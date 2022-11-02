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Почему Россия больше не претендует на статус третьего мирового полюса силы

Почему Россия больше не претендует на статус третьего мирового полюса силы

На прошедшем 22 октября 2022 года XX съезде Коммунистической партии Китая произошло несколько очень важных событий. Си Цзиньпин был переизбран на третий срок, а также показательно «вытурил» из зала предыдущего генсека КПК Ху Цзиньтао, что ознаменовало разгром либеральной прозападной оппозиции. Помимо этого представления, на съезде прозвучало программное заявление Си Цзиньпина о построении двухполярного мира, под полюсами которого подразумеваются США и Китай. А что насчет России?
Отметим, что еще в 1997 году Российская Федерация и Китай подписали совместную декларацию «о многополярном мире и формировании нового мирового порядка», которая была положена в основу построения отношений между нашими странами. Там были следующие формулировки:

Стороны в духе партнерских отношений будут прилагать усилия для содействия развитию многополярного мира и установлению нового международного порядка.

И за прошедшую с тех пор четверть века Китай сделал все возможное, чтобы превратиться в новый полюс силы, построив мощные вооруженные силы, военно-морские силы и если не первую, то как минимум вторую экономику в мире, причем не виртуальную, а производственную. Энергия российского военно-политического руководства в это время расходовалась, увы, несколько в ином русле.
Вместо реиндустриализации упор был сделан на построение экспортно-сырьевой модели. Во всех направлениях тянулись бесконечные трубопроводы. Вооруженные силы «оптимизировались» по образу и подобию НАТО, но не по сути. Плоды этих «реформ» мы сполна пожали в 2022 году.

Принято считать, что «ультиматум Путина» о возвращении блока НАТО к границам 1997 года, признание ДНР и ЛНР и последующее начало специальной военной операции на Украине являются воплощением борьбы российской правящей «элиты» за достойное место страны в новом многополярном мире в качестве одного из новых полюсов. Но так ли это?

Напомним, что на тему критериев победы или поражения России в фактически уже начавшейся Третьей мировой войне мы подробно рассуждали ранее. Тогда мы установили, что о победе можно говорить, если будут выполнены следующие условия:

Во-первых, Украина должна быть полностью освобождена от власти нацистов, являющихся марионетками англосаксов.

Во-вторых, Россия, Украина и Белоруссия должны объединиться в реальное, а не виртуальное Союзное государство, которое будет расширяться далее, вобрав в себя все постсоветское пространство, а может, и пойти дальше. Создание собственного внутреннего рынка емкостью минимум в 400, а лучше в 500 миллионов потребителей и переход к автаркии являются единственным способом выживания наших стран в условиях «калечащих» западных санкций. Иного пути победы над коллективным Западом, кроме создания «СССР-2», просто не существует. Тот, кто утверждает обратное, или заблуждается ввиду своей некомпетентности, или сознательно лжет.

В-третьих, этот «СССР-2», превратившись в реальный третий полюс силы, должен будет отбросить границы блока НАТО до того состояния, на котором они находились в 1997 году.

Точка. Иных альтернатив для нас нет. Все прочие пути ведут либо к быстрому развалу Российской Федерации на десятки враждующих между собой квазигосударств через Майдан, либо к медленному угасанию страны под секторальными экономическими санкциями, справиться с которым наши «эффективным менеджеры» не способны в принципе. И что же мы видим на деле?

Ознакомление с «валдайской речью» Путина, которую его пресс-секретарь Песков охарактеризовал как «историческую», заставило только недоуменно пожать плечами и грустно покачать головой.

Прежде всего, в очередной раз крайне неприятно удивили моральные авторитеты президента Путина. Вслед за печально известным философом Ильиным, о творчестве и аспекте биографии которого мы подробно рассказывали ранее, Владимир Владимирович взялся пиарить и цитировать Солженицына:

Приведу цитату из знаменитой гарвардской речи Александра Исаевича Солженицына. Ещё в 1978 году он отмечал, что для Запада характерно «длящееся ослепление превосходства» – это всё и происходит до сих пор, которое «поддерживает представление, что всем обширным областям на нашей планете следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем…» 1978 год. Ничего не поменялось.

Заметим, что это Александр Исаевич, которого цитирует Путин, в своем антисоветском пасквиле под названием «Архипелаг ГУЛАГ» первым восславил армию предателей генерала Власова, которая якобы освободила от немцев Прагу:

Власов к концу апреля собрал свои две с половиной дивизии под Прагу. Тут узналось, что эсесовский генерал Штейнер готовится уничтожить чешскую столицу в целом виде не отдать её. И Власов скомандовал своим дивизиям перейти на сторону восставших чехов. И всю обиду, горечь, злость, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и бестолковые три года, выпустили теперь в нападении на немцев: с неожиданной стороны вышибли их из Праги (все ли чехи разобрались потом, [какие] русские спасли им город? У нас история искажена и говорят, что Прагу спасли советские войска, хотя они бы не могли успеть).

И вот это, с позволения сказать, «произведение» заставляют читать в российских школах, поскольку его официально ввели в обязательный минимум содержания основных образовательных программ по русской литературе ХХ века. А потом почему-то удивляемся, откуда в составе украинского нацистского полка «Азов» (признан в РФ террористическим) воюют в том числе идейные националисты из России.

Но вернемся к «исторической речи», которую все будут растаскивать на цитаты и изучать. Вот одна цитата:

Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить, если говорить словами классика.

А вот другая в том же тексте:

Что хотел бы ещё добавить? Россия не бросает вызов элитам Запада – Россия просто отстаивает своё право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трёхполярностью и так далее, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику.

Нет ли здесь некоего внутреннего противоречия в рамках единого текста, а также фундаментального противоречия с заявленной ранее концепцией построения многополярного мира с Россией в качестве одного из полюсов? Если сам Владимир