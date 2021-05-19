Почему бывший семинарист Иосиф Сталин пытался искоренить религию в Советском Союзе

Когда в 1917 году Российскую империю сотрясла Октябрьская революция, началась эпоха коммунистического правления. Новая страна должна была жить по новым законам. Религия вождями мирового пролетариата рассматривалась как препятствие на пути процветающего социалистического общества.

Как говорил Карл Маркс, «коммунизм начинается там, где начинается атеизм». Иосиф Виссарионович Сталин — фигура в истории столь же известная, сколь и спорная. Так случилось, что именно он возглавил уникальную по своей жестокости кампанию против религии и религиозных лидеров.

Война против религии

В СССР пропагандировался воинствующий атеизм. Иосиф Сталин стал яростным последователем теории об «опиуме для народа». Он считал, что религию нужно искоренить, что это основное препятствие на пути к светлому коммунистическому будущему. Религия, по мнению вождя была свидетельством классового угнетения. Засучив рукава, Сталин яростно боролся буржуазным пережитком прошлого. До Великой Отечественной войны, когда были ослаблены некоторые ограничения, он закрыл все церкви, синагоги и мечети. Были убиты или отправлены в тюрьмы тысячи священнослужителей и религиозных лидеров. Сталин пытался не просто уничтожить религию, он пытался искоренить даже само представление о Боге.

В этом вождь видел избавление от ненавистного наследия прошлого, которое мешало идти к будущему прогрессу и науке.

Товарищ Сталин считал религию препятствием на пути к светлому будущему коммунизма.

Самое интересное, что Сталин не понаслышке был знаком с религией и верой. Он же окончил семинарию. Революционные идеалы оказались дороже. На этом пути Иосиф Виссарионович пожертвовал многим и многими. Высшая цель по его мнению стоила того, оправдывала любые средства.

Доля истины в этих размышлениях, конечно же, есть. Церковь была могущественной силой. Несмотря на все антирелигиозные меры при Ленине, число верующих не уменьшалось. Особенно верными в этом плане были крестьяне. Для них церковная литургия была частью их образа жизни. Сильная церковь была слишком рискованной перспективой. Это могло поставить под угрозу успех всей революции.

Религия ставила под угрозу все достижения революции, по мнению вождя.

Безбожная пятилетка

Практика безбожной пятилетки началась в 1928 году. Была создана антирелигиозная организация «Лига воинствующих атеистов». Церкви закрывали, всю собственность конфисковывали. Лидеров сажали или расстреливали. Немногих оставшихся в живых священнослужителей заменили лояльными власти людьми. Это сделало церковь беззубой и бесполезной. Здесь уже не было Бога. Очаг инакомыслия и контрреволюции был полностью уничтожен.

В основе этого плана лежала относительно простая идея. Традиционное национальное сознание было искоренено. Нужно было строить общество, основанное на универсальных принципах социализма. Эти принципы были впоследствии использованы другими коммунистическими странами.

С религией и верой в повседневной жизни боролись не только социальными реформами и репрессиями. Велась масштабная пропаганда. Пресса была заполнена атеистическими публикациями. Верующих называли «тёмными», высмеивали. Была даже введена непрерывная рабочая неделя, чтобы отучить людей от выходных и посещения религиозных собраний.

Церкви разграблялись, а духовенство убивали.

«Музеи атеизма»

Разграбленные мечети, синагоги и церкви превратили в антирелигиозные «музеи атеизма». Там были организованы диорамы, где демонстрировали жестокие сцены и пояснялись научные явления в атеистическом ключе. Иконы и реликвии были лишены своей мистики. Их стали рассматривать как обычные предметы. Широкую публику всё это не особенно впечатляло. Несмотря на это, многие из этих музеев стали популярными и оставались открытыми вплоть до 1980-х годов.

Всё это время Лига воинствующих атеистов распространяла антирелигиозные публикации, организовывала лекции и демонстрации. Они делали всё от них зависящее, помогая атеистической пропаганде проникнуть почти во все сферы жизни страны Советов. Популярность подобной прессы совершенно не являлась признаком победы атеизма. Многие верующие покупали эти газеты и журналы, чтобы узнавать новости в этой области.

Один из музеев атеизма.

Церкви вновь открываются во время Великой Отечественной войны

К 1939 году в СССР осталось лишь около 200 церквей. Для сравнения, до революции их было примерно 46 000! Духовенство и миряне были казнены или помещены в трудовые лагеря, в то время как только четыре епископа остались «на свободе». Церковь была побеждена.

Когда началась Великая Отечественная война, нацисты начали открывать на захваченных советских территориях церкви. В частности, в Украине. Это делалось, чтобы вызвать сочувствие местного населения. После этого, Сталин решил это использовать тоже. По всей стране начали вновь открываться храмы. Делалось это исключительно в политических целях. Вождь был убеждённым атеистом, он считал религию чушью и ерундой.

