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В ЮНЕСКО поступило предложение объявить памятники Ленину культурным наследием человечества

В ЮНЕСКО поступило предложение объявить памятники Ленину культурным наследием человечества

Партия "Коммунисты России" обратилась в ООН и ЮНЕСКО с просьбой объявить памятники Владимиру Ленину культурным наследием человечества. Предложено также  учредить Мировую Ленинскую премию.  Об этом заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

Памятники Владимиру Ильичу Ленину (Монументальная Лениниана) — категория скульптурных произведений, посвящённых основателю советского государства В. И. Ленину, ставших неотъемлемой частью советской традиции монументального искусства, одним из символов советской коммунистической идеологии.

Известно, что памятники Ленину часто являлись «серийной продукцией». Так, знаменитый памятник Ленину на Калужской площади в Москве скульптора Л. Е. Кербеля был воспроизведён ещё по меньшей мере в 12 населённых пунктах, три из них — в Ростовской области

По данным МК, на 2003 год в России насчитывалось около 1 800 памятников Ленину и до двадцати тысяч бюстов, во многих городах его скульптуры возвышаются на центральных площадях.

Источник : https://www.mk.ru/culture/2021/04/22/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Боже мой, сколько еще на этом свете слабоумных придурков, которых лживая советская пропаганда развела как лохов! Нахождение Ленина – творца и основоположника социализма в мавзолее оправданно было во времена СССР , символом которого он и являлся.

Однако сейчас, когда его бредовые идеи о торжестве мировой революции и социализма рухнули и СССР развалился как карточный домик, какой смысл держать его там .

Это тогда он был живее всех живых, а теперь он мертвее всех мёртвых! Если бы Ленин знал, что теперь творится с его социалистическим государством, в котором он намеревался даже христианскую религию полностью заменить ленинской, то ,несомненно , сам бы зарылся как можно глубже в землю , чтобы не быть свидетелем своего позора и краха своих утопических идей.

Пожалуй, ни в одной стране мира не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями. Кроме того, в мавзолее лежит генетически неполноценный изувер, поскольку дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психику вождя мирового пролетариата.

Немаловажно также, что жестокому вдохновителю уничтожения российской царской династии не место не только в мавзолее, но и в российской земле, которую он так люто ненавидел. Этот подлый изувер даже не позволил по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции. Что же касается российской истории, то она не изменится вне зависимости от того, где будет покоиться пролетарский вождь, руки которого были запятнаны кровью миллионов соотечественников и грехи которого вряд ли когда-то искупятся !

Большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации. Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова . Он сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы!Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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