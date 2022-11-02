Почему Россия больше не претендует на статус третьего мирового полюса силы

Стороны в духе партнерских отношений будут прилагать усилия для содействия развитию многополярного мира и установлению нового международного порядка.

Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Ещё в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства» – это всё и происходит до сих пор, которое «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем…» 1978 год. Ничего не поменялось.

Власов к концу апреля собрал свои две с половиной дивизии под Прагу. Тут узналось, что эсесовский генерал Штейнер готовится уничтожить чешскую столицу в целом виде не отдать её. И Власов скомандовал своим дивизиям перейти на сторону восставших чехов. И всю обиду, горечь, злость, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и бестолковые три года, выпустили теперь в нападении на немцев: с неожиданной стороны вышибли их из Праги (все ли чехи разобрались потом, [какие] русские спасли им город? У нас история искажена и говорят, что Прагу спасли советские войска, хотя они бы не могли успеть).

Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика.

Что хотел бы ещё добавить? Россия не бросает вызов элитам Запада – Россия просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трёхполярностью и так далее, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику.

Отметим, что еще в 1997 году Российская Федерация и Китай подписали совместную декларацию «о многополярном мире и формировании нового мирового порядка», которая была положена в основу построения отношений между нашими странами. Там были следующие формулировки:И за прошедшую с тех пор четверть века Китай сделал все возможное, чтобы превратиться в новый полюс силы, построив мощные вооруженные силы, военно-морские силы и если не первую, то как минимум вторуюв мире, причем не виртуальную, а производственную. Энергия российского военно-политического руководства в это время расходовалась, увы, несколько в ином русле.Вместо реиндустриализации упор был сделан на построение экспортно-сырьевой модели. Во всех направлениях тянулись бесконечные трубопроводы. Вооруженные силы «оптимизировались» по образу и подобию НАТО, но не по сути. Плоды этих «реформ» мы сполна пожали в 2022 году.Принято считать, что «ультиматум Путина» о возвращении блока НАТО к границам 1997 года, признание ДНР и ЛНР и последующее начало специальной военной операции на Украине являются воплощением борьбы российской правящей «элиты» за достойное место страны в новом многополярном мире в качестве одного из новых полюсов. Но так ли это?Напомним, что на тему критериев победы или поражения России в фактически уже начавшейся Третьей мировой войне мы подробноранее. Тогда мы установили, что о победе можно говорить, если будут выполнены следующие условия:, Украина должна быть полностью освобождена от власти нацистов, являющихся марионетками англосаксов., Россия, Украина и Белоруссия должны объединиться в реальное, а не виртуальное Союзное государство, которое будет расширяться далее, вобрав в себя все постсоветское пространство, а может, и пойти дальше. Создание собственного внутреннего рынка емкостью минимум в 400, а лучше в 500 миллионов потребителей и переход к автаркии являются единственным способом выживания наших стран в условиях «калечащих» западных санкций. Иного пути победы над коллективным Западом, кроме создания «СССР-2», просто не существует. Тот, кто утверждает обратное, или заблуждается ввиду своей некомпетентности, или сознательно лжет., этот «СССР-2», превратившись в реальный третий полюс силы, должен будет отбросить границы блока НАТО до того состояния, на котором они находились в 1997 году.Точка. Иных альтернатив для нас нет. Все прочие пути ведут либо к быстрому развалу Российской Федерации на десятки враждующих между собой квазигосударств через Майдан, либо к медленному угасанию страны под секторальными экономическими санкциями, справиться с которым наши «эффективным менеджеры» не способны в принципе. И что же мы видим на деле?Ознакомление с «валдайской речью» Путина, которую его пресс-секретарь Песков охарактеризовал как «историческую», заставило только недоуменно пожать плечами и грустно покачать головой.Прежде всего, в очередной раз крайне неприятно удивили моральные авторитеты президента Путина. Вслед за печально известным философом Ильиным, о творчестве и аспекте биографии которого мы подробноранее, Владимир Владимирович взялся пиарить и цитировать Солженицына:Заметим, что это Александр Исаевич, которого цитирует Путин, в своем антисоветском пасквиле под названием «Архипелаг ГУЛАГ» первым восславил армию предателей генерала Власова, которая якобы освободила от немцев Прагу:И вот это, с позволения сказать, «произведение» заставляют читать в российских школах, поскольку его официально ввели в обязательный минимум содержания основных образовательных программ по русской литературе ХХ века. А потом почему-то удивляемся, откуда в составе украинского нацистского полка «Азов» (признан в РФ террористическим) воюют в том числе идейные националисты из России.Но вернемся к «исторической речи», которую все будут растаскивать на цитаты и изучать. Вот одна цитата:А вот другая в том же тексте:Нет ли здесь некоего внутреннего противоречия в рамках единого текста, а также фундаментального противоречия с заявленной ранее концепцией построения многополярного мира с Россией в качестве одного из полюсов? Если сам Владимир Путин за всех россиян решил, что нам это не надо и мы вызов Западу не бросаем, так стоит ли удивляться, что в Китае РФ уже списали и всерьез не рассматривают в качестве глобального игрока? Вон, Турция и Евросоюз продолжили вывозить украинское зерно из Одессы, просто поставив Кремль перед фактом, уведомив о своем решении.Неприятно? Закономерно!