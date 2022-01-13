Александр I: почему его считают самым странным императором России

Старший внук императрицы Екатерины II Александр I — император, оставивший колоссальное количество загадок. Роль в убийстве отца, отношения с женщинами и даже смерть — все покрыто завесой тайны.

Убийство отца

Александр Павлович стал императором России 12 марта 1801 года. Накануне ночью в Михайловском замке заговорщиками был убит его отец Павел I. До сих пор загадка, какую роль в заговоре сыграл сам Александр. Есть мнение, что перед выступлением заговорщики известили его о своих планах и он якобы просил клятвенного обещания не покушаться на жизнь его отца. Однако выполнять требования наследника никто не собирался.

В воспоминаниях медиков, осматривавших тело, сохранились упоминания о следе удушения – широкой полосе вокруг шеи (мемуаристы единодушно говорят о шарфе как орудии убийства, но чей это был шарф, так и осталось неясным), травмы ног свидетельствовали, что императора били, чтобы поставить на колени и задушить. Также все тело было в подтёках, возникших уже после смерти, когда убийцы издевались над трупом. Впоследствии Александр не любил вспоминать о смерти отца, а те, кто мог распространить какие-либо слухи, оказались в опале.

13 царских отпрысков

Как известно, у Александра от брака с дочерью баденского наследного принца, ставшей в православии Елизаветой Алексеевной, были две официальные дочери, умершие во младенчестве.

По неофициальным данным, у Александра были ещё 11 внебрачных детей. Первый «бастард» родился, когда Александр ещё не был императором. Его матерью была княгиня София Всеволожская. Затем, в течение 15 лет, фавориткой Александра стала Мария Нарышкина, являвшаяся супругой одного из богатейших вельмож екатерининской эпохи. По слухам, она родила ему четырёх дочерей и сына, а также настаивала, чтобы Александр расторг свой брак с Елизаветой и женился на ней.

Однако у этой невероятно красивой женщины были и другие любовники, кроме императора. Например, князь Гагарин, в итоге попавший в опалу за связь с царской зазнобой, да и самого мужа – Дмитрия Нарышкина списывать со счетов не стоит. Среди возможных продолжательниц царского рода также бывшая любовница Наполеона, актриса мадмуазель Жорж (Марина Веймер), гастролировавшая по России, имевшая интригу с царём и родившая по возвращении во Францию девочку. Впрочем, среди кандидатов в отцы значится и Александр Бенкендорф, ставший впоследствии шефом Третьего отделения, тогдашнего аналога ФСБ. А в Париже могли приплести для солидности и русского царя. Подобное произошло и в Варшаве. Стоило Александру там побывать, как объявилась гордая полячка, о сыне которой заговорили, что он потомок русского царя. Ещё двух дочерей и сына царю «родили» российские подданые, приёем мать одной — грузинская княжна, а имя другой вообще неизвестно, отцовство последнего сына тоже сомнительно.

Союз двух императоров

Первая встреча императоров Александра I и Наполеона произошла летом 1807 года во время подписания Тильзитского перемирия, которое предложил Александр, опасаясь за свою империю. Наполеон согласился и даже подчеркнул, что он желает не только мира, но и союза с Россией. «Союз Франции с Россией постоянно был предметом моих желаний», – уверял он Александра. Насколько искренним было это уверение? После встречи Наполеон так писал Жозефине: «Я был им крайне доволен. Это молодой, чрезвычайно добрый и красивый император. Он гораздо умнее, чем думают».

Однако союза двух императоров так и не получилось. Возможно, причиной размолвки стало то, что во время этой встречи Наполеон намекнул Александру на отцеубийство, чего тот никогда Наполеону не простил. Но так как Александр I мог с детства лицемерить, то он искусно перевоплотился и прекрасно сыграл роль. Подписанные с Наполеоном соглашения были формальностью: Александр продолжал вести независимую европейскую политику и нарушать требования Наполеона о континентальной блокаде Англии.

Смоленские партизаны

По воспоминаниям, император Александр чрезвычайно любил странствовать инкогнито. Он часто заходил в находившиеся на его пути дома частных лиц, беседовал с хозяевами, своей предупредительностью приобретал их доверие, расспрашивал их и таким путём узнавал о настроениях своих подданных. В народной памяти сохранился даже факт пребывания императора в партизанах во время нашествия Наполеона. Возможно, в основе легенды — слова, сказанные полковнику Мишо, прибывшему с донесением о настроениях в армии после сдачи Москвы: «Я отращу себе бороду до сих пор (показывая рукою на грудь свою) и лучше соглашусь питаться хлебом в недрах Сибири, чем подпишу стыд моего отечества и моих добрых подданных». Уже в наши дни появилась песня:

«Ходят слухи, будто сам император Александр Партизанит по лесам на Смоленщине».

В городе Таганроге

Умер Александр I в Таганроге, куда приехал со своей супругой. Причиной поездки была болезнь императрицы, которой врачи прописали пребывание на юге, указывая, между прочим, на Крым. Но Александр, проезжавший раньше через Таганрог, нашёл его во всех отношениях удобным для супруги. В Таганроге царь вёл размеренную, без всякого придворного этикета жизнь. Одевался в простой военный мундир, ходил с императрицей на базар, где удивлялся дешевизне продуктов. Осенью по приглашению новороссийского генерал-губернатора Михаила Воронцова государь отправился в Крым, откуда вскоре вернулся больным, но лекарства принимать отказывался. Болезнь быстро прогрессировала, и 1 декабря царь скончался от горячки с воспалением мозга. Появилась даже эпиграмма, приписываемая Пушкину: «Всю жизнь свою провёл в дороге, Простыл и умер в Таганроге».

