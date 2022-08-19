Гега Кобахидзе: за что советского актера студии «Грузия-фильм» в 1984 году приговорили к расстрелу

13 августа 1984 года. Миллионы советских людей даже не догадываются о судебном процессе, который проходит в Тбилиси. На скамье подсудимых четверо мужчин и две молодые девушки. В зале Верховного суда Грузинской ССР никого постороннего.

Вердикт народных судей ожидаем. Исключительная мера наказания для всех четверых мужчин. Среди приговоренных к расстрелу - молодой парень по имени Гега Кобахидзе. Всего два месяца назад он отметил свое 23-летие в камере Тбилисского СИЗО. До следующего дня рождения он уже не доживет.

Но его имя и его лицо навсегда останутся в нескольких советских фильмах, снятых на студии «Грузия-фильм».

Гега Кобахидзе на суде. Фото в общественном достоянии

Первый и последний раз в истории советского правосудия за совершение уголовного преступления расстреляли известного актера кино. Хотя, конечно же, известность и популярность у Геги Кобахидзе была в основном в родной республике.

Что же такого совершил молодой человек? Для начала немного биографии.

Герман (Гега) Кобахидзе родился 6 июня 1961 года в семье известного режиссера Михаила Кобахидзе и театральной актрисы Нателы Мачавариани. Отец снимал короткометражные фильмы, и нет ничего удивительного, что однажды привел своего сына на студию «Грузия-фильм».

Впервые Гега оказался на съемочной площадке в 6-летнем возрасте, в короткометражке «Кто-то опаздывает на автобус».

Кадр из фильма

В 1973 юный актер получил вторую и сразу главную роль в картине «Приключения Лазаре». Гега сыграл мальчика-сироту в снятой для телевидения экранизации грузинской классики.

Еще через год главная роль в детском фильме «Пусть он останется с нами» Киностудии имени Горького.

В 1975 на экраны вышли еще два фильма, в съемках которых Гега принял участие. В «Переполохе» у него эпизодическая роль, а в экранизации грузинских народных сказок «Птичье молоко» - главная.

Кадр из фильма «Птичье молоко»

На время в карьере Геги Кобахидзе наступил перерыв. Он окончил среднюю школу и поступил на актерский факультет театрального вуза. Благодаря связям отца вновь пошли предложения о съемках.

В 1979 на Киностудии имени Горького снимали комедию «Дюма на Кавказе» о вымышленных приключениях великого французского писателя во время его посещения Российской империи в 1859 году. Молодой грузинский актер исполнил роль молодого горца Азамата, безнадежно влюбленного в дочь местного богача.

Кадр из фильма

И наконец, последний фильм, где можно увидеть Гегу Кобахидзе, вышел на экраны в 1981. Редкий для грузинского кино детектив «Для любителей решать кроссворды» сегодня можно увидеть только на грузинском языке. Копия с русским дубляжом утеряна или возможно еще не найдена.

Гега сыграл молодого бездельника, который случайно попадает в банду отъявленного рецидивиста. Налет на квартиру нечистого на руку дельца кажется парню приключением в стиле Робин Гуда, пока не появляется труп. Первый и далеко не последний.

Кадр из фильма

Фильм «Для любителей решать кроссворды» оказался пророческим в судьбе актера. Как и его экранный герой, Гега, совершил страшное преступление, ставшее для него роковым.

18 ноября 1983 года пассажирский самолет Ту-134, выполнявший рейс Тбилиси-Ленинград был захвачен в воздухе террористами. Пять вооруженных пистолетами и гранатами молодых мужчин и одна девушка объявили заложниками более 40 пассажиров. Захватчики потребовали лететь в Турцию, где они намеревались просить политического убежища. Одним из них был Гега Кобахидзе.

Идея покинуть СССР родилась у молодого человека и его друзей достаточно давно. И это несмотря на то, что вся компания представляла типичную «золотую молодежь» эпохи советского застоя. Дети творческой и научной элиты Грузинской ССР, они не знали что такое дефицит, носили импортные вещи, жили в просторных квартирах. Многих из них ждала карьера, не хуже родительской.

Лидер компании 25-летний Иосиф Церетели, сын академика, работал художником на киностудии «Грузия-фильм». Гега Кобахидзе только что закончил съемки в самом главном фильме в истории грузинского кино, и его наверняка ждала блестящая карьера. Его невеста 19-летняя Тинатин Петриашвили, дочь известного физика, заканчивала Академию художеств. За два дня до угона Гега и Тинатин как раз сыграли свадьбу и якобы летели в свадебное путешествие.

Тинатин Петриашвили. Фото в общественном достоянии

Также в компании, ставшей настоящей бандой, были два потомственных врача, братья Ивериели, и еще один студент Академии художеств по фамилии Микаберидзе, сын директора строительного треста. Лишь седьмой участник захвата, Григорий Табидзе, несмотря на обеспеченных родителей-чиновников, по молодости связался с уголовниками и уже трижды побывал в заключении.

Что их толкнуло на преступление? Сытых и обеспеченных мажоров точно нельзя назвать обиженными на советский строй. Маленький штрих, понятный каждому, кто жил в Советском Союзе – ни один из парней-угонщиков не служил в армии. Если все-таки они решили покинуть СССР, то почему не стали обычными невозвращенцами, ведь наверняка почти все из них рано или поздно поехали бы за границу. А некоторые уже там побывали. Зачем понадобилось убивать ни в чем не повинных людей.

Следствие установит, что идейным вдохновителем преступления стал грузинский священник и диссидент Теймураз Чихладзе.

Теймураз Чихладзе. Фото в общественном достоянии

Он не участвовал в угоне или его подготовке, а лишь посоветовал молодым людям не просто бежать на Запад, а сделать это с максимальным шумом и жертвами, которые трудно будет скрыть. Как угнавшие в 1970 году в Турцию самолет отец и сын Бразинскасы. Тогда мол, на Западе вас встретят как героев, борцов с советским режимом.

