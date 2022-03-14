10 Самых пугающих музеев в мире

Люди обычно ходят в музеи, чтобы познать и оценить красоту и тайны истории, однако десять музеев, о которых мы вам расскажем, могут вызвать у кого угодно мурашки по коже и яркие кошмары. Все они заполнены предметами, которые могли бы быть реквизитами в страшных фильмах ужасов, только в отличие от реквизитов, все они реальные. До того, как вы начнёте читать об этих ужасающих местах, подумайте о хорошем и прекрасном. Стоит также подумать о том, что вы на самом деле не находитесь в одном из этих мест и бояться нечего.



1. Музей Смерти в Лос-Анджелесе (Museum of Death-Los Angeles), штат Калифорния, США



В жутком Музее Смерти в Лос-Анджелесе находится самая большая коллекция художественных работ, которые были созданы серийными убийцами. Эта коллекция с лёгкостью может напугать даже самых скептически настроенных людей и проникнуть в их подсознание. Фотографии настоящих ужасных сцен убийств и вскрытий, следовавших за ними, явно предназначены не для людей со слабым желудком. Фотографии жутких ДТП могут отбить у человека желание когда-либо снова сесть в автомобиль. В музее есть комнаты, заполненные похоронной атрибутикой и инструментами для бальзамирования, фотографии казней, экспонаты, графически отражающие различные случаи убийств, а также комната, посвящённая исключительно случаям самоубийств.

Всё ещё не боитесь посетить этот музей? Тогда попробуйте посмотреть видео, которые выставлены на всеобщее обозрение, на которых людей на самом деле убивают. В этом музее можно также увидеть голову парижского убийцы «Синяя борода» (Анри Ландрю), отрубленную гильотиной.



Куклы чревовещателей могут показаться устаревшими и сентиментальными. Они уносят нас в дни водевилей и карнавалов, но присмотритесь поближе - они выглядят чрезвычайно пугающе. Тот факт, что они кажутся живыми и обладающими особой индивидуальностью, это, конечно же, хорошо выполненный трюк, но в этих мини-людях есть также что-то жуткое. Они рассказывают анекдоты, закатывают глаза и даже иногда высказывают своё собственное мнение. Если отбросить недоверие и присмотреться – можно с лёгкостью представить, что они способны на довольно мрачные и злобные поступки.



Если одна такая кукла выглядит страшно, то представьте себе, какой ужас наводит целая их коллекция из более 700 кукол, сидящих в креслах и смотрящих на вас пустыми глазами. Музей Вентрологии Вент Хейвен, расположенный в штате Кентукки, это единственный музей в мире, посвящённый вентрологии. Здесь вы найдёте огромное разнообразие манекенов вырезанных из дерева, с хорошо обработанными чертами лица для того, чтобы их было видно даже с задних рядов театра. Их безжалостные глаза будут следовать за вами по всему музею, словно пытаясь заставить вас принять на себя роль их хозяина. Оставайтесь спокойными и постарайтесь не выбежать из музея с криками ужаса.



3. Музей Мумий (Museum of the Mummies), Гуанахуато (Guanajuato), Мексика





В городе Гуанахуато, Мексика можно зайти в ужасно странный музей, который будет преследовать вас в кошмарах. Там находятся тела 111 мумифицированных мужчин, женщин и детей, у многих из которых открыты рты, навсегда застывшие в криках ужаса, так как этих людей хоронили заживо. Эти тела были изначально закопаны во время вспышки холеры, которая произошла в этом регионе в 1833 году. Их постепенно выкапывали из места последнего упокоения между 1865 и 1958 годами, потому что их оставшиеся в живых родственники не могли или не хотели платить налоги, чтобы их оставили в земле. Музей Мумий развивался благодаря тому, что туристы платили работникам кладбища по несколько песо, чтобы посмотреть на сохранившиеся тела, которые находились в здании кладбища. Во время просмотра этой жуткой коллекции вы сможете увидеть самую маленькую мумию в мире, плод беременной женщины, которая стала жертвой холерной чумы. На других жутких мумиях та же одежда, в которой они были похоронены, в то время как некоторые из них лежат нагими или только в обуви с носками. Жуткость наблюдения этой своеобразной коллекции жизни после смерти вполне может пробраться в ваши самые страшные кошмары.



