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Гега Кобахидзе: за что советского актера студии «Грузия-фильм» в 1984 году приговорили к расстрелу

Гега Кобахидзе: за что советского актера студии «Грузия-фильм» в 1984 году приговорили к расстрелу

13 августа 1984 года. Миллионы советских людей даже не догадываются о судебном процессе, который проходит в Тбилиси. На скамье подсудимых четверо мужчин и две молодые девушки. В зале Верховного суда Грузинской ССР никого постороннего.

Вердикт народных судей ожидаем. Исключительная мера наказания для всех четверых мужчин. Среди приговоренных к расстрелу - молодой парень по имени Гега Кобахидзе. Всего два месяца назад он отметил свое 23-летие в камере Тбилисского СИЗО. До следующего дня рождения он уже не доживет.

Но его имя и его лицо навсегда останутся в нескольких советских фильмах, снятых на студии «Грузия-фильм».

Гега Кобахидзе на суде. Фото в общественном достоянииГега Кобахидзе на суде. Фото в общественном достоянии

Первый и последний раз в истории советского правосудия за совершение уголовного преступления расстреляли известного актера кино. Хотя, конечно же, известность и популярность у Геги Кобахидзе была в основном в родной республике.

Что же такого совершил молодой человек? Для начала немного биографии.

Герман (Гега) Кобахидзе родился 6 июня 1961 года в семье известного режиссера Михаила Кобахидзе и театральной актрисы Нателы Мачавариани. Отец снимал короткометражные фильмы, и нет ничего удивительного, что однажды привел своего сына на студию «Грузия-фильм».

Впервые Гега оказался на съемочной площадке в 6-летнем возрасте, в короткометражке «Кто-то опаздывает на автобус».

Кадр из фильмаКадр из фильма

 

В 1973 юный актер получил вторую и сразу главную роль в картине «Приключения Лазаре». Гега сыграл мальчика-сироту в снятой для телевидения экранизации грузинской классики.

Еще через год главная роль в детском фильме «Пусть он останется с нами» Киностудии имени Горького.

В 1975 на экраны вышли еще два фильма, в съемках которых Гега принял участие. В «Переполохе» у него эпизодическая роль, а в экранизации грузинских народных сказок «Птичье молоко» - главная.

Кадр из фильма «Птичье молоко»Кадр из фильма «Птичье молоко»

На время в карьере Геги Кобахидзе наступил перерыв. Он окончил среднюю школу и поступил на актерский факультет театрального вуза. Благодаря связям отца вновь пошли предложения о съемках.

В 1979 на Киностудии имени Горького снимали комедию «Дюма на Кавказе» о вымышленных приключениях великого французского писателя во время его посещения Российской империи в 1859 году. Молодой грузинский актер исполнил роль молодого горца Азамата, безнадежно влюбленного в дочь местного богача.

Кадр из фильмаКадр из фильма

И наконец, последний фильм, где можно увидеть Гегу Кобахидзе, вышел на экраны в 1981. Редкий для грузинского кино детектив «Для любителей решать кроссворды» сегодня можно увидеть только на грузинском языке. Копия с русским дубляжом утеряна или возможно еще не найдена.

Гега сыграл молодого бездельника, который случайно попадает в банду отъявленного рецидивиста. Налет на квартиру нечистого на руку дельца кажется парню приключением в стиле Робин Гуда, пока не появляется труп. Первый и далеко не последний.

Кадр из фильмаКадр из фильма

Фильм «Для любителей решать кроссворды» оказался пророческим в судьбе актера. Как и его экранный герой, Гега, совершил страшное преступление, ставшее для него роковым.

18 ноября 1983 года пассажирский самолет Ту-134, выполнявший рейс Тбилиси-Ленинград был захвачен в воздухе террористами. Пять вооруженных пистолетами и гранатами молодых мужчин и одна девушка объявили заложниками более 40 пассажиров. Захватчики потребовали лететь в Турцию, где они намеревались просить политического убежища. Одним из них был Гега Кобахидзе.

