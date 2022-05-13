Не замужем и счастлива: почему пора перестать верить в мифы об «одиночках»

Мы живем в культуре, которая воспевает пары и почему-то клеймит одиночек как неудачников, не способных найти партнера. На тех, у кого нет отношений, смотрят с сожалением, а фраза «долго и счастливо» неизменно подразумевает пресловутую вторую половинку.

Публикуем отрывок из книги Кэтрин Грэй «Год без мужчин. Чему я научилась без свиданий и отношений», в котором автор постаралась развенчать самые популярные мифы об «одиноких» людях.

Так кто же такие одинокие люди? Гоним прочь некоторые распространенные мифы.

МИФ: Неженатые и незамужние люди одиноки

РЕАЛЬНОСТЬ: У них больше друзей.

Новый партнер в среднем вытесняет двух близких друзей, говорится в исследовании Оксфордского университета. Таким образом, у пары меньше друзей в их близком кругу, чем у одиночек. «Исследования показывают, что одинокие люди — антоним одиночеству, — говорит психолог Белла ДеПауло. — У одиноких больше друзей. Женатые могут иметь «Того самого», а у одиноких это «Те самые». Между тем исследование, в котором участвовало 16 000 немцев, показало, что люди, живущие одни, на самом деле менее одиноки. Что совсем неудивительно.

В прежние времена я позволяла себе забывать о друзьях и семейных связях, когда у меня были отношения.

МИФ: Одинокие люди эгоистичны

Незамужняя женщина, особенно живущая одна, на самом деле более общительна.

РЕАЛЬНОСТЬ: Они больше дают своему сообществу.

В разделе «Ты эгоист» книги Трейси МакМиллан «Почему ты пока не замужем» она действительно «зацикливается» на так называемом эгоцентризме одиноких людей. Оказывается, мы думаем о своих бедрах и тряпках! «Вы думаете о своей карьере или, если у вас ее нет, норовите стать учителем йоги», — пишет она. Как мы смеем! И в который раз «думаем о своей карьере».

На самом деле, Трейси, несколько исследований показали, что одинокие люди больше отдают своему кругу и городу, чем их женатые коллеги. Доклад США за 2011 год показал, что 84% одиноких женщин и 67% холостяков помогают своим родителям, и это против 68% замужних женщин и 38% женатых мужчин. «Одинокие люди стараются больше женатых сохранить связи со своими братьями и сестрами, — говорит ДеПауло. — Они чаще заботятся о своих родителях, обмениваются помощью с соседями, вносят свой вклад в жизнь своих городов и деревень. И наоборот — лишь только пары съезжаются или вступают в брак, они, как правило, становятся более изолированными.

МИФ: Одинокие люди бездельники

РЕАЛЬНОСТЬ: Они более приспособлены, чем женатики.

Американское исследование показало, что одинокие люди тратят в среднем на 48 минут в неделю больше на тренировки, чем семейные, и весят на два килограмма меньше. Кроме того, многие исследования показывают, что у бессемейных лучше общее состояние здоровья, чем у женатых. Например, опрос, проводимый в течение 16 лет в Швейцарии среди 11 000 женщин и мужчин, показал, что у женатых/замужних наблюдалось незначительное ухудшение общего состояния здоровья.

Иногда статьи под громким названием «Семейные люди живут дольше!» вызывают сенсацию, но критики отмечают, что статистика считает овдовевших одинокими. И трагическая тенденция вдовы умирать вскоре после своего супруга может исказить цифры. И действительно, по статистике выходит, что женщинам вообще не стоит выходить замуж.

Австралийское исследование, в котором участвовало более 10 000 женщин, показало, что пожилые одинокие люди, не имеющие детей, мало курят, меньше болеют и имеют более здоровый ИМТ по сравнению с их женатыми/ разведенными ровесниками.

МИФ: Одиночки, затаив дыхание, охотятся на Того Единственного

РЕАЛЬНОСТЬ: Лишь 30%.

Мы вовсе не горим желанием изменить статус одиночки. Около 70% одиноких людей в Великобритании говорят, что даже не пытались найти партнера в прошлом году; среди женщин этот показатель вырос до 75%. Может быть, потому что мы слишком заняты, пробуя что-то новое. Около 82% опрошенных незамужних и холостяков заявили, что одиночество дает им «возможность получить новый жизненный опыт», а 89% — что путешествия в одиночку «укрепляют их уверенность в себе».