4. Музей Дюпюитрена (Musee Dupuytren), Париж, Франция





Этот до ужаса странный и жуткий музей, расположенный в Париже, заполнен реальными примерами медицинских отклонений. Музей Дюпюитрена был открыт в 1835 году знаменитым парижским анатомом и хирургом, который собирал больные и изуродованные плоды, скелеты и человеческие органы. Эта ужасная коллекция, которая насчитывает порядка 6 000 экспонатов, представляет собой баночки, заполненные жидкостью с деформированными частями человеческого тела, сиамскими близнецами и младенцами, которые родились с внутренними органами наружу. В музее можно также посмотреть на шесть восковых моделей человеческих голов с причудливыми кистами, заячьими губами и пугающе неопределимыми врожденными дефектами. Там конечно также есть много стеклянных банок, заполненных плавающими мозгами пациентов страдавших афазией, которые хорошо сохранились в спирте. Этот музей, одновременно шокирующий и отвратительный, безусловно не оставит равнодушным даже самого черствого посетителя.



5. Психиатрический Музей Глор (Glore Psychiatric Museum), Сент-Джозеф (St. Joseph), штат Миссури, США



При входе в странный Психиатрический Музей Глор активизируется чувство опасности и осторожности. Музей был открыт в 1968 году в психиатрической больнице, которая изначально получила название «Государственной Психиатрической Клиники № 2» (State Lunatic Asylum #2) в 1874 году. Мрак пронизывает коридоры этого здания. Возможно, это давние крики тех людей, которые были заключены в эти самые стены, и которые подвергались странным, часто болезненным процедурам, направленным на то, чтобы вывести из них «сумасшествие». Представьте себе каково быть заключённым в огромном колесе для хомяка – именно этим было «Полое Колесо» (Hollow Wheel), в котором пациенты 18 века двигались по 48 часов, так как доктора пытались их измотать. Другие пациенты были обречены на «транквилизаторный стул» (tranquilizer chair), где им делали надрезы на частях тела, которые оставляли кровоточить на срок до шести месяцев под надзором врача, считавшего, что психические расстройства были вызваны слишком большим содержанием крови в мозге человека. Среди других «оздоровительных» процедур были также опускания пациентов в вёдра с ледяной водой, для вызывания шока всех их систем жизнедеятельности и нормализации психологического состояния.



Всё вышеописанное и ещё огромное количество других процедур можно увидеть, посетив этот ужасающий музей. Там также можно рассмотреть варварские психиатрические приёмы, инструменты, оборудование и трёхмерные дисплеи, воссоздающие всё это сумасшествие при помощи манекенов с улыбающимися лицами. В музее вы сможете полюбоваться на жуткие произведения искусства, созданные реальными пациентами и рассмотреть замысловатый набор вещей, вытащенных из желудка одного из пациентов, страдающего психическим расстройством: 453 гвоздя, 105 невидимок для волос, 115 булавок, а также целый ассортимент гвоздей, шурупов, пуговиц, крючков, кнопок и иголок. Знайте, что независимо от того, насколько тяжёлой бы не казалась нам порой жизнь, всё могло бы обстоять гораздо хуже.



6. Музей медицинской истории Мюттера (Mutter Museum), Филадельфия, штат Пенсильвания, США





Музей медицинской истории Мюттера это коллекция, состоящая из патологических образцов и медицинских аномалий. Музей впервые открыл свои двери для корчившихся в панике и отвращении посетителей в 1858 году. В этом музее вы сможете посмотреть на: настоящие мозги убийц и эпилептиков, на стену из черепов с рассказами о том, как погиб каждый из этих людей, на гипсовый слепок печально известных сиамских близнецов Ченг и Энг (Chang and Eng), включая настоящую, прикреплённую к слепку печень, которая была общей у близнецов, а также на скелет гигантского мужчины, чей рост достигал 228 сантиметров. Это место совершенно определённо может вызвать у вас мурашки по коже. Так же, как и в парижском музее Дюпюитрена, здесь есть банки, в которых плавают существа, которые по идее являются людьми, но больше похожи на пришельцев. Тут также можно найти фотографии самых необычных и отвратительных болезней и деформаций человеческого тела. Кроме того, постарайтесь удержать рвотные порывы, когда вы увидите человеческую толстую кишку длиной в 274 сантиметра, в которой на момент операции скопилось более 18 килограммов фекалий. Владельцем этой толстой кишки был второсортный актёр, который выступал под прозвищем Великий воздушный Шар (Great Balloon). В музей медицинской истории Мюттера определённо нужно идти лишь тем людям, у которых не слабый желудок.



7. Музей Криминальной Антропологии имени Чезаре Ломброзо (Lombroso's Museum of Criminal Anthropology), Турин (Turin), Италия



Более 400 человеческих черепов надзирают за итальянским музеем криминальной антропологии, созданным в 1898 году уголовным физиономистом Чезаре Ломброзо (Cesare Lombroso). Ломброзо был одержим идеей, что девиантное поведение и криминальные наклонности шли рука об руку с формой и размерами человеческого черепа. Он собирал и расчленял черепа солдат, гражданских лиц, преступников и сумасшедших.



