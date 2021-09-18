7 современных технологий, которые мы «подсмотрели» у матушки-природы

Технический прогресс не останавливается ни на секунду, открывая для человечества все новые и новые возможности. Кажется, что мы вот-вот полностью оторвемся от естественного и погрузимся в цифровую и машинную реальность.

И все-таки многое, чем мы сегодня пользуемся и что делает нашу жизнь легче, позаимствовано у природы. Вашему вниманию 7 технологий сегодняшнего дня, которые мы подсмотрели у окружающего мира.

1. Буровая тоннелепроходческая машина

Установка, способная продырявить горы.

Сегодня человек способен проделать дыру в несколько километров в горной породе благодаря появлению огромных буровых машин. Вот только мало кто знает, что этой возможности мы обязаны...дождевому червяку.

Дождевой червь помог бурить тоннели.

По сути, современные буровые машины являются механической копией дождевых червей в масштабе. Все из-за идентичного механизма работы: буровые машины также «едят» землю, выпуская ее затем сзади, непрерывно двигаясь вперед.

2. Олимпийские плавательные костюмы

Плавательный костюм от акулы.

Пожалуй, многие обращали внимание на то, что костюмы пловцов имеют не совсем гладкую поверхность, а как бы покрыта чешуйками. Как ни странно, но именно эту особенность разработчики подсмотрели у акулы.

Акулы благодаря своей коже плавают быстрее.

Дело в том, что на самом деле акулья кожа только выглядит одним сплошным материалом, ведь покрыта огромным количеством так называемых кожных зубиков. Они предотвращают формирование водоворотов при плавании, что позволяет развивать большую скорость. Эту же функцию выполняют и олимпийские плавательные костюмы.

3. Бионический автомобиль

Концепт бионического автомобиля на выставке.

Казалось бы, ну что может быть общего между автомобилями нового поколения и рыбами? Как выяснилось, довольно многое. Ведь именно благодаря необычному виду одной рыбы инженеры компании Mercedes-Benz сумели создать бионический автомобиль.

Как рыбка помогла машину создать.

«Помощницей» из морского мира оказалась так называемая Рыба-коробочка, чей внешний вид на первый взгляд кажется странным, а на самом деле развился так в результате эволюции и помогает ей быстро и эффективно передвигаться в воде. Эти способности и применили во время создания Bionic Car - автомобиля, объединяющего в себе легкую конструкцию и удивительную аэродинамику.

4. Улучшенная лопасть турбины

Вертолеты станут лучше благодаря..киту.

Это еще один случай, когда транспорт модернизируют, заимствуя способности обитателей морей и океанов. Только теперь случилось так, что горбатый кит позволил улучшить показатели...вертолетной турбины.

Плавник такой необычной формы у кита не просто так.

Все дело в том, что на плавники горбатого кита имеют не только зазубрины, но и специальные бугорки, которые позволяют многотонному животному легко и быстро передвигаться в океане.

Инженеры добавили несколько рядов таких бугорков на лопасть турбины вертолетов, и это привело к увеличению мощности, одновременно с эти уменьшалось сопротивление и уровень шума.

5. Суперклей

Суперклей нового поколения.

О поразительной эффективности суперклея знает, пожалуй, каждый. Однако не так давно было создано новое вещество под названием Geckskin, способности которого поражают. Вот только мало кто знает, что не только свое название, но и свойства уникальный клей получил благодаря... ящерицам.

Ящерица с необычными способностями.

Гекконы - это семейство небольших ящериц. Они имеют необычную способность - их лапки покрыты микроскопическими волосками, благодаря которым они могут двигаться по потолку или стеклу. Суперклей Geckskin использует похожие свойства. Небольшого количества этого вещества хватит для удержания на ровной поверхности веса в 315 килограмм. Кроме этого, клей легко удаляется снимая приклеенный предмет и не оставляет пятен.

6. Мощный светодиод

Светодиоды теперь будут еще ярче.

Светлячки - это поистине уникальные существа. Ведь вопреки своему небольшому размеру, они излучают яркий свет. Этот секрет заключается в их анатомии: они имеют органы свечения, состоящие из больших фотогенных клеток с отражателями света.

Светлячки улучшают светодиоды.

Именно это свойство органов свечения светлячков удалось воссоздать ученым. Было доказано, что светодиод такого типа излучает свет на 55 процентов ярче обычного.

7. Аппарат, позволяющий видеть сквозь стену, и рентгеноскопический телескоп

Сканирование космоса получит новое развитие.

Как известно, подавление одного органа чувств обостряет другие. А вот в случае с омарами эволюция зашла еще дальше. Эти существа, живущие на глубине, где видимость практически нулевая, обрели способность видеть сквозь вещи.

Омар имеет поразительных свойств глаза.

Скопировав способность глаза омара, ученым удалось создать сразу несколько изобретений. Так, был изготовлен ручной «пистолет», который может смотреть сквозь стену толщиной в 7 см.

Более того, на базе глаза омара разрабатывается рентгеноскопический телескоп Lobster All-Sky X-Ray Monitor (LASXM), который позволит анализировать все небо, благодаря неограниченному полю зрения.

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