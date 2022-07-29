Почему Пушкин был на самом деле скорее сыном, чем отцом русской поэзии?

Почему Пушкина называют отцом русской поэзии, если у него были предшественники? Этот достаточно простой, и, в какой-то степени, наивный вопрос наверняка приходил в голову многим из нас. Действительно, русская поэзия зародилась намного раньше. У великого классика были не менее выдающиеся современники, которых он считал своими учителями, и можно сказать, превзошёл их. Это и Жуковский, и Державин, и другие знаменитые поэты начала XIX века.

А в более раннюю эпоху блистали на поэтическом Олимпе Сумароков, Тредиаковский, Ломоносов.

Василий Тредиаковский

Однако если почитать стихи поэтов, живших на столетие раньше Пушкина, можно обнаружить, что они разительно отличаются и по форме, и по звучанию. Некоторые из них крайне сложно с первого раза прочесть экспромтом, не сбившись. Возьмём для примера поэта 1720-х годов Антиоха Кантемира:

Почитаю здесь закон, повинуясь правам;

Впрочем, волен я живу по своим уставам:

Дух спокоен, ныне жизнь идет без напасти,

Всякий день искоренять учась мои страсти

И взирая на предел, так жизнь учреждаю,

Безмятежно свои дни к концу направляю.

Неопытный читатель здесь запросто споткнётся – с первого раза очень сложно понять, на какой слог надо ставить ударение. А в те времена было в порядке вещей менять ударения в словах.

Конечно, похожий приём наблюдается и у Пушкина, но в куда меньшей степени, чем у предшественников.

Антиох Кантемир

Если же читать с правильными ударениями, то ритм получится какой-то ломаный. Почему так вышло?

А дело в том, что в XVIII веке поэты писали по силлабическому принципу, согласно которому в каждой строчке должно быть равное количество слогов. Этот принцип позволял менять не только ударения, но и сами слова, чем поэты свободно пользовались. Можно сказать, слепое копирование зарубежного опыта привело лишь к насилию над языком, поскольку читать вслух их было адски трудно.

Как показала практика, силлабический принцип не очень-то прижился в русской литературе. Дело в том, что он был заимствован – в те времена он был хорошо обкатан в Польше и Франции, и русские литераторы решили, следуя зарубежному опыту, перенести его в русскую поэзию. Однако в русском языке, в отличие от польского и французского, нет фиксированного правила ударений – во французском языке ударения всегда падают на последний слог¸ в польском – на предпоследний. Поэтому уже в середине XVIII века русские писатели и поэты задумались о том, чтобы отказаться от такого стиля и начали разрабатывать новый принцип стихосложения.

Первопроходцами в этом деле были Ломоносов и Тредиаковский. Они разработали новый, революционный метод – принцип равномерного чередования ударных слогов. Давайте взглянем на стихотворение Ломоносова, написанное им в 1743 году:

Лице свое скрывает день;

Поля покрыла мрачна ночь;

Взошла на горы черна тень;

Лучи от нас склонились прочь;

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

Михаил Ломоносов

Разница чувствуется сразу: здесь чётко проставленные ударения, и читается легко с первого раза. По такому же принципу вскоре начал писать и Тредиаковский. Можно сказать, это заложило фундамент современной русской поэзии.

Разумеется, этот принцип не сразу прижился в русской литературе, но постепенно всё больше мастеров слова начинали руководствоваться именно им, и вскоре это стало общепринятой нормой. Можно сказать, Пушкин не только успешно обкатал эту схему, но и усовершенствовал поэтическое искусство. Поэтому Пушкина правильнее будет назвать не отцом, а сыном русской поэзии. Поэзии, созданной Ломоносовым и Тредиаковским.

Можно сказать, дети успешно продолжили дело отцов, и даже превзошли их.

Пушкин, Крылов, Жуковский и Гнедич в летнем саду

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А вы знали об этом?

Мало кто знает, что и благодаря Микояну в 1962 году не разразилась Третья Мировая война. Долгожитель Политбюро был главным представителем СССР на переговорах с США и Кубой. И если с американцами Советскому Союзу удалось прийти к соглашению в октябре 1962-го, то Фидель Кастро не соглашался выводить советские ракеты с территории Кубы. Когда Микоян находился на переговорах с Кастро в Гаване, в Москве умерла его супруга Ашхен Лазаревна. Руководство страны разрешило Анастасу Ивановичу вернуться в СССР на прощание. Но Микоян, понимая всю ответственность за мир в своих руках, решил продолжать переговоры на Кубе. Кастро был так впечатлен поступком Микояна, что согласился отвести ракеты с "острова свободы". Именно поэтому американский посол в Москве Уильям Гарриман говорил о Микояне, что он "единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать".

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