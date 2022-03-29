12 интересных психологических фактов о женщинах и мужчинах

Мужчины и женщины — разные. Об этом уже, наверное, знают все, включая детей и подростков. Но о том, насколько эта разница значительна, интересна, хоть и не очевидна, подозревают единицы.

В этой статье мы подготовили 6 интересных фактов о женщинах и столько же не менее занимательных фактов о мужчинах. Цель материала — помочь вам лучше понимать друг друга, легче знакомиться, общаться и строить гармоничные отношения. Просто потому, что этого заслуживает каждый из нас.

6 интересных фактов о женщинах

Многие мужчины считают, что понять женщину сложно или практически невозможно. Но если хотя бы каждый второй будет изучать этот вопрос, ситуация очень скоро изменится. Поэтому изучать психологические особенности женщин не только интересно, но и полезно. Поехали — интересные факты о женщинах.

Логическое мышление есть

Оно развито у дам более чем хорошо, хотя многие мужчины сейчас этому не поверят. И это интересный факт о женщинах. Да, эмоциональная составляющая, бесспорно, важна для девушек. Но принимая решение, дамы подключают и эмоции, и логику.

Простой пример. Как мужчина выбирает себе машину? Смотрит на технические характеристики, пробег, прикидывает затраты на обслуживание. В то время как женщина может просто захотеть «красненькую» — в этом нет ничего плохого.

Такое поведение абсолютно нормально.

После эмоций у женщин тоже включается логика. Слишком большое количество плохих отзывов или, например, отсутствие возможности надёжно закрепить детское автокресло — легко может стать причиной отказа от покупки.

Таким образом, у женщины в момент принятия решения доминируют эмоции, но логический фактор в роли ограничителя тоже присутствует.

Мелочи — это серьёзно

Именно так думают многие девушки и женщины. И они правы, но… Все дамы обращают внимание на разные детали, часто придают этому слишком большое значение. Если у женщины хорошо развита интуиция, мелочи действительно выступают полезными подсказками. Например, для того, чтобы догадаться о любовнице.

Если же интуиция развита плохо, а такое тоже бывает, то скандалы могут возникать на пустом месте. Например, просто потому, что на пиджаке мужа случайно оказался волос незнакомой женщины из метро.

Преимущество женщин в том, что они замечают больше деталей, это позволяет видеть картину мира полнее. Важно, чтобы этот навык помогал, а не вредил в отношениях и на работе.

Количество партнёров — табу

Интересный факт о женщинах, который касается интимной жизни. Если для многих мужчин количество партнёрш — это предмет гордости, то дама, наоборот, предпочитает помалкивать о том, сколько кавалеров у нее было. Мужчина склонен преувеличивать, а женщина — преуменьшать это число.

Так происходит из-за мнения, что информация о насыщенной сексуальной жизни в прошлом отпугивает и расстраивает представителей сильного пола. И делается это для того, чтобы избежать возможных негативных реакций.

Самое худшее, что может произойти — пострадает мужская самооценка, это плохо скажется на микроклимате отношений внутри пары. Женщина интуитивно предчувствует такой негативный сценарий, всячески его избегает.

А почему бы и не додумать

Эта особенность женской психики связана с тем, что эмоции доминируют над логикой. Определенные события вызывают сильные переживания, не поддаются сколько-нибудь серьёзному логическому анализу.

Классический пример — сообщение с женским именем на мобильный телефон в вечернее время. Одни женщины сразу взрываются, устраивают скандал, другие могут затаить обиду, начать выяснять отношения на следующий день. И даже если услышат логическое объяснение, начинают додумывать, рисовать в голове более негативные сценарии.

Конечно, так происходит не со всеми и не всегда. Но когда описанное случается — это можно объяснить особенностями психики представительниц прекрасного пола, способностью додумывать возможные варианты развития событий.

Деньги — источник стабильности

Какие ещё есть факты про женщин? Практически невозможно найти даму, которой неважно, сколько зарабатывает её мужчина. Кому-то достаточно мужа — начальника отдела со средней зарплатой, а кто-то не опускает планку ниже успешных владельцев собственного бизнеса.

Почему так происходит? Здесь у женщины доминирует логическое мышление, которое подсказывает, что приятные эмоциональные переживания на фоне отсутствия стабильности не сделают её счастливой. Финансовый успех или денежные перспективы партнёра с точки зрения женской психологии — это ещё и забота о будущем детей, о их развитии, здоровье.

