8 фраз, которые заменят «я тебя люблю»

Какими словами можно выразить свою симпатию по отношению к партнеру и лишний раз сделать ему приятное?

Мы часто боимся признаться партнеру в любви, и это абсолютно нормально.

Собрали «словарь» из фраз, который позволит вам донести до близкого человека то, как сильно он вам дорог.

«Я еще не встречал никого, похожего на тебя»

Поверьте, вашему партнеру будет крайне приятно слышать, как вы цените ваше знакомство, особенно, если он — уникальная личность, кардинально отличающаяся от всех, кто был в вашей жизни раньше.

«Ты делаешь меня счастливой»

Вечная классика, которая всегда будет кстати, а особенно в моменты истинного счастья.

«С каждым днем я испытываю к тебе все более сильные чувства»

Не все могут влюбиться с первого взгляда, а что уж говорить о действительно серьезном чувстве, в которое, возможно, постепенно и перерастет ваша сильная симпатия. Просто дайте об этом знать своему партнеру.

«Мне нравится наблюдать за тем, как ты …»

Удивительно, но эта фраза действительно обладает должным эффектом. Наблюдать за близким человеком, значит, любоваться им в абсолютно разных ситуациях.

«Как же мне с тобой повезло»

Не бойтесь лишний раз показать своему партнеру, что его присутствие в вашей жизни крайне важно и необходимо (и, возможно, именно его вы так долго ждали).

«Для меня ты лучший»

Любому будет приятно слышать эту фразу, так что не стоит скупиться на такого рода похвалу и признание.

«Мне нравится проводить с тобой время»

В ритме современного мира каждый знает, насколько важно и ценно время, которое мы готовы отдать близкому человеку. Тем более, если постепенно это время увеличивается и перерастает в постоянную жизнь бок о бок.

«Спасибо за тепло, которое ты мне даришь»

Чувство нежности, уюта и спокойствия крайне важно в любых отношениях, именно оно позволяет понять, что домом может стать не только физическое пространство, но и человек рядом с вами.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506653469749021368/

А вы знали об этом?

Согласно историческим фактам, Екатерина II была маленького роста.Однако современники описываю ее как величественную и очень высокую женщину? Чем же объяснялся этот парадокс? Дело в том, что Екатерина Великая старалась держать голову как можно выше и тщательно следила за осанкой. Ещё с детства она всегда вытягивала шею и никогда не сутулилась. Благодаря этим ухищрениям она могла зрительно казаться выше, чем на самом деле. Что и требовалось, чтобы внушить трепет подданным.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43294789871/ )

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