Его коллекция также включает полноразмерные скелеты, мозги, изображения вскрытий, антикварные инструменты и орудия, которые были использованы в реальных преступлениях. В залах этого музея царит атмосфера страха. Если вы не верите нам, то вы сможете спросить самого доктора Ломброзо. Его прекрасно сохранившаяся голова выставлена тут в отдельной стеклянной камере.



8. Музей Средневековых Пыток (Medieval Torture Museum), Сан-Джиминьяно (San Gimignano), Италия





Вам интересно узнать, почему Средневековье также называют Тёмными веками европейской истории? Вы готовы исследовать садистскую сторону человечества и посмотреть, насколько жестокими могут быть люди, скрывающие свои поступки под личиной «справедливости» или наказания? Посетите Музей Средневековых Пыток в Сан-Джиминьяно, Италия и изучите эту коллекцию из более чем 100 ужасающих, приносящих боль устройств чистого садизма.



Этот музей расположен в подвале «Башни Дьявола» (Devil's Tower) 13-го века. Находясь в башне, можно почти услышать крики и стоны людей, переносящих пытки. Путешествуя по коридорам, вы увидите когда-то функционировавшую гильотину, дьявольскую дыбу, использовавшуюся для того, чтобы растягивать и раздирать людей на части, варварский «Испанский Паук» (Spanish Spider), который использовался для того, чтобы вырывать груди неверной жены, а также «Вилку Еретика» (Нeretic's Fork) сделанную с острыми как бритва пиками, которые устанавливались под подбородок жертвы и не позволяли ей заснуть. В музее вы сможете детально рассмотреть поистине ужасающую «Железную Деву» (Maiden of Nuremberg) - устройство, похожее на гроб, с открывающейся дверью, усыпанной острыми лезвиями изнутри, которые прокалывали жертву, находящуюся в устройстве при закрытии этой двери. Этот музей не только отражает истинный мрак Тёмных веков, но и исследует бездны тьмы некоторых человеческих душ.



9. Паразитологический музей в Мегуро (Meguro Parasitological Museum), Мэгуро (Meguro), Япония



Страх является переменчивым фактором. В то время как орудия пыток и скелеты, несомненно, пугают большинство людей, иногда страшные вещи находятся прямо рядом с нами. Визит в Музей Паразитологии в Японии заставит вас чувствовать параноидальное отвращение ко всему, что вас окружает. Паразиты могут проникнуть в наш организм из многих безобидных источников - пища, вода, или просто воздух и прогулки... от них невозможно убежать и спрятаться.



Этот музей, открывшийся в 1953 году, является единственным в мире музеем, посвященным отвратительным паразитам. Коллекция музея состоит из 45 000 образцов, однако на обозрение выставляется лишь по 300 экспонатов за раз. Глядя на стеклянные банки заполненные жуками, червями и жуткими ползучими тварями самого зловещего вида, понимаешь, что окажись вы не в том месте и не в то время - они могли бы с тем же успехом попасть и в ваше тело. В этом музее вы сможете посмотреть на реального ленточного червя длиною 8,8 метра, который был извлечён из живого человека. Здесь вы также сможете рассмотреть животных, чьи тела были растерзаны паразитической инфекцией. Например, тут представлена черепаха, язык которой был съеден паразитом, устроившимся во рту черепахи на месте языка. Вы сможете посмотреть на фотографию мужчины, чья мошонка была так сильно переполнена паразитами, что отвисла почти до его лодыжек и была толщиною с его торс. Тут определённо есть фотографии и вещи, которые вам уже никогда не удастся выбросить из головы.



10. Катакомбы капуцинов (Catacombs of the Capuchins), Палермо (Palermo), Италия





Одно из самых отвратительных и жутких мест захоронений находится в Палермо, Италия, под изначальным кладбищем монастыря 16 века. Катакомбы капуцинов, по сути, представляют собой коллекцию из более чем 8 000 мумифицированных тел людей, которые умерли в период с 17-го по 19-ый век. Тела выставлены на всеобщее обозрение, на стенах в подземном лабиринте комнат. Они молча свисают со стен, отдавая жуткую дань жизням, которые они проживали много веков назад. Пыльные и серые, они одеты в лучшие одежды, которыми они обладали при жизни. В своих завещаниях многие оставили инструкции, чтобы им сменили эти одежды в определённое время, что само по себе звучит довольно пугающе. Эти мумии висят с зияющими ртами и пустыми глазницами, которые, казалось бы, насмехаются над посетителями этих тускло освещенных катакомб. Разделенные посмертно по классу и статусу, как они, вероятно, были при жизни, тела мужчин содержатся отдельно от тел женщин и детей, в то время как священникам, монахам, профессорам, и даже девственникам отведены отдельные комнаты. Во время походов по этим удивительным катакомбам капуцинов, волоски на руках встают дыбом.