Конечно, бывают ситуации, когда женщина влюбляется в альфонса или неуверенного в себе мужчину, начисто лишенного карьерных амбиций. Но это скорее исключение, а не правило.

Я уникальная

Именно так думает о себе каждая девушка и женщина. И если само по себе такое утверждение может быть правдой лишь отчасти, то благодаря особенностям женской психики дамы верят в эту установку на 100%.

Природа распорядилась так, что это помогает привлечь того самого идеального партнёра, который будет способен завести здоровое потомство, защитить свою семью и заботиться о ней. И это тоже удивительный факт о женщинах.

6 фактов о мужчинах

Стереотипов о мужчинах не меньше, чем о женщинах. Считается, что представители сильного пола не умеют чувствовать, заботиться о близких, выбирают себе в друзья непонятно кого и готовы долго смотреть на привлекательную девушку, даже если это чревато какими-то последствиями. Что из этого правда полностью, а что лишь частично, разберёмся прямо сейчас. Ниже мы собрали интересные факты о мужчинах.

Проблемы с выражением эмоций

Иногда женщины жалуются, что не чувствуют эмоциональной связи со своим избранником. Но проблема в том, что дамы часто принимают отсутствие вербального выражения любви, преданности, заинтересованности и симпатии за отсутствие способности в принципе проживать эти чувства.

Но эмоциональность свойственна мужчинам не меньше, чем женщинам. При этом мужчины предпочитают молчать о внутренних переживаниях. Частично это связано с общественными стереотипами и ожиданиями от сильного пола. Но так происходит ещё и потому, что мужчины не получают нужной психологической разгрузки от этого.

Комплименты от других мужчин

Удивительный факт о мужчинах, но им очень важны комплименты от представителей своего же пола. Конечно, похвалы от девушек тоже не остаются незамеченными, но одобрение собратьев вселяет уверенность и поднимает самооценку намного сильнее.

Возможно это связано с тем, что женщины часто склонны преувеличивать и манипулировать, чтобы добиваться своих целей. В то время как похвала от успешного и уважаемого коллеги ценится на вес золота, потому что, скорее всего, более правдива и объективна, чем комплимент от дамы.

Друзья по интересам

Посмотрите на всех своих знакомых. Большинство закадычных друзей-мужчин знают друг друга ещё со школы, техникума, института, вместе служили в армии или работали. Если двое мужчин любят спортивные автомобили, рыбалку или футбол — они легко станут близкими друзьями на этой почве.

То есть дружба для мужчины — это об объединении по интересам, навыкам, умениям или совместно прожитым событиям.

Мужчины умеют заботиться

В обществе на этот счет есть стереотип. Считается, что женщины умеют заботиться о родственниках, друзьях, детях, доме, собаках, кошках и рыбках, а мужчины просто не обладают нужными навыками.

На самом деле у мужчины нет никаких особенностей психики, которые мешают заботиться о том, кто действительно дорог. Помните знаменитую фразу: «А мать у них был Новосельцев!» Парней, которые способны хорошо позаботиться о ком-то или о чём-то, намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Это те факты про мужчин, о которых мало кто знает.

Мужчины обманывают вдвое чаще

Ещё один невероятный факт о представителях сильного пола. Среднестатистический мужчина обманывает коллег, начальника или партнёра около шести раз в день. А среднестатистическая женщина проделывает то же самое всего лишь около трёх раз.

Конечно, чаще в такой лжи нет ничего криминального. Обычно это что-нибудь вроде: «Полёт нормальный. Дела идут, со всем справляюсь, ничего не беспокоит». Именно к такой лжи мужчины прибегают несколько раз в день.

Объяснить это тоже можно. Таким образом мужчина защищает близких от ненужных волнений, берёт на себя решение сложных ситуаций.

Годами смотрят на женщин

Наверное, все знают, что мужчины любят глазами. И это правда. Среднестатистический парень тратит на это примерно год жизни. Это почти час в день. А если добавить к статистике представителей сильного пола в возрасте до 18 и после 50 лет, итоговая цифра будет ещё больше. В то время как среднестатистическая женщина смотрит на мужчин не больше 20 минут ежедневно, то есть максимум полгода за всю свою жизнь.

Что в итоге? Чем больше интересных фактов о мужчинах и женщинах станут известны широкому кругу читателей, тем ближе будут орбиты наших планет. Конечно, в масштабах Солнечной системы сокращение расстояния между Марсом и Венерой маловероятно.

Но в случае отдельно взятой пары — удачная стыковка на психологическом и эмоциональном уровне очень даже возможна. Изучайте друг друга, любите и будьте счастливы!

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