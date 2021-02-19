Как должна выглядеть элегантная женщина

Капризная мода не перестает удивлять нас новыми трендами и направлениями. Однако, элегантность создания образа не подвластна времени. В понятие женской элегантности входит не только умение одеваться со вкусом, но и манера поведения дамы, умение создать свой уникальный индивидуальный стиль.

Рассмотрим подробнее, что представляет собой образ элегантной женщины.

Элегантная одежда

Создавая элегантный образ дамы должны тщательно следить за новыми веяниями моды, ведь элегантность не является закостенелым и принятым единожды принятым понятием. Модная цветовая палитра, ткани новой фактуры, все это должно найти отражение в подборе вещей для гардероба элегантной дамы. Наряды должны быть модными, красивыми и отвечать высокому качеству и пошива, и материала.













Верхом элегантности признано платье-футляр, которое волшебным образом подчеркивает достоинства женской фигуры, скрывая недостатки.









Элегантные дамы предпочитают иметь в гардеробе деловой костюм. Беспроигрышным вариантом является пара, составленная из юбки-карандаш и пиджака свободного кроя. Умение составить элегантный образ заключается в грамотном использовании аксессуаров. Длинные перчатки контрастного цвета смотрятся уместно и придают образу элегантность в тандеме с пальто прямого кроя с укороченным широким рукавом.

Элегантная обувь

Завершающим и немаловажным штрихом в создании идеального элегантного образа женщины является обувь. Главное правило элегантности – грамотное сочетание в образе удобства, простоты и привлекательности. Обувь должна быть высококачественной и комфортной, чтобы не доставлять вам неудобства или боли в ступнях к концу рабочего дня. Легкость и изящество женской походки характеризуют женщину лучшим образом.









Женщины должны учитывать тот факт, что обувь на каблуке бежевого цвета визуально удлинит ножки, особенно эффектно смотрятся бежевые лодочки на шпильке или светлые босоножки без декора.





Как стать элегантной и женственной?

Элегантные женщины составляют гардероб из небольшого количества качественных вещей, которые идеально сочетаются между собой. Умение составлять капсульный гардероб – это тоже одно из качеств элегантной женщины.















Одежда должна быть не только дорогой и качественной, но и идеально сидеть на фигуре, подчеркивая ее красоту и стройность.

Источник : https://omode.info/2152984465107323612

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