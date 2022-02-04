12 интересных фактов о женской груди

Что общего между женской грудью и верблюжьим горбом? Сколько весит одна женская грудь? Как женская грудь реагирует на холод? Читайте свежую подборку фактов о женской груди!

Согласно одной из гипотез, женская грудь — своего рода аналог верблюжьего горба

Фото: Randy Jost / Pixabay

При нехватке питания организм может получать энергию, сжигая жировую ткань груди.

Если к мужской груди некоторое время прикладывать ребёнка, она начнёт выделять молозиво

Молозиво — предшественник молока, оно появляется у женщин в первые дни после рождения ребёнка, через 3-5 дней сменяясь молоком. Молозиво гуще и ближе по составу к крови, чем к молоку.

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Средний вес одной женской груди — около 400 грамм

Сахар в грудном молоке не усваивается младенцем

Олигосахарид грудного молока — это соединение, придающее молоку сладкий вкус.

Обследование груди, сделанное ради рекламы процедуры обследования, спасло женщине жизнь

В высокой концентрации оно встречается только в грудном молоке и нигде более. Это соединение не усваивается детьми, а выполняет пребиотическую функцию: служит питанием для «полезных» бактерий, населяющих кишечник ребёнка. В будущем эти бактерии станут частью имунной системы, предохраняющей ребёнка от действия «плохих» бактерий, вот почему кормление грудью так важно и незаменимо.

В 2013 году американская журналистка Эми Робах сделала маммографию в прямом эфире в рамках программы по популяризации этой процедуры среди женщин. В результате обследования у Эми действительно выявили рак груди. Позже журналистке сделали операцию, которая прошла успешно. Тот эфир, вероятно, спас ей жизнь.

У 80% женщин одна грудь (обычно левая) больше другой

Изначально Лара Крофт должна была иметь небольшую грудь максимум второго размера

Эми Робах

В процессе настройки персонажа игры Tomb Rider дизайнер нечаянно одним кликом увеличил грудь Лары на 150%. Результат команде разработчиков понравился настолько, что они решили так и оставить.

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У младенцев пухлые щёки чтобы удобнее было пить молоко из груди

Лара Крофт

Округлости, называемые комочками Биша, помогают малышу не прикусывать щёчки во время сосания. К 30 годам комочки Биша сильно уменьшаются в размере.

Грудь состоит из 15–20 долек железистой ткани — вместе они напоминают гроздь винограда

По мнению Колумба, Земля имеет форму груди

Колумб считал, что Земля имеет форму женской груди. Он писал: «…Наблюдаются столь великие несоответствия, что я вынужден заключить, что Земля… похожа на грушу, совершенно округлую, за исключением того места, откуда отходит черенок. Здесь Земля имеет возвышение и похожа на мяч, на одно место которого наложено нечто вроде соска женской груди.»

У женщин может идти грудное молоко из подмышки

У 26-летней женщины из Португалии после родов началась лактация из подмышечной впадины. Такое бывает при полимастии, т. е. когда в теле есть лишняя ткань груди, иногда с сосками и/или ареолами, а иногда без них. Наиболее распространённое место, куда она может проникнуть — подмышки.