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Почему Тамерлан, дойдя до границ Руси, повернул назад

В его представлении Русь не существовала как политическая реальность

Почему Тамерлан, дойдя до границ Руси, повернул назад

Поход Тамерлана на Золотую Орду

«Грозный завоеватель Востока, – сообщает Н.М. Карамзин в пятом томе «Истории государства Российского», – вслед за бегущим Тохтамышем устремился к северу… и, вступив в наши юго-восточные пределы, взял Елец, где господствовал князь Феодор… Тамерлан, пленив владетеля елецкого со всеми его боярами, двинулся к верховью Дона и шёл берегами сей реки, опустошая селения… Казалось, что он хотел идти к Москве, но вдруг остановился и, целые две недели быв неподвижен, обратил свои знамёна к югу и вышел из российских владений». Было это в августе 1395 года.

Почему Тамерлан, дойдя до границ Руси, повернул назад

 

 

Тимур, или Тамерлан, в 1370 году, после долгой борьбы, захватил единоличную власть в государстве Туран, охватывавшем Иран, Ирак, Афганистан и Среднюю Азию. Смыслом государственной деятельности Тимура сделались завоевания, непрерывное расширение империи. Он нанёс поражения многих владетелям и стал повелителем огромной державы, простиравшейся от Тавра до Гималаев, от Волги до Ганга.

При этом Тимур не был более жестоким, чем большинство его современников. Он обладал острым умом, был превосходным военным стратегом, владел многими восточными языками и любил справедливость в управлении.

Почему Тамерлан, дойдя до границ Руси, повернул назад

В 1395 году Тимур воевал с ханом Золотой Орды Тохтамышем и совершенно разбил его. Вот тогда и возникла угроза, что непобедимый завоеватель вторгнется на Русь.

Русь 14 века не прельстила корыстолюбивых завоевателей

Русский народ приписал избавление от нашествия Тамерлана, конечно же, силе своих молитв и Божественному вмешательству. Великий князь Василий Дмитриевич, «возвратясь в Москву, соорудил каменный храм Богоматери с монастырём на древнем Кучковом поле, ибо, как пишут современники, Тамерлан отступил в тот самый день и час, когда жители московские на сём месте встретили Владимирскую икону. Оттоле церковь наша торжествует праздник Сретения Богоматери 26 августа в память векам, что единственно милость небесная спасла тогда Россию от ужаснейшего из всех завоеваний», повествует Карамзин.

Сретение икона Владимирской Богоматери

Сретение икона Владимирской Богоматери

Сам же русский историк, в соответствии с рациональных духом века, объяснял отступление Тамерлана из русских пределов трудностями похода сырой осенью на север, где скудость природы и народа вовсе не обещало войску завоевателей богатых трофеев. Характерно, что Карамзин, описывая военные приготовления князя Василия I, не предполагает, однако, что Тамерлан испугался встречи с московской ратью. Действительно, было бы чего пугаться, если перед этим Тамерлан в пух и прах разгромил Тохтамыша, который в 1382 году захватил и сжёг Москву.

Почему Тамерлан, дойдя до границ Руси, повернул назад

Карамзин, без сомнения, весьма близок к истине, хотя и не проговаривает всего до конца. Скорее всего, в представлении Тамерлана, как и всего Востока конца 14 века, Русь просто не существовала как самостоятельная политическая единица. Она воспринималась частью Золотой Орды, но Орду-то перед этим Тамерлан разбил. Нищей окраиной Орды властитель богатейших стран Азии просто не заинтересовался. Вот так и от бедности бывает польза.

Источник :https://pulse.mail.ru/article/pochemu-tamerlan-dojdya-do-gra...

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