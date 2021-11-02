Алексей Косыгин: почему его считали выжившим царевичем Алексеем

Историк С. И Желенков в статье «Царская Семья: реальная жизнь после мнимого расстрела» утверждает, что никакого расстрела семьи Романовых не было. Все члены царской семьи благополучно пережили гражданскую войну, а царевич Алексей вырос и стал видным государственным деятелем Алексеем Косыгиным. Возможно ли это?

Чудом спасшиеся

Историк Желенков в своей работе, опубликованной в журнале «Президент» утверждает, что Ротшильды, руководящие большевиками решили расстрелять Романовых, но тем удалось убежать через секретный туннель в доме Ипатьева. Ход вел к зданию ближайшей фабрики, владелец, которой и прорыл подземный ход еще в 1905 году. Во время сноса дома Ипатьевых в 1977 году на строители обнаружили не указанный в планах здания подземный ход.

Побег семьи организовала группа офицеров царского Генерального штаба. Об операции знал и Сталин, которого Желенков сделал родственником Романовых. По версии историка за надсмотром над детьми Романовых на базе 2-го Главного Управления КГБ организовали спецотдел. Большевики считали, что в будущем семью можно будет использовать в политических целях.

Рядом с Сухуми была построена дача, где Сталин встречался со своим родственником Николаем. Последний император бывал в Москве и умер в 1958 году.

Царевич Косыгин

Николая похоронили на нижегородском кладбище «Красная Этна». Царица Александра умерла в 1948 году и жила на Украине. Дочери императора также незаметно жили в СССР, и только Алексей сделал карьеру.

Оставшись жить в СССР, наследник трона смирился с революцией и решил служить Отечеству. Под прикрытие ЧК он становится красноармейцем Алексеем Косыгиным, которого после завершения войны Сталин начинает продвигать не по партийной, а хозяйственной линии. За два года от мастера на текстильной фабрике «Октябрь» Алексей Николаевич вырастает до ее директора. Еще через два года в 1938 году Косыгин глава исполкома Ленинградского Совета, а спустя год народный комиссар текстильной промышленности СССР.

Такой карьерный взлет Желенков объясняет не только талантами спасшегося Романова, но и личной протекцией Сталина. Во время войны Алексей Николаевич организовывает эвакуацию промышленных предприятий Ленинграда и занимается прокладкой «Дороги жизни».

По воспоминаниям очевидцев, Сталин при всех полушутливо называл Косыгина «Царевичем». Косыгин не участвовал в партийной борьбе и сохранил свои позиции при Хрущеве и Брежневе. Он единственный из политбюро не поддержал ввод советского воинского контингента в Афганистан, а пост главы правительства Косыгин занимал на протяжении 16 лет. С 1966 по 1970 года Алексей Николаевич разработал и внедрил ряд реформ, этот период получил название «золотая восьмая пятилетка».

Романовы заложники

Историки Том Мангольд и Энтони Саммерс издали книгу, посвященную судьбе Романовых. Согласно их выводам, после захвата Колчаком Екатеринбурга в 1918 году, он начинает расследование обстоятельств гибели Романовых. Через несколько месяцев следователь капитан Наметкин доложил, что расстрела не было, второй следователь Сергеев пришел к такому же выводу. Параллельно работала комиссия капитана Малиновского, которая через год уже третьему следователю Соколову рапортовала, что императорская семья уцелела, а выявленные доказательства расстрела подстроены.

Адмиралу Колчаку, провозгласившему себя Верховным правителем России, живые Романовы были не нужны, и он надавил на следствие, которое в разрез фактам признало гибель императорской семьи. Западные писатели считают, что немецкий император Вильгельм II, договорился с революционерами о вывозе из России женской части семьи Романовых. Императрица и ее дочери не могли претендовать на трон, а значит, были неопасны для Москвы.

Николай и Алексей остались у большевиков в качестве заложников. При этом Ленин понимал, что Николай даст доступ к семейным и государственным вкладам, хранящимся в банках Европы и США, которые необходимы молодой советской республике. Исследование Мангольда и Саммерса не исключает вероятность того, что Алексей Романов мог признать советскую власть и при протекции Сталина дойти до самых государственных постов под фамилией не Романова, а Косыгина.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/168184-aleksey-kosygin-pochemu...

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