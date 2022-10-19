Как Соединенные Штаты перестали быть колонией Великобритании

В Филадельфии 4 июля 1776 года была принята Декларация независимости США. Этот документ показал, что Соединенные Штаты более не являются колонией Великобритании. Эта дата широко отмечается в стране, как один из главных праздников.

Жан Леон Жером Феррис «Изображение Франклина, Адамса и Джефферсона, работающих над Декларацией»

Привычное нам название было впервые официально упомянуто именно в этом документе. Тщательной разработкой положений ключевого для формирования новой страны документа, занимались пять выдающихся государственных деятелей: Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Роджер Шерман и Роберт Ливингстон – представляющие разные штаты. Но именно Джефферсон на протяжении 17 дней формировал основные принципы акта, которые затем согласовывали тринадцать штатов.

Интересно, что в изначальном варианте был раздел, где под осуждение попало рабство, но его убрали из финального варианта. Также была убрана излишняя эмоциональность документа, заменен ряд слов, чтобы более точно подсветить ключевые моменты. Документ разделен на три части, в первой из которых говорится о равенстве, вторая показывает злоупотребления англичан на территории колоний, а третья часть подчеркивает разрыв прежних отношений с Великобританией и закрепляет независимость каждого штата.

Джон Трамбулл «Сцену предложения к рассмотрению текста Декларации независимости США комитетом на заседании континентального конгресса» / Капитолий Соединенных Штатов

Одобрение документа прошло в начале июля, а вот подписание представителями (адвокаты, плантаторы, купцы и прочие) штатов произошло чуть позже. Скрепив подписями Декларацию, Штаты в торжественной обстановке подтвердили обретение независимости, которую де-юре получили в ходе войны.

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А вы знали об этом?

Мавзолей – это не храм, это самостоятельный памятник в определенном архитектурном стиле, отражающий и специфическую эстетику 1920-х годов. Разговоры о сносе Мавзолея и захоронении Ленина имеют лишь идеологическую подоплеку – кого-то очень сильно волнует материальное присутствие символов коммунистических идей в центре Москвы. Сегодня мы уже знаем, что все сложилось немного иначе. Однако призрак Ленина по-прежнему будоражит подсознание наиболее экстравагантных российских политиков. За внешней неадекватностью этой полемики скрываются вполне определенные политические интересы, ведь так называемая «политика памяти», проявляющаяся в сносе или установке монументов, переименованиях улиц и переписывании школьных учебников, служит, скорее, настоящему, а не прошлому.

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