Процессия с телом императора направилась в Петербург накануне Нового года. Однако императрица не сопровождала тело супруга и почти полгода провела в Таганроге. Ещё более странно то, что по дороге в Петербург она скончалась.

Император жив?

Смерть после короткой и странной болезни, долго откладывающийся перевоз тела в столицу и погребение вопреки обычаю позволить народу видеть лицо царя в открытом гробу не могли остаться без внимания. В народе поползли слухи: «Государь, чтобы избежать смерти от рук заговорщиков, обменялся мундиром с часовым и встал на пост. Солдата убили вместо него, а государь, бросив ружье, бежал неизвестно куда». Ещё одна из многочисленных версий: после болезни императору стало лучше. Он скрылся в ночи, а в дом внесли труп гренадера, лицом и сложением похожего на императора. И врачи констатировали смерть того, кто лежал на императорской постели.

И ещё одна конспирологическая версия – императора вывезли из Таганрога на английской яхте, стоявшей на рейде, в Святую Землю. А вскоре после смерти в столице вспыхнуло восстание декабристов, новость о смерти царя отошла на второй план.

Старец Фёдор Кузьмич

Возможно, все эти слухи благополучно забылись, если бы в 1836 году в Пермской губернии не объявился человек без документов, назвавшийся 60-летним Фёдором Кузьмичом. Бродягу сослали ещё дальше в Сибирь. Старец был действительно странным, говорил, что не знает грамоты, но при этом спокойно мог беседовать на французском. Затем казак Берёзин, долгое время служивший в Петербурге, опознал в Фёдоре Кузьмиче покойного императора. Со старцем ездил встречаться сам Лев Толстой. Однако точно идентифицировать, был ли это на самом деле Александр I, так и не удалось. Свою тайну он унёс с собой в могилу. Впоследствии старца Фёдора Кузьмича, известного своей благочестивой жизнью, причислили к лику святых.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается внешней политики Александра l,то именно из-за его некомпетентности Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться.Многие российские историки однозначно доказывают , что эту войну развязала именно Россия, а не Франция! Эту концепцию поддерживают крупнейшие историки эпохи Александра I: директор Института российской истории РАН Андрей Николаевич Сахаров и Николай Алексеевич Троицкий, которые утверждают, что Отечественную войну 1812 года развязал не французский император Наполеон, а фактически Александра I.

Русский царь еще в октябре 1811 году отдал приказы о выступлении в поход всем русским армиям, которые стояли больше года на границе с герцогством Варшавским. Однако после отказа короля Пруссии Фридриха Вильгельма III принять участие в войне против Наполеона Александра I не решился напасть на Францию. Кроме того, Александр I не решился тогда напасть на Наполеона, поскольку знал, что у него тогда фактически не было победоносных генералов, поскольку все русские генералы проигрывали Наполеону: Кутузов в 1805 году, Багратион в 1807 году.

Вместе с тем союз с Россией, не имеющей геополитических разногласий с Францией, против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.Война 1812 года ничем не отличалась от антифранцузских коалиций, которые вели европейские страны с 1792 года с целью восстановления во Франции дореволюционных порядков.

Защищая завоевания революции, французская армия, преследуя русско-прусские силы, постепенно дошла до бывшей польско-российской границы.И тут Александр I был вынужден пойти на Тильзитский мир, условия которого он не хотел выполнять и продолжал готовиться к новой войне, поскольку ненавидел и завидовал Наполеону, который был кумиром всей Европы. Не забывал шизоидный Александр I и того, как он после поражения под Аустерлицем бежал с поля боя и свита нашла его под деревом в слезах и страдающего диареей...

О серьезности намерений Наполеона красноречиво свидетельствуют многие факты.Например, 18 июля 1800 года он предложил императору Павлу безвозмездно вернуть 6732 пленных российской армии, включая 130 генералов и штаб-офицеров; более того, он распорядился вернуть им оружие и выдать новые мундиры за счет французской казны. Позже, уже после возвращения России в стан противников Франции, он все равно продолжал проводить намеченную политику, практикуя столь же широкие жесты (в том числе после разгрома русских под Аустерлицем и Фридландом, когда Наполеон приказывал прекратить преследование).

Для современников не было тайной, что к убийству Павла, вступившего в дружеские отношения с Францией, была причастна Англия. Несмотря на это, Александр же изменил внешнеполитическую доктрину своего «предательски убитого» отца и начал затяжную борьбу с Наполеоном. Именно он был главным инициатором конфликта 1812 года.Таким образом, Англии все же удалось поссорить Россию со своим стратегическим и геополитическим противником Францией. Именно из-за борьбы за чужие интересы царя упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».

Интересно, что вначале Наполеон намеревался дойти только до Смоленска, однако остановить преследование русской армии означало бы для французов серьезное политическое поражение в глазах Европы. Немаловажно также, что если бы Наполеон намеревался полностью покорить Матушку- Россию, то он в первую очередь захватил бы ее столицу Санкт-Петербург! Вместе с тем, если бы эта война была оборонительной для России – русские бы не стали преследовать французов до самого Парижа. Тогда многие , включая Кутузова, были против. Правда он был против не из-за того, что хотел сберечь армию, а потому что, проиграв всё что можно, но вдруг оказавшись «спасителем отечества», ему совершенно не нужны были новые поражения.

Действительно ,Наполеон ещё раз разбил русскую армию под Лютценом и Бауценом весной 1813 года, но Кутузова к этому времени уже устранили.Важно отметить, что западные губернии империи (Литва, прибалтийские земли) встретили Наполеона с распростертыми объятиями. Примечательно, что в украинских и белорусских областях, недавно присоединенных к России, простое население встречало европейцев как освободителей, надеясь на воссоединение Речи Посполитой.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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