Молодые подонки урок усвоили. На борту захваченного самолета они устроили настоящую бойню. Всего жертвами мажоров стали 5 человек. Еще 10 получили ранения, двое из них на всю жизнь остались инвалидами.

Пилотам удалось запереться в кабине и вернуть самолет обратно в аэропорт Тбилиси. Выполнять требования террористов никто не собирался. В Тбилиси из Москвы прибыла Группа «Альфа».

Уголовник Табидзе был застрелен штурманом, оказавшим сопротивление террористам на борту самолета. Недоучившийся художник Микаберидзе первым понял, что обречен и застрелился перед началом штурма. У остальных просто опустились руки и «альфовцы» без труда обезвредили террористов-дилетантов.

Церетели вскоре после ареста скончался в СИЗО. На скамье подсудимых оказались Кобахидзе, братья Ивериели, Тинатин Петриашвили и священник Чихладзе. Шестой обвиняемой стала сотрудница тбилисского аэропорта, знакомая террористов, которая провела их на борт без досмотра. О замыслах террористов она ничего не знала и отделалась 3 годами условно.

Во время следствия и суда Гега Кобахидзе всеми силами пытался вывести из-под удара свою молодую супругу. Заявлял, что Тинатин была не в курсе планов захвата самолета, не проносила оружие в личных вещах, не стремилась покинуть страну. Но показания других угонщиков, топивших друг друга, стали аргументом для суда.

Гега Кобахидзе на фото в СИЗО

Тинатин приговорили к 14 годам. Ей повезло не только сохранить жизнь. После обретения независимости в 1991 президент Звиад Гамсахурдия помиловал Тинатин Петриашвили, объявив ее и остальных угонщиков «борцами с советским режимом». Вышедшая из тюрьмы женщина сегодня тихо и спокойно живет на Кипре.

А мужчин-террористов ждало заслуженное наказание. 3 октября 1984 после отказов в пересмотре приговора всех четверых расстреляли. Их могилы, как и места погребения всех других советских смертников, неизвестны.

Кадр документальной съемки из зала суда

Не пощадили даже священника Чихладзе, который не принимал участия в захвате самолета. Надеясь смягчить приговор угонщикам, он брал всю вину на себя, заявляя, что сбил молодых людей с правильного пути. Был уверен, что ему смертная казнь не грозит, максимум добавят несколько лет. Зато спасет ребят от расстрельного приговора. В итоге священник-диссидент обманул сам себя.

Гега Кобахидзе до захвата самолета успел сняться еще в одном фильме. Драма Тенгиза Абуладзе «Покаяние» считается одним из шедевров советского грузинского кино. В 1988 на первой в истории СССР церемонии вручения кинопремии «Ника» картина получила 6 наград, в том числе в номинации «Лучший фильм».

Съемки «Покаяния» проходили в 1983 году, а «Нику» картина получила в 1988, как так? Дело в том, что после ареста угонщиков режиссеру приказали переснять с другим актером все сцены с Гегой Кобахидзе. На это ушел еще год. А потом готовую картину просто положили на полку и выпустили в прокат лишь в 1987 году.

Вместо Кобахидзе в «Покаянии» зритель увидел актера-дебютанта Мераба Нинидзе. Сегодня он настоящая звезда грузинского кино, активно снимается в России. И спустя 20 лет ему вновь придется пересечься с Гегой Кобахидзе.

Мераб Нинидзе в фильме «Покаяние»

В 2017 российский режиссер Резо Гигинеишвили (бывший зять Никиты Михалкова) снял фильм «Заложники». С грузинскими актерами и на грузинском языке. Фильм, который не только оправдывает убийц и террористов, а в чем-то даже героизирует их.

Зрителю рассказывают историю о том, как невыносимо было жить в СССР, как хотели молодые люди покинуть ненавистный совок, как их ни за что ликвидировали. Все герои, хоть и выведенные под вымышленными именами, на самом деле замечательные молодые люди, которых довела до преступления советская система.

Кадр из фильма. Актеры, сыгравшие террористов

Сам режиссер, впрочем, всячески отрицает обвинения в оправдании убийц. Мол, он хотел показать отчаявшееся поколение. А для этого пригласил (случайно, наверное) в качестве автора сценария крестного отца одного из угонщиков. Консультантом оформил уже упоминавшуюся мать Геги Кобахидзе Нателу Мачавариани. Ну и в довершении всего и только ради объективного подхода, роль убитого уголовника Табидзе исполнил его сын.

Гега и Тинатин в фильме «Заложники»

Актер Мераб Нинидзе, который однажды заменил Гегу Кобахидзе, исполнил в «Заложниках» роль отца актера-террориста – режиссера Михаила Кобахидзе. Тоже, наверное, совершенно случайно!

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А вы знали об этом?

24 июля 1969 года, когда на Землю вернулись три представителя Homo sapiens, два из которых впервые ступили на Луну. С собой они привезли почти 22 килограмма лунного грунта и камней. Все прибывшие сначала отправились на карантиню. Это было сделано потому, что у NASA были сомнения в необитаемости Луны. Американское космическое агентство было озабочено профилактикой биологического заражения Земли лунными микроорганизмами. Несколько сотен граммов реголита и частиц камней были использованы для изучения их токсичности и патогенности. Всего в экспериментах принимали участие десять представителей эукариот: черви планарии , коричневые креветки, комнатные мухи, рыжие тараканы, устрицы, большие восковые моли и два вида рыб. По итогам экспериментов лунный грунт был признан нетоксичным, и никаких инопланетных микроорганизмов в нем не нашлось.

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