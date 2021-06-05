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20 фактов о Лондоне, которые вы, скорее всего, не знали

Ни для кого не секрет, что в каждой стране есть свои особенные традиции. И в большинстве своем нам кажется, что мы с ними знакомы. Но порой наши стереотипы — это не больше, чем просто миф. А некоторые факты, о которых мы даже не задумывались, — на самом деле повседневная реальность.

 

То о чем вы и подумать не могли!

1. Даже если вы плохо говорите по-английски — вам об этом не скажут
Вам обязательно скажут, что говорите хорошо. В случае возражений добавят, что их русский в любом случае хуже.

 

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2. Ежегодно жители и посетители города забывают 80 000 зонтиков в лондонском метро
Но служители метрополитена находили и более странные забытые вещи: парковая лавочка, меч самураев, человеческий череп, 3 мертвых летучих мыши в стеклянной банке и даже целый гроб.

 

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3. Стирать вещи дома не принято
Абсолютно в любом районе можно найти прачечную.

 

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4. Никто не поймет, что такое 15:00
В Лондоне есть 3 p.m. Наша система используется только в армии для обозначения направления, типа «противник на 15.00».

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8336215-Depositphotos_139707728_xl-2015-1513598701-650-afb7033953-1513685244.jpg

5. Беременным женщинам разрешается ходить в туалет там, где им приспичит
Они могут сделать «это» даже напротив Букингемского дворца, и их никто не оштрафует, или даже можно одолжить у полицейского шлем, чтобы сделать свои дела уж совсем прилично.

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8336165-517px-Duchess_and_Duke_of_Cambridge-2-1511113361-650-b354c1d00a-1513685244.jpg

6. Водителям знаменитого черного такси нужно готовиться к экзамену от 2 до 4 лет
Чтобы сдать тест «Знания», нужно знать местоположение 25 000 улиц и 20 000 мест. На это уходит обычно от 2 до 4 лет.

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8335415-london-2665616_960_720-1511092435-650-799b118c47-1513685244.jpg

7. Лондонские водители пропустят с вами по стаканчику в пабе
Водители очень разговорчивые. И если поддерживать беседу, то вам точно предложат провести вечер в каком-нибудь пабе за кружечкой пива.

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8336115-11351425816_7e433a0544_b-1511113982-650-e9f93aaa8b-1513685244.jpg

8. На розетках почти всегда есть кнопка-выключатель
Поэтому никогда не надо ничего вытаскивать из розетки.

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8336065-2017-11-19205602-1511114223-650-3e8efb1e82-1513685244.jpg

9. Королеве нужно иметь разрешение на въезд в Лондон
Разрешение выдает мэр Лондона, так как по древнему закону жители Лондона сохраняют за собой право не впустить своего сюзерена в столицу.

 

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10. Вечные лондонские дожди — миф
На самом деле Лондон считается одним из самых сухих городов Европы. Среднегодовое количество осадков составляет 584 мм, что меньше, чем в Риме или Сиднее. Для сравнения: в Милане — 1 000, а во Флоренции — 870 мм.

 

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11. Обязательная часть гардероба — зонтик
Несмотря на предыдущий факт, зонт носят с собой всегда и везде, потому что дождь имеет свойство начинаться внезапно. Но обычно быстро сходит на нет.

 

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12. Англичане не больше всех на свете обожают чай
Если вас спросят, для кого чаепитие на 1-м месте, думаем, что Англия будет в вашем списке хотя бы на 2-м, возможно, после Китая. Но на самом деле!.. В десятке стран, где пьют больше всего чая, на 1-м месте — Турция, затем Марокко, Ирландия, Мавритания и только потом Великобритания. Представляете?

 

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13. Метро без машиниста
В лондонском метро есть специальная ветка Docklands Light Rail, поезда на которой полностью управляются электроникой.

 

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14. Никакой работы после 6 p.m.
Рабочая жизнь Лондона завершается строго до 18:00. За редким исключением кто-то задержится в офисе.

 

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15. Пиво после работы
В 18:00 на площадях и в пабах города вы обязательно встретите офисных работников, попивающих пиво после работы.

 

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16. Умирать в стенах парламента категорически запрещено
Если избраннику народа внезапно станет плохо, несчастного необходимо срочно вынести на улицу. На «радость» туристам, прохожим и ему самому.

 

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17. Продукты после 9–10:30 p.m. не купить
После 21–22 часов продуктовые магазины перестают работать.

 

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18. Газеты на всех
Люди оставляют свои газеты прямо в метро, чтобы их могли прочитать другие. Так за один день газета меняет не одного владельца.

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8335565-Free_newspapers_on_london_tube_train-1511111908-650-ef35401e9a-1513685244.jpg

19. Главный домашний питомец — собака
Лондонцы обожают собак. На прогулке можно встретить, наверное, все известные породы.

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8335515-OEDFQby-1511095122-650-4742f4e7e1-1513685244.jpg

20. Биг-Бен на самом деле не башня и не часы
Почти все уверены, что Биг-Бен — это башня с часами в Лондоне. Но на самом деле так называется 13-тонный колокол, который находится внутри башни за циферблатом.

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8335465-big-ben-1143631_960_720-1513591870-650-562a173a98-1513685244.jpg

Бонус
«Я люблю вас» или желто-голубой автобус
«Желто-голубой автобус» — это признание в любви. Для того чтобы легче запомнить фразу на русском «я люблю вас», используется схожая по звучанию фраза «yellow blue bus».

 

https://files.adme.ru/files/news/part_165/1650565/8335365-pexels-photo-307791-1511094842-650-31648248bc-1513685244.jpg

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