МИФ: Одинокие женщины — безжалостные охотники за спермой

РЕАЛЬНОСТЬ: Мужчины, избавьтесь от своих стереотипов!

Меня выводит из себя миф о том, что все женщины 30+ пытаются случайно забеременеть. Недавно у меня был забавный роман (в основе которого лежал в основном секс) с таким «зацикленным» на этой идее, что я собираюсь забеременеть «по ошибке» и «заманить его в ловушку». Я несколько раз говорила ему, что не хочу детей, но он не унимался. Пока однажды я не отправила ему ответное сообщение, чтобы он понял, как выглядит ситуация со стороны:

«Дорогой [имя скрыто]. Мне нужно кое-что сказать, но не хочется быть неправильно понятой. У меня закралось подозрение, учитывая частоту и неистовство твоего сексуального поведения со мной, что ты пытаешься оплодотворить меня, чтобы заманить в ловушку пожизненных отношений и получить долю моего, вне сомнения, значительного будущего дохода. В результате мне имплантируют вторую внутриматочную спираль, чтобы разрушить любые твои планы относительно моей матки. Надеюсь, тебя не обидела моя откровенность».

Кажется, ничего лучшего я в своей жизни не отправляла. И конечно, я тщательно редактирую текст — никаких сокращений, разрывов абзацев и грамматических ошибок. Разве не все так делают?

МИФ: Одинокие женщины печальны, а холостяки счастливы

РЕАЛЬНОСТЬ: Одинокие женщины в большинстве своем счастливее холостяков.

Проведенное компанией Mintel исследование образа жизни показало, что 61% незамужних женщин счастливы в своем одиночестве. (Для сравнения: у холостяков процент значительно ниже — 41.) Так что это миф, что мужчины не хотят отношений. Исследование, проведенное в США, показало, что 63% мужчин, имеющих в настоящее время случайный секс, на самом деле предпочли бы продолжительный роман.

МИФ: Успешные, умные женщины не выходят замуж

РЕАЛЬНОСТЬ: Эта тенденция сейчас меняется.

До недавнего времени женщины с более высокими доходами и уровнем образования реже выходили замуж, но теперь это меняется, поскольку опубликованные исследования доказали, что альфа-женщины объединяются с бета-мужчинами. «Барселонский университет изучил данные переписи населения 56 стран, охватывающие 1968–2009 годы, — пишет Ребекка Трейстер в книге „Все одинокие дамы“. — И определил, что брачные модели, по сути, приспосабливаются к большему числу женщин, получающих высшее образование. И что интересно, все больше таких женщин выходят замуж за мужчин с более низким уровнем образования».

МИФ: Одинокие люди капризны

РЕАЛЬНОСТЬ: Они разборчивы.

Это единственная верная точка зрения. Мы разборчивы. Мы придирчивы. Да, вы нас поймали. О, это правда. Как писала романист Нейт Бойс, обозреватель Vogue и противница брака, еще в начале 1900-х годов: «Есть доступные женихи… если не искать кого-то особенного». В точку! Я прямо сейчас вышью эту фразу на подушке с цветочками.

Но разве не разумно быть разборчивым? Как сказал Тим Урбан на изумительном портале waitbutwhy.com: «Выбирая спутника жизни, вы выбираете и много вещей, в том числе своего партнера по воспитанию детей, по совместному приему пищи, а их приблизительно 20 000, вашего спутника где-то на 100 отпусков… и чей голос вы будете слышать ежедневно примерно 18 000 раз». Согласны? Как видите, разборчивость — это не так уж и плохо.

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А вы знали об этом?

Дожди из креветок, рыб, лягушек, пауков, червей или птиц — редкое природное явление, которое пугало людей еще в древние времена и продолжает смущать в наши дни. Например, в мае этого года осадки в виде миллиона маленьких пауков «выпали» в австралийском городе Гоулберн в Новом Южном Уэльсе и были расценены некоторыми жителями как знамение скорого конца света. У людей науки нашлось объяснение для «живых» дождей — большинство ученых сходятся во мнении, что виной всему водяные смерчи и торнадо, которые выхватывают животных из их среды обитания и переносят на огромные расстояния.

Еще один природный феномен — цветные осадки — до сих пор наводит панику на города мира. В Индии в 2001 году в течение двух месяцев шел кровавый дождь. В Саратовской области выпадал оранжевый снег. Ученые быстро реагируют на подобные аномалии и находят им объяснения: так, в российском снеге обнаружились частицы африканского песка из пустыни Сахара, а в дожде — споры местного лишайника.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43401701180).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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