Идея покинуть СССР родилась у молодого человека и его друзей достаточно давно. И это несмотря на то, что вся компания представляла типичную «золотую молодежь» эпохи советского застоя. Дети творческой и научной элиты Грузинской ССР, они не знали что такое дефицит, носили импортные вещи, жили в просторных квартирах. Многих из них ждала карьера, не хуже родительской.

Лидер компании 25-летний Иосиф Церетели, сын академика, работал художником на киностудии «Грузия-фильм». Гега Кобахидзе только что закончил съемки в самом главном фильме в истории грузинского кино, и его наверняка ждала блестящая карьера. Его невеста 19-летняя Тинатин Петриашвили, дочь известного физика, заканчивала Академию художеств. За два дня до угона Гега и Тинатин как раз сыграли свадьбу и якобы летели в свадебное путешествие.

Тинатин Петриашвили. Фото в общественном достоянииТинатин Петриашвили. Фото в общественном достоянии

 

Также в компании, ставшей настоящей бандой, были два потомственных врача, братья Ивериели, и еще один студент Академии художеств по фамилии Микаберидзе, сын директора строительного треста. Лишь седьмой участник захвата, Григорий Табидзе, несмотря на обеспеченных родителей-чиновников, по молодости связался с уголовниками и уже трижды побывал в заключении.

Что их толкнуло на преступление? Сытых и обеспеченных мажоров точно нельзя назвать обиженными на советский строй. Маленький штрих, понятный каждому, кто жил в Советском Союзе – ни один из парней-угонщиков не служил в армии. Если все-таки они решили покинуть СССР, то почему не стали обычными невозвращенцами, ведь наверняка почти все из них рано или поздно поехали бы за границу. А некоторые уже там побывали. Зачем понадобилось убивать ни в чем не повинных людей.

Следствие установит, что идейным вдохновителем преступления стал грузинский священник и диссидент Теймураз Чихладзе.

Теймураз Чихладзе. Фото в общественном достоянииТеймураз Чихладзе. Фото в общественном достоянии

Он не участвовал в угоне или его подготовке, а лишь посоветовал молодым людям не просто бежать на Запад, а сделать это с максимальным шумом и жертвами, которые трудно будет скрыть. Как угнавшие в 1970 году в Турцию самолет отец и сын Бразинскасы. Тогда мол, на Западе вас встретят как героев, борцов с советским режимом.

Молодые подонки урок усвоили. На борту захваченного самолета они устроили настоящую бойню. Всего жертвами мажоров стали 5 человек. Еще 10 получили ранения, двое из них на всю жизнь остались инвалидами.

Пилотам удалось запереться в кабине и вернуть самолет обратно в аэропорт Тбилиси. Выполнять требования террористов никто не собирался. В Тбилиси из Москвы прибыла Группа «Альфа».

Уголовник Табидзе был застрелен штурманом, оказавшим сопротивление террористам на борту самолета. Недоучившийся художник Микаберидзе первым понял, что обречен и застрелился перед началом штурма. У остальных просто опустились руки и «альфовцы» без труда обезвредили террористов-дилетантов.

Церетели вскоре после ареста скончался в СИЗО. На скамье подсудимых оказались Кобахидзе, братья Ивериели, Тинатин Петриашвили и священник Чихладзе. Шестой обвиняемой стала сотрудница тбилисского аэропорта, знакомая террористов, которая провела их на борт без досмотра. О замыслах террористов она ничего не знала и отделалась 3 годами условно.

Во время следствия и суда Гега Кобахидзе всеми силами пытался вывести из-под удара свою молодую супругу. Заявлял, что Тинатин была не в курсе планов захвата самолета, не проносила оружие в личных вещах, не стремилась покинуть страну. Но показания других угонщиков, топивших друг друга, стали аргументом для суда.

Гега Кобахидзе на фото в СИЗОГега Кобахидзе на фото в СИЗО

Тинатин приговорили к 14 годам. Ей повезло не только сохранить жизнь. После обретения независимости в 1991 президент Звиад Гамсахурдия помиловал Тинатин Петриашвили, объявив ее и остальных угонщиков «борцами с советским режимом». Вышедшая из тюрьмы женщина сегодня тихо и спокойно живет на Кипре.

