державы и чехословаки стремились теперь овладеть им, и свою поддержку «верховному правителю» Колчаку они обусловливали предоставлением им прав на «охрану» этого золота. В октябре 1919 года под угрозой захвата Красной Армией Колчак был вынужден эвакуироваться из Омска. К этому времени он уже потратил 196 млн. рублей из золотого запаса, причём 68 млн. ушло на закупку оружия и обмундирования, а 128 млн. было размещено на счетах в иностранных банках.

Когда переданный чехословаками золотой запас Колчака был доставлен большевиками из Иркутска в Казань, его стоимость составляла 410 млн. рублей. Следовательно, с момента эвакуации из Омска он сократился на 45 млн. рублей. Известно, что примерно 2 млн. рублей сумел присвоить забайкальский атаман Семёнов и затем эти деньги оказались в Японии. Сколько из остальных 43 млн. было присвоено чехословаками, а сколько просто расхищено – неизвестно.

Советские контрибуции

В распоряжении советского правительства летом 1918 года оставалось, таким образом, золота на сумму не более 740 миллионов рублей. Однако уже 27 августа Совет народных комиссаров согласился выплатить Германии, по дополнительному соглашению к Брестскому мирному договору, контрибуцию в размере 245 564 кг золота (эквивалентно 317 млн. рублей). До поражения Германии в Первой мировой войне большевики успели отправить в Берлин золота на 125 млн. рублей. После ноября 1918 года по требованию Франции немцы перевезли это золото в Париж, где оно и находится по сей день. В 1997 году президент РФ Ельцин отказался от претензий на него.

Известно, что из остальных 615 млн. золотых рублей РСФСР в 1920 году тратила деньги на установление дружественных отношений с лимитрофами. Эстонии было выплачено 15 млн., Латвии – 4 млн., Литве – 3 млн. Тем не менее, к моменту возвращения золота Колчака (без его учёта), золотой запас РСФСР сократился до 550 млн. рублей. Таким образом, уже в это время 53 млн. рублей из него можно считать «без вести пропавшими» только в пределах Советской России. Запомним эту цифру.

Формирование «золота партии» за границей

В 1920-1921 гг. произошли грандиозные траты золота советским правительством. Официально они оправдывались экономическими трудностями Республики. Однако многие обстоятельства этих трат вызывают вопросы.

Золотовалютными операциями большевиков за границей ведал особо уполномоченный Максим Литвинов (настоящее имя – Меер-Генох Валлах), будущий (при Сталине) нарком иностранных дел и посол в США. Согласно официальному отчёту, он израсходовал 375,7 тонны золота на сумму 485,3 млн. рублей. При этом пока не представляется возможным установить, какая часть этих средств была потрачена на закупки продовольствия и промышленных товаров, а какая – легла на секретные партийные счета в зарубежных банках, подготовленные на случай падения власти большевиков в России.

Независимо от Валлаха, ещё одной операцией по реализации большевиками русского золота руководил железнодорожный инженер Юрий Ломоносов. При царе он был товарищем (помощником) директора департамента всех железных дорог в Министерстве путей сообщения, несмотря на свои известные радикальные взгляды. В дни Февральской революции он заблокировал движение на Петроград царского поезда и эшелонов с фронта, чем в немалой степени способствовал падению самодержавия.

Ломоносов по поручению Совнаркома от 5 ноября 1920 года занялся закупкой паровозов у одной шведской фирмы. Обстоятельства этой «Паровозной афёры» были отчасти раскрыты в исследовании историка Александра Иголкина. Всего в рамках этой сделки в советскую Россию было поставлено паровозов на 41 млн. рублей, тогда как золота за них было выплачено, по разным данным, на сумму от 240 до 300 млн. рублей.

О том, что шведская фирма являлась лишь подставным юридическим лицом для реализации золота по демпинговым ценам, свидетельствует одна из телеграмм Литвинова-Валлаха Ломоносову. В ней дипломат выражает недовольство активностью инженера и его шведских контрагентов, сбивающих рыночную цену на реализуемое золото.

Итог

Итак, из 960 млн. рублей золотом, имевшихся у советского правительства к лету 1920 года, на заграничные золотовалютные операции было потрачено от 725 до 785 млн. Добавим к этому ещё 8,4 млн. безвозвратной субсидии, выданной Лениным турецкому правительству Кемаля Ататюрка – его нового союзника. Тем не менее, в золотом запасе к началу 1922 года должно было оставаться 167 млн. рублей, но насчитывалось там только 108 млн.

Следовательно, за полтора года бесследно исчезло ещё 59 млн. рублей. Добавив их к ранее пропавшим 53 млн., получаем 112 млн. В весовом эквиваленте это 86,7 тонны золота.

Это только то золото, про которое нет никаких упоминаний. К пропавшему можно отнести также и ту часть золотого запаса, которая была выведена за рубеж и легла мёртвым грузом на секретных счетах коммунистической партии.

Впрочем, другие режимы, правившие Россией, тоже не отставали от советского в деле разбазаривания государственных ресурсов. Колчак, как уже говорилось, фактически подарил зарубежным банкам 128 млн. рублей, и ещё 45 миллионов рублей увезли с собой чехословаки и другие «союзники». Николай II обогатил Великобританию и США на полмиллиарда, получив от них оружия лишь на какую-то долю этой суммы.

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А вы знали об этом?

Выпуск программы «Взгляд» так и не вышел в эфир на телевидении, а всё из-за интервью дочери Брежнева. В том выпуске она рассказала на всю страну о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачёвой, после чего очередную программу «Взгляда» убирают с экранов из-за интервью дочери Брежнева.В частности, дочь Брежнева рассказала о «подкупе» своего отца со стороны Раисы Горбачёвой. "Однажды она мне подарила дорогое ожерелье» – вспоминает Брежнева.Когда Брежнев был у руля, то Раиса Горбачёва пыталась влиться и показать себя с хорошей стороны, а делала это при помощи дорогих подарков.Несколько источников говорят о том, что дочь Брежнева в момент интервью находилась в нетрезвом состоянии, но это до сих пор остаётся некой тайной.

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