7 человек, величия которых нам никогда не достичь

Существует немало великих людей, вошедших в историю.

Среди них политики, воины, изобретатели, учёные, художники, музыканты, философы и многие другие. Некоторые из них всегда на слуху; о других мы больше знаем по голливудским фильмам.

А о третьих вообще предпочитают молчать.

1 Цинь Шихуанди

Цинь Шихуанди — искусный воин и человек, положивший конец 200-летней эпохе воюющих царств в Китае. Завершить войну, длившуюся два века, удалось покорением всех воюющих между собой царств и провозглашением единого государства с централизованным управлением. Ты когда-нибудь задумывался, почему Китай — это China? Происходит название от имени династии Цинь (Jin), которая в силу изменения языка трансформировалась в Чинь (Cin), а отсюда — уже в Чайна (China).

Ни один человек в истории не удостаивался столь эпичных похорон, как Цинь Шихуанди, — даже египетские фараоны смотрят на него с завистью. Гробница императора представляет собой целый подземный город — он настолько огромный, что полностью не раскопан до сих пор. Для охраны тела усопшего была создана терракотовая армия из 8 000 каменных воинов. Каждый воин выполнен в натуральную величину, облачен в каменные доспехи, которые надевались отдельно. У каждого воина индивидуализированное лицо, и все они были окрашены в естественные цвета.

2 Октавиан Август

Наверняка ты слышал фразу: принял страну с сохой, а оставил — с атомной бомбой. Это ремейк хита 2000-летней давности, а оригинал звучит так: «Я принял Рим кирпичным, а оставляю его мраморным». Произнёс это в свою честь Октавиан Август.

Гай Октавий Фурин (настоящее имя Августа) пришёл под лозунгом: Make Rome great again. Он решил, что хватит игр в демократию и сенат — пришло время империи, и он, Август, будет первым императором. Вполне вероятно, что без таких реформ Рим пал бы намного раньше: тенденция на двоевластие просматривалась отчётливо. Прибытие Августа в Египет вынудило его соперника Антония совершить самоубийство, вслед за ним то же самое сделала и одна из самых знаменитых в истории женщин — Клеопатра. Но прежде всего Октавиан Август запомнился строительством в самом Риме. При его правлении город стал действительно величайшим в мире. Были отремонтированы старые кварталы, городская канализация, построено множество площадей и храмов. При Августе началась политика «восстановления нравов», ставящая своей целью удержание цивилизационного превосходства перед соседями. А особ царских и королевских семей по сей день нередко называют августейшими.

3 Карл Маркс

Идея — это такая штука, которая не имеет материального тела, но способна оказывать влияние на материальный мир, на человека, народ, даже на целые страны. Силу идеи Карла Маркса сложно переоценить, независимо от того, как ты относишься к ней. Несмотря на то, что сама идея коммунизма появилась несколько раньше, именно Маркс и Энгельс смогли донести её до широких масс, разъяснить принципы и навсегда заразить этой идеей целый мир. Под коммунистическими лозунгами свергались диктаторские режимы Южной Америки, расистские режимы Африки, колониальные режимы Азии. Коммунизм — это нечто настолько большое, что вообще-то является единственной альтернативой капитализму на данный момент. Идею коммунизма по масштабу и количеству последователей можно сравнивать с мировыми религиями. Таким развитием и распространением коммунизм обязан в первую очередь Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу.

4 Ахиллес

Ахиллес — это величайший воин в истории. Существовал он на самом деле или нет — вопрос спорный. Впрочем, если не существовал, то это делает его ещё круче. Скорее всего, как минимум какой-то прототип должен был существовать, возможно даже с другим именем, но вряд ли можно было придумать подобную историю совсем из ничего. По легенде Ахиллес принял смерть в Трое: по одной версии, его сразил Парис, по другой — сам Аполлон. Так или иначе, напоминание о великом воине и его легенде останется с нами навсегда в виде ахиллова сухожилия.

5 Кир Великий

В истории было немало великих завоевателей, императоров и прочих «Чингисханов», но Кир Великий почему-то остаётся в тени. Устраним эту несправедливость. Кир — это человек, который объединил кочевые племена Средней Азии, захватив в итоге сам Вавилон. Кир Великий создал одну из самых больших в истории стран — Державу Ахеменидов, — которая являлась протоперсидской империей. Помнишь фильм «300 спартанцев»? Странного вида Ксеркс с бесчисленной армией фриков, которые нагнули саму Грецию, — это и были персы. Своим могуществом персидская империя всецело обязана Киру. На пике могущества Держава Ахеменидов занимала почти 8 миллионов квадратных километров — это больше, чем Австралия. Империя сильно сжалась и потеряла могущество с течением времени, но существует до сих пор и называется сегодня Ираном. Несмотря на большие территориальные потери, Персия жива и по-прежнему остаётся полностью независимым государством, настолько крепок был фундамент.

6 Отто фон Бисмарк

Отто — один из гениальнейших политиков в истории, сумевший объединить разрозненные германские земли в единую империю, умело лавируя между различными политическими силами, вовремя уравновешивая весы, не давай ни одной силе получить слишком большое преимущество. Германская империя возникла очень поздно (1871 год), но молниеносно заняла доминирующую позицию в Европе, быстро создав флот, равный по силе британскому. Отто фон Бисмарк известен во многом благодаря фейковым цитатам в интернете. Впрочем, есть у него и настоящие, весьма занятные высказывания: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов».

В 1939 году в Германии на воду был спущен линкор «Бисмарк», и история его не менее эпична, чем самого князя Отто. Линкор успел принять участие лишь в одном бою, потопив британский флагманский крейсер «Худ», после чего британский флот начал охоту за «Бисмарком». Продлилась она три дня, в итоге линкор погиб в нервном бою, но даже идя на дно, перед лицом неминуемой гибели, большая часть команды осталась на местах и флаг не был спущен. Вишенкой на торте стал финальный залп из орудий в то время, когда линкор уже находился в положении на боку, за несколько секунд до полного затопления.

7 Симон Боливар

Боливар — эксперт по освобождению от колониального гнёта. Под его руководством были освобождены Перу, Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Боливия, названная, как нетрудно догадаться, в честь самого Боливара. Жизнь прожить нужно так, чтобы европейские империи могли лишь клеветать на тебя в газетах, но не смели вернуться в Южную Америку. Фигура малоизвестная в наших краях, но бесконечно почитаемая там. Существует даже политическое течение «боливаризм» — нечто вроде демократического коммунизма с братством, равенством и всем прочем, но и с «рыночком». Впрочем, всё не так однозначно. Несмотря на победу в 472 битвах, освобождённые Боливаром страны, одна за другой, лишали его титулов и власти. Карл Маркс тоже высказывался неодобрительно о Боливаре, замечая в нём бонапартизм, а не стремление освободить народы.

Последние месяцы жизни Боливар провёл в небольшом доме, отказавшись от всех своих земель, особняков, титулов и даже пенсии. Сидя перед окном, он любовался живописными пейзажами снежных гор Сьерра-Невады и, вероятно, размышлял о допущенных ошибках.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с автором статьи относительно гениальности бездарного ученого Маркса(Мордыхай Леви), который своей бредовой теорией коммунизма нанес огромный вред всему человечеству , заразив его лживой и анти научной теорией!

К 1890м окончательно стало очевидным, что предсказания Маркса относительно путей развития капитализма не только не сбылись, но и оказались неверны. В противовес тому, что он предрекал, классовая борьба в европейских странах не обострялась, а рабочие не объединялись против буржуазии. Численность пролетариата не только не росла, как это прогнозировал Маркс, но,напротив, сокращалась, а численность среднего класса – социальной опоры капиталистической системы – увеличивалась.

Кроме того, группа крупных капиталистов количественно расширялась, хотя Маркс говорил о неизбежности ее уменьшения. Вместо обнищания европейские страны становились богаче, а доходы пролетариата росли.Прошли десятилетия – не сбылось ничего. Один из видных сторонников Маркса – В.Зомбарт – признал в 1896, что Маркс ошибся во многих важных вопросах,несмотря на то, что Маркс всегда подчеркивал научный характер своих выводов.

Именно поэтому Ленин и большевики в 1917 оживляли уже умершую марксистскую идею, у которой не было перспективы, поскольку пламя общеевропейской пролетарской революции уже невозможно было разжечь , поскольку сытому пролетариату революция уже была совершенно ни к чему.Именно поэтому советский утопический строй рухнул в 1990х как карточный домик , а коммунистические мятежи в России и в Китае были обречены, поскольку коммунистическая идея к моменту их осуществления уже была мертвой.

Как не парадоксально, но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию?

Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций! В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса.

На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д.. Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия !

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма. Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма. Только вот античная экономика существовала тысячи лет, феодальная полторы тысячи, а вот капитализм существует только 300 лет. Исходя из этого, один из главных тезисов основателей «научного коммунизма», что капитализм загнивает – просто фикция , поскольку он еще совершенно "юный" по сравнению с предыдущими общественно-экономическими формациями !

Именно в этом заключается главная ошибка и утопия радикальных марксистов, которая привела к морю крови, пролитой в революционных бурях ХХ века! Принцип утопии марксизма состоит также в отождествлении общего и общественного труда !К сожалению, основоположники марксизма -ленинизма попытались постичь непостижимое, так и неосознав главного, что социальные преобразования возможны лишь в том случае, когда они не противоречат общему ходу исторического развития общества. Безусловно, в 1917 г. было весьма несправедливо, а главное преступно –отнять у богатых , чтобы отдать бедным, которые , как ни странно, от этого не стали богаче ! При развитом же капитализме богатые сами создали все условия для нормальной жизни трудящихся , создав им не виртуальный, а настоящий социализм!

Только безнадежные идеалисты и неудачники могут верить в то, что можно построить общество, где все будут равны и не будет разногласий. Один раз такое «идеальное» общество ,казалось бы, уже построили большевистские фанатики и что из этого получилось мы все хорошо видим. Как тут не вспомнить слова великого Бисмарка «Если Вы хотите построить социализм, то выберите страну, которую не жалко»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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