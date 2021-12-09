Правда ли, что Сталин запретил телефонизацию СССР, назвав её «инструментом контрреволюции»?

Во многих местах можно прочитать о вето, которое Иосиф Сталин наложил на резолюцию о модернизации телефонной связи в стране. Приводится и текст запрета: «Это разрушит все, что мы с таким трудом создали. Трудно вообразить себе более удобный инструмент для контрреволюции и заговорщиков, чем это». Мы проверили, писал ли такое Сталин.
Вышеупомянутая цитата Сталина приводится в публикации журнала «Коммерсантъ Деньги» от 7 августа 2002 года в ряду занимательных фактов о телефонах. Вот что там сказано:
«К 1913 году телефонная сеть покрывала значительную часть европейской части страны, только по междугородной магистрали Санкт-Петербург–Москва ежедневно велось до 200 переговоров. А затем началась война, перешедшая в череду революций, и задача телефонизации страны отодвинулась на десятилетия.
Об отношении большевиков к изобретению Белла наглядно говорит не только многократно тиражированное в кинофильмах "Алло, барышня? Пожалуйста, Смольный!", но и любопытная виза-вето Сталина. На проекте модернизации телефонной связи в стране вождь начертал следующее: "Это разрушит все, что мы с таким трудом создали. Трудно вообразить себе более удобный инструмент для контрреволюции и заговорщиков».
Аналогичную информацию можно прочитать в одном из номеров журнала «Системный администратор», в детской интернет-энциклопедии Claw.ru и ряде других источников.В газете «Северный край» уточняется, что резолюцию, забракованную Сталиным, предложил Троцкий.
Для начала хотелось бы проследить путь цитаты. Забегая вперёд, скажем, что он оказался относительно коротким. Самое раннее упоминание слов Сталина в интернете датируется 16 декабря 2000 года в очередной подборке фактов о телефоне на портале KM.RU. И ничего – в печатных изданиях советской эпохи. Есть вероятность, что авторы портала почерпнули информацию из популярной энциклопедии «Я познаю мир. Изобретения», впервые изданной как раз в том же 2000 году (автор – Александр Леонович):
А вот до 2000 года – ничего похожего, и это заставляет думать о возникновении цитаты в богатые на конспирологическую литературу и бедные в смысле качественного книгоиздания первые постсоветские годы.
Теперь обратимся к фактам. С одной стороны, из некоторых работ можно узнать, что в первые советские годы телефонизация страны шла совсем не ударными темпами:
«В советской историографии утвердилось мнение о завершении процессов восстановления коммуникаций до дореволюционного уровня к 1926 г. Расчёты подушевых услуг электросвязи показали, что процессы восстановления проходили медленно. По количеству писем в год дореволюционный уровень был достигнут только в 1929 г. Коэффициент телефонизации СССР на рубеже 20–30-х гг. составлял всего 0,15 телефона на сто жителей, т. е. оставался меньше, чем до революции. Только в 1931 г. этот показатель на 5 пунктов оказался выше уровня 1914 г.».
Иное впечатление складывается из статьи об истории МГТС (Московской городской телефонной сети):
«Ради справедливости отметим, что больше всего для телефонизации столицы сделали большевики – новейшие технические решения появлялись у нас в стране хоть и с опозданием, в отличие от мировой практики, но работали долго и надежно. Быстрой и надежной связи придавалось большое значение – первый контракт со шведской Ericsson в начале 20-х годов курирует сам И.В. Сталин. Именно тогда, начиная с 1930-го года, компания поставляет в Москву первые автоматические АТС».
Подобную информацию подтверждает и Леонид Парфёнов в своём проекте «Намедни»:
«Госмонополист восстановил дореволюционный уровень отрасли к 1929 году. Связь — не индустрия, а инфраструктура, даже сервис, и ее развивают с запозданием. Только в 1930-м в Москве пущена первая автоматическая телефонная станция на 8 тысяч номеров производства завода «Красная Заря» (бывший Ericsson).
Телефон ценится властью как средство управления. Оставаясь бытовой диковинкой даже в больших городах, аппараты устанавливаются прежде всего в «присутственных местах»: разных конторах, дирекциях, а также по месту жительства их руководителей — чтобы передать указание или потребовать отчета можно было в любое время. К концу 1920-х телефонизированы 7 тысяч сельсоветов, в середине 1930-х — около 30 тысяч. В коммуналках мегаполисов телефоны висят с царских времен, когда эти дома были доходными. Отдельная квартира с телефоном означает принадлежность к советской номенклатуре: начальник или признанный начальством деятель науки, техники, культуры. Деловой звонок гораздо значительнее очной беседы, и в новой комедии Григория Александрова ''Волга-Волга" районный бюрократ кричит дворнику с балкона: ''Возьми трубку! Я буду с вами говорить по телефону''».
Сам Лев Троцкий в книге «Моя жизнь» даёт понять, что руководство ценило роль телефонного аппарата в государственной машине:
«Идейная борьба заменилась административной механикой: телефонными вызовами партийной бюрократии на собрания рабочих ячеек, бешеным скоплением автомобилей, ревом гудков, хорошо организованным свистом и ревом при появлении оппозиционеров на трибуне. Правящая фракция давила механической концентрацией своих сил, угрозой репрессий».
Кроме того, во многих источниках можно прочитать о трепетном отношении советского лидера к изобретению Белла: «Сталин почти мистически любил телефон. Он был его самым преданным и незаменимым помощником с революционных бурных лет. <…> Начало активной деятельности Сталина в партии и в стране совпало с бурным развитием телефонной связи. И вождь оценил её со всей восточной мудростью и дальновидностью. Если хотите, длинную и затяжную борьбу с Львом Троцким Иосиф Сталин выиграл исключительно с помощью телефонного аппарата».
Телефонные аппараты Сталина в Ливадийском дворце и на Тегеранской конференции
Что касается конкретной резолюции, которая была бы направлена на повышение уровня телефонизации в стране и была бы отвергнута Сталиным, то информации о подобных случаях в открытых источниках нет.
Какой вывод можно сделать из этого всего? Возможно, на самой заре социализма модернизация телефонной сети в советском государстве шла не лучшими темпами, однако она значительно ускорилась во второй половине 1920-х. При этом нет никаких данных об искусственных преградах со стороны властей в этом процессе. Более того, из биографических материалов о Сталине следует, что он крайне положительно оценивал роль телефонной связи в стране. Принимая во внимание отсутствие рассматриваемой нами цитаты в источниках до 1991 года, можно сделать вывод, что эпизод со Сталиным и Троцким является вымышленным.
Источник : https://yandex.ru/q/article/pravda_li_chto_stalin_zapretil_s...
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