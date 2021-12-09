Правда ли, что Сталин запретил телефонизацию СССР, назвав её «инструментом контрреволюции»?

Во многих местах можно прочитать о вето, которое Иосиф Сталин наложил на резолюцию о модернизации телефонной связи в стране. Приводится и текст запрета: «Это разрушит все, что мы с таким трудом создали. Трудно вообразить себе более удобный инструмент для контрреволюции и заговорщиков, чем это». Мы проверили, писал ли такое Сталин.

Вышеупомянутая цитата Сталина приводится в публикации журнала «Коммерсантъ Деньги» от 7 августа 2002 года в ряду занимательных фактов о телефонах. Вот что там сказано:

«К 1913 году телефонная сеть покрывала значительную часть европейской части страны, только по междугородной магистрали Санкт-Петербург–Москва ежедневно велось до 200 переговоров. А затем началась война, перешедшая в череду революций, и задача телефонизации страны отодвинулась на десятилетия.

Об отношении большевиков к изобретению Белла наглядно говорит не только многократно тиражированное в кинофильмах "Алло, барышня? Пожалуйста, Смольный!", но и любопытная виза-вето Сталина. На проекте модернизации телефонной связи в стране вождь начертал следующее: "Это разрушит все, что мы с таким трудом создали. Трудно вообразить себе более удобный инструмент для контрреволюции и заговорщиков».

Аналогичную информацию можно прочитать в одном из номеров журнала «Системный администратор», в детской интернет-энциклопедии Claw.ru и ряде других источников.

В газете « Северный край » уточняется, что резолюцию, забракованную Сталиным, предложил Троцкий.

Для начала хотелось бы проследить путь цитаты. Забегая вперёд, скажем, что он оказался относительно коротким. Самое раннее упоминание слов Сталина в интернете датируется 16 декабря 2000 года в очередной подборке фактов о телефоне на портале KM.RU. И ничего – в печатных изданиях советской эпохи. Есть вероятность, что авторы портала почерпнули информацию из популярной энциклопедии «Я познаю мир. Изобретения», впервые изданной как раз в том же 2000 году (автор – Александр Леонович):

А вот до 2000 года – ничего похожего, и это заставляет думать о возникновении цитаты в богатые на конспирологическую литературу и бедные в смысле качественного книгоиздания первые постсоветские годы.

Теперь обратимся к фактам. С одной стороны, из некоторых работ можно узнать, что в первые советские годы телефонизация страны шла совсем не ударными темпами:

«В советской историографии утвердилось мнение о завершении процессов восстановления коммуникаций до дореволюционного уровня к 1926 г. Расчёты подушевых услуг электросвязи показали, что процессы восстановления проходили медленно. По количеству писем в год дореволюционный уровень был достигнут только в 1929 г. Коэффициент телефонизации СССР на рубеже 20–30-х гг. составлял всего 0,15 телефона на сто жителей, т. е. оставался меньше, чем до революции. Только в 1931 г. этот показатель на 5 пунктов оказался выше уровня 1914 г.».

Иное впечатление складывается из статьи об истории МГТС (Московской городской телефонной сети):

«Ради справедливости отметим, что больше всего для телефонизации столицы сделали большевики – новейшие технические решения появлялись у нас в стране хоть и с опозданием, в отличие от мировой практики, но работали долго и надежно. Быстрой и надежной связи придавалось большое значение – первый контракт со шведской Ericsson в начале 20-х годов курирует сам И.В. Сталин. Именно тогда, начиная с 1930-го года, компания поставляет в Москву первые автоматические АТС».

Подобную информацию подтверждает и Леонид Парфёнов в своём проекте «Намедни»:

«Госмонополист восстановил дореволюционный уровень отрасли к 1929 году. Связь — не индустрия, а инфраструктура, даже сервис, и ее развивают с запозданием. Только в 1930-м в Москве пущена первая автоматическая телефонная станция на 8 тысяч номеров производства завода «Красная Заря» (бывший Ericsson).

Телефон ценится властью как средство управления. Оставаясь бытовой диковинкой даже в больших городах, аппараты устанавливаются прежде всего в «присутственных местах»: разных конторах, дирекциях, а также по месту жительства их руководителей — чтобы передать указание или потребовать отчета можно было в любое время. К концу 1920-х телефонизированы 7 тысяч сельсоветов, в середине 1930-х — около 30 тысяч. В коммуналках мегаполисов телефоны висят с царских времен, когда эти дома были доходными. Отдельная квартира с телефоном означает принадлежность к советской номенклатуре: начальник или признанный начальством деятель науки, техники, культуры. Деловой звонок гораздо значительнее очной беседы, и в новой комедии Григория Александрова ''Волга-Волга" районный бюрократ кричит дворнику с балкона: ''Возьми трубку! Я буду с вами говорить по телефону''».

Сам Лев Троцкий в книге «Моя жизнь» даёт понять, что руководство ценило роль телефонного аппарата в государственной машине:

«Идейная борьба заменилась административной механикой: телефонными вызовами партийной бюрократии на собрания рабочих ячеек, бешеным скоплением автомобилей, ревом гудков, хорошо организованным свистом и ревом при появлении оппозиционеров на трибуне. Правящая фракция давила механической концентрацией своих сил, угрозой репрессий».

Кроме того, во многих источниках можно прочитать о трепетном отношении советского лидера к изобретению Белла: «Сталин почти мистически любил телефон. Он был его самым преданным и незаменимым помощником с революционных бурных лет. <…> Начало активной деятельности Сталина в партии и в стране совпало с бурным развитием телефонной связи. И вождь оценил её со всей восточной мудростью и дальновидностью. Если хотите, длинную и затяжную борьбу с Львом Троцким Иосиф Сталин выиграл исключительно с помощью телефонного аппарата».

Телефонные аппараты Сталина в Ливадийском дворце и на Тегеранской конференции

Что касается конкретной резолюции, которая была бы направлена на повышение уровня телефонизации в стране и была бы отвергнута Сталиным, то информации о подобных случаях в открытых источниках нет.

Какой вывод можно сделать из этого всего? Возможно, на самой заре социализма модернизация телефонной сети в советском государстве шла не лучшими темпами, однако она значительно ускорилась во второй половине 1920-х. При этом нет никаких данных об искусственных преградах со стороны властей в этом процессе. Более того, из биографических материалов о Сталине следует, что он крайне положительно оценивал роль телефонной связи в стране. Принимая во внимание отсутствие рассматриваемой нами цитаты в источниках до 1991 года, можно сделать вывод, что эпизод со Сталиным и Троцким является вымышленным.

Источник : https://yandex.ru/q/article/pravda_li_chto_stalin_zapretil_s...

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