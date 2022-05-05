Как сложилась молодость Николая I и какой важнейший государственный секрет он хранил до того, как стал императором

В 1817 году великому князю Николаю Павловичу (будущему императору Николаю I) исполнился 21 год. Он женился и был назначен в Саперный батальон. В то время для Николая все складывалось удачно: он занимался любимым военным делом и обожал свою семью. Молодая жена уже через год родила Николаю Павловичу первенца - сына Александра (будущего императора Александра II). Рождение сына стало одним из самых счастливых событий в жизни будущего императора.

В тот период времени, как отмечают его биографы, Николай был веселым и беззаботным, мог шутить, вести непринужденные беседы в светском обществе, выгодно отличаясь от своих братьев - Михаила и Константина. Дело в том, что брать старались во всем подражать и даже копировать императора Александра I, который был очень популярен. Это выглядело странно и комично. В отличие от братьев, Николай Павлович отличался самостоятельностью суждений и независимостью характера. Поэтому он всегда оставался собой.

Молодой Николай Павлович

В 1819 году Александр I сообщил Николаю Павловичу и его супруге Александре Федоровне, что намерен отказаться от престола. Их брат Константин также не желает быть императором, соответственно наследником престола будет Николай. Сам Николай, позже описывая эту беседу, вспоминал, что такая новость словно поразила его громом.

Он не чувствовал в себе сил управлять такой большой страной.

Хотя Александр I однажды и заговорил о желании отречься, но больше никогда об этом не вспоминал. А вот манифест с отречением его младшего брата Константина действительно был подготовлен. Существовали запечатанные конверты с соответствующими документами, о которых знали лишь несколько человек: мать императора Мария Федоровна, митрополит Филарет, государственный деятель Александр Николаевич Голицын и ближайший сподвижник Александра I Аракчеев. То, что манифест о переходе престола от Константина Павловича к Николаю не был оглашен императором хотя бы в 1823 году, а оставался в тайне, и стал главной причиной междуцарствия 1825 года, во время которого вспыхнуло восстание декабристов.

Памятник Петру I на Сенатской

Следующие несколько лет были для Николая Павловича особенно сложными. В обществе шептались про существование тайных конвертов, но о содержании их никто так и не знал. Историки пишут, что и сам Николай Павлович скорее всего, не знал в точности суть секретных документов. Но вот разговор с Александром он запомнил.

В 1825 году Александр I тяжело заболел. В мемуарах современников приводится интересная беседа графа Михаила Андреевича Милорадовича с Николаем Павловичем. Великий князь убеждал графа, что Константин отказался от престола, и в случае смерти императора он (Николай) стал бы законным наследником. На что Милорадович отвечал, что если бы это было так, то император объявил бы об этом при жизни, а Константин сообщил бы о своем отречении от престола. И потом, Константин за прошедшее время мог и передумать. Кроме того, Николай был не слишком популярен в гвардии. Милорадович прямо говорил, что она ненавидит великого князя за его мнительность, пристрастие к мелочам, придирки по службе.

М.И. Милорадович

Через неделю император умер, и началась неразбериха. Николай Павлович присягнул своему брату Константину. За ним последовали другие государственные деятели. По воспоминаниям Николая, когда его мать узнала об этом, то была шокирована. Она упрекнула сына: как он мог присягать, если прекрасно знал ситуацию?! Ведь престол должен был перейти к Николаю. Тем не менее, сам Константин не стремился немедленно приехать в столицу, чего от него ждал Николай. Братья некоторое время переписывались с помощью гонцов. Эта затяжка чуть было не сыграла роковую роль в отечественной истории.

В столице назревал бунт, который вылился в события 14 декабря. Возможно, если бы император Александр I и великий князь Константин Павлович заранее объявили о своем решении, огласив содержание секретного манифеста, то ситуации междуцарствия, в которой оказалась Российская империя в 1825 году можно было бы избежать, равно как и восстания декабристов.

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