Церковь была побеждена.

Во время встречи с Франклином Д. Рузвельтом, Сталин был невероятно и совершенно искренне удивлён, узнав, что президент посещает религиозные службы. Иосиф Виссарионович спросил у дипломата Аверелла Гарримана: «Действительно ли президент, будучи таким умным человеком, на самом деле столь религиозен? Или он это делает, преследуя политические цели?»

Большая тройка: Черчилль, Рузвельт и Сталин.

Можно уничтожить религию и разрушить церкви, но веру в Бога - нет

Несмотря на все усилия Сталина, обратить народ в абсолютный атеизм не удалось. Церковь была уничтожена, взамен создана подделка. Всё это не смогло убить в людях веру. Даже в страшном 1937 году опрос советского населения показал, что 57 процентов населения советского государства идентифицируют себя как «верующие». Убеждение Сталина о том, что «разумный взрослый человек естественным образом отбрасывает со временем религиозные суеверия, как ребенок погремушку» - оказалось ошибочным.

Товарищ Сталин ошибся.

После Великой Отечественной войны антирелигиозная борьба продлилась. Религиозное образование полностью отсутствовало, Библии были запрещены, за веру сажали и ссылали. Тем не менее, к концу 80-х годов Советской власти пришлось признать, что эту битву они всё же проиграли.

Библия была запрещена до 80-х годов.

Конечно, можно приводить объективные причины. Ведь у городских большевиков с культурной точки зрения было невероятно мало общего с крестьянами. Сельские жители же составляли большую часть населения. Для крестьян воинствующий атеизм никогда не был достаточно увлекательным. Он не мог заменить им столетия религиозной практики. К тому же память о революции 1917 года и правлении Сталина потихоньку меркла.

До сих пор историки спорят о роли «вождя народов» в Великой Отечественной войне и развития СССР в целом. И всё же нельзя отрицать, что роль его была весьма значительна и в том, и в другом. Великие полководцы, такие как Конев, Жуков, и Рокоссовский признавали, что товарищ Сталин был Верховным главнокомандующим не только по форме, но и по существу. Экономическое развитие страны, успешная индустриализация, развитая инфраструктура — это всё можно отнести к достижениям отца народов.

Товарищ Сталин и его маршалы.

Закончил свою безбожную жизнь Сталин вполне закономерно. Рядом с ним не осталось близких людей, которые могли бы помочь. Когда у Иосифа Виссарионовича случился инсульт, он пролежал без медицинской помощи двенадцать часов! К нему просто боялись зайти. Скончался отец народов, оставшись в абсолютном одиночестве. Думал ли он о Боге, когда жизнь постепенно покидала его?

Частично использован : Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк! По своей сути коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране. Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения

Разве можно простить палачу народов Сталина, когда по его приказу на заседании правительства 5 декабря 1931 г. было вынесено постановление о разрушении храма Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

Немаловажно также, что Сталин решил использовать церковь только тогда, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа в ВОВ и мобилизовать людей на противостояние врагу ! Именно после этого Сталин восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»! Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное зловещее отношение Сталина к религии наблюдалось с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле – величайший злодей современности Сталин. Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего авантюриста современности . Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Холодная жестокость профессионального палача и звериный инстинкт самосохранения роднили его больше со звериным племенем, чем с родом человеческим. Ушел человек, который обессмертил свое имя миллионами смертей в чекистских подвалах, колымских рудниках, среднеазиатских песках , кавказских горах и т. д...

Ушел человек, который создал, укрепил и расширил беспрецедентную систему государственного рабства и черного мракобесия. Ушел человек, который вырастил по своему образу и подобию целый легион народных палачей, жадно ухватившихся за осиротелый трон. Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер! И даже подохнуть этот изверг не смог без жертв ,поскольку в результате давки на его похоронах погибло большое количество людей !

В этом отношении хотелось бы спросить «товарища» Проханова, изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму :«Неужели не кощунство и идиотизм, когда он позорно ратует за причисление изувера и нехристя Сталина к лику святых?»!Дорогой ты мой доморощенный коммуняка! Неужели Вам не надоело безумно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!!!



О какой иконе может идти речь и насколько позорен сам факт причисления изувера и нехристя Сталина к лику святых! Мне очень интересно, когда подобные бездарные россияне, как Проханов , сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно про таких бездарных россиян старая советская довольно позорная поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ »! Ведь именно эти деятели настолько отупели , что позорят свою Великую страну!

Неужели им не стыдно, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки , обыкновенного вора и бандита ,серийного государственного убийцу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!

Неужели в такой огромной стране не нашлось нормального русского, чтобы не выбирать серийного убийцу и палача неизвестной национальности Сталина, который к тому же вместе с Лениным устроил геноцид русского народа(только русских они уничтожил 65 миллионов)!Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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