А мужчин-террористов ждало заслуженное наказание. 3 октября 1984 после отказов в пересмотре приговора всех четверых расстреляли. Их могилы, как и места погребения всех других советских смертников, неизвестны.

Кадр документальной съемки из зала судаКадр документальной съемки из зала суда

Не пощадили даже священника Чихладзе, который не принимал участия в захвате самолета. Надеясь смягчить приговор угонщикам, он брал всю вину на себя, заявляя, что сбил молодых людей с правильного пути. Был уверен, что ему смертная казнь не грозит, максимум добавят несколько лет. Зато спасет ребят от расстрельного приговора. В итоге священник-диссидент обманул сам себя.

Гега Кобахидзе до захвата самолета успел сняться еще в одном фильме. Драма Тенгиза Абуладзе «Покаяние» считается одним из шедевров советского грузинского кино. В 1988 на первой в истории СССР церемонии вручения кинопремии «Ника» картина получила 6 наград, в том числе в номинации «Лучший фильм».

Съемки «Покаяния» проходили в 1983 году, а «Нику» картина получила в 1988, как так? Дело в том, что после ареста угонщиков режиссеру приказали переснять с другим актером все сцены с Гегой Кобахидзе. На это ушел еще год. А потом готовую картину просто положили на полку и выпустили в прокат лишь в 1987 году.

Вместо Кобахидзе в «Покаянии» зритель увидел актера-дебютанта Мераба Нинидзе. Сегодня он настоящая звезда грузинского кино, активно снимается в России. И спустя 20 лет ему вновь придется пересечься с Гегой Кобахидзе.

Мераб Нинидзе в фильме «Покаяние»Мераб Нинидзе в фильме «Покаяние»

В 2017 российский режиссер Резо Гигинеишвили (бывший зять Никиты Михалкова) снял фильм «Заложники». С грузинскими актерами и на грузинском языке. Фильм, который не только оправдывает убийц и террористов, а в чем-то даже героизирует их.

Зрителю рассказывают историю о том, как невыносимо было жить в СССР, как хотели молодые люди покинуть ненавистный совок, как их ни за что ликвидировали. Все герои, хоть и выведенные под вымышленными именами, на самом деле замечательные молодые люди, которых довела до преступления советская система.

Кадр из фильма. Актеры, сыгравшие террористовКадр из фильма. Актеры, сыгравшие террористов

Сам режиссер, впрочем, всячески отрицает обвинения в оправдании убийц. Мол, он хотел показать отчаявшееся поколение. А для этого пригласил (случайно, наверное) в качестве автора сценария крестного отца одного из угонщиков. Консультантом оформил уже упоминавшуюся мать Геги Кобахидзе Нателу Мачавариани. Ну и в довершении всего и только ради объективного подхода, роль убитого уголовника Табидзе исполнил его сын.

Гега и Тинатин в фильме «Заложники»Гега и Тинатин в фильме «Заложники»

Актер Мераб Нинидзе, который однажды заменил Гегу Кобахидзе, исполнил в «Заложниках» роль отца актера-террориста – режиссера Михаила Кобахидзе. Тоже, наверное, совершенно случайно!

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А вы знали об  этом?

24 июля 1969 года, когда на Землю вернулись три представителя Homo sapiens, два из которых впервые ступили на Луну. С собой они привезли почти 22 килограмма лунного грунта и камней. Все прибывшие сначала отправились на карантиню. Это было сделано потому, что у NASA были сомнения в необитаемости Луны. Американское космическое агентство было озабочено  профилактикой биологического заражения Земли лунными микроорганизмами. Несколько сотен граммов реголита и частиц камней были использованы для изучения их токсичности и патогенности. Всего в экспериментах принимали участие десять представителей эукариот:  черви планарии , коричневые креветки, комнатные мухи, рыжие тараканы, устрицы, большие восковые моли и два вида рыб. По итогам экспериментов лунный грунт был признан нетоксичным, и никаких инопланетных микроорганизмов в нем не нашлось.             

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