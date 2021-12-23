Почему Конан Дойл угробил Шерлок Холмса

Обычно писатели любят героев собственных произведений. Но бывают и исключения. Так Артур Конан Дойл не любил главного героя своих книг, литературного персонажа, который его прославил, сделал обеспеченным человеком и классиком детективного жанра – великого сыщика Шерлок Холмса. Писал рассказы и повести про него, исключительно ради денег. Ведь симпатии и желания преходящи, а кушать хочется всегда.

Артур Конан Дойл родился в семье потомственных художников. Родители думали, что он тоже пойдет по семейной тропе. Даже имя дали в честь дяди по матери – известного в то время художника Майкла Эдварда Конана. Но художники, как тогда, так и сегодня, были в подавляющем большинстве не самым богатым народом – семья перебивалась с хлеба на эль. А папа писателя вообще страдал профессиональной болезнью творческих людей – периодическими запоями.

Молодой Артур Конан Дойл

Так что с голодухи и нищеты молодой Артур выбрал профессию, которая, как ему казалось, обеспечит нормальный и стабильный заработок – поступил на медицинский факультет Эдинбургского университета. Помимо будущих докторов в то время там училась уйма будущих писателей, причем довольно известных. Например, Джеймс Барри, впоследствии написавший цикл про Питера Пэна, Роберт Льюис Стивенсон, создатель «Острова сокровищ» и «Черной стрелы». Под их влиянием и Конан Дойл взялся за перо, написал рассказ «Тайна долины Сэсасса» и даже получил гонорар в три гинеи, что было хорошим подспорьем для бедствующей семьи – папа-художник снова запил и попал в психушку. Артуру, который еще был студентом, пришлось даже наняться судовым врачом на китобойное судно, плывущее в Арктику. Здоровяк от природы чувствовал себя среди суровых моряков как дома. Приноровившись, сам стал бить тюленей. Особое впечатление на юношу произвела схватка с огромной касаткой, чуть не потопившей лодку.

Получив диплом врача, Дойл женился и занялся медицинской практикой. Безуспешно: первые годы пациенты игнорировали молодого доктора. Со скуки и голодухи он снова стал писать рассказы и посылать их в издательства и журналы. Сочинил исторический роман, но тот затерялся на почте, написал второй, но все издатели отказались его печатать, посчитав скучным. И, кстати, были полностью правы.

Конан Дойл 1893 год

С безденежья писатель-врач замахнулся на входящий в популярность детективный жанр. Главным персонажем новой повести стал сыщик Шеридан Хоуп, а его помощником – врач Ормонд Сакер. Потом имена изменились. Новое имя писатель позаимствовал у товарища по колледжу – Патрика Шерлока. Фамилию взял у приехавшего в Эдинбург американского врача Оливера Венделла Холмса. С доктором всё элементарно – в литературном обществе у Дойла был приятель Джеймс Ватсон. Черты характера и внешности гениального сыщика писатель списал со своего учителя – профессора медицины Джозефа Белла. Об этом мы уже писали, так что можете ознакомиться со статьёй.

«Этюд в багровых тонах» не имел успеха. Три издателя отказались от него, четвертый принял с оговоркой: выпустить через год – рынок был завален детективами. К тому времени и сам Дойл охладел к ним – вернулся к написанию исторических романов. И лишь в 1891 году к Конан Дойлу пришёл удача в образе толстопузого редактора нового журнала, специализирующегося на детективном чтиве. По его просьбе писатель, вытащив из загашника Шерлок Холмса и доктора Ватсона, написал несколько рассказов. Успех был оглушительным, тираж журнала взлетел в три раза. Редактор требовал всё новых детективов о Холмсе, щедро оплачивая их. Семья Дойлов вылезла из нужды, сам он бросил неприбыльную медицинскую практику и вплотную занялся сочинительством – за два года «выдал на гора» 24 рассказа про Холмса и Ватсона. Что поделать, люди работают ради хлеба насущного.

Но постепенно, став благополучным и обеспеченным, Конана Дойла начинает тяготить его персонаж. Он искренне считает сочинения про Шерлока Холмса второсортной беллетристикой, детективным чтивом низкого пошиба, дешевой литературой. Да и надоели ему детективы и сам сыщик. Писатель всерьез подумывает угробить где-нибудь своего героя и заняться серьезным делом – историческими романами. Он делиться этим с матерью. Та в ужасе: «Ты не посмеешь сделать этого!». Но тот посмел…

В 1893 году он пишет рассказ «Последнее дело Холмса», в котором хоронит сыщика в пучине Рейхенбахского водопада. Типа гоголевского: «Я тебя породил, я тебя и убью». Причем образ злодея Мориарти был выбран не случайно – в школе маленького Артура постоянно донимали своими издевательствами местные хулиганы братья Мориарти. Спустя годы писатель им своеобразно отомстил.

Вся Британия, да и весь мир были в шоке. Потрясенные читатели с траурными повязками устраивали демонстрации у дома писателя, прося продолжения приключений Холмса и Ватсона. Того же требовали и издатели. Но Дойл держался аж восемь лет – писал исторические романы в стиле Вальтера Скота, фантастику про могучего профессора Челленджера и комедийные байки про бригадира Жерара. Доконало писателя письмо от королевы Виктории, также попросившей рассказов о Холмсе. Истовый патриот уже сэр Артур Конан Дойл не мог отказать своей владычице – он оживил Шерлока Холмса в рассказе «Пустой дом» (1903 год). И затем уже не расставался со своим нелюбимым и надоевшим отпрыском. На момент написания «Собаки Баскервилей» в 1900 году Артур Конан Дойл был самым оплачиваемым в мировой литературе автором

Ожидания всегда обманывали Артура Конан Дойла. Те произведения, в которые он вкладывал душу и считал, что они прославят его имя, оставались незамеченными или, как считал сам писатель, преступно недооцененными. А те, которые он ценил невысоко и писал ради денег, стали сверхпопулярными, востребованными во всем мире и сделали его одним из классиков мировой литературы. В жизни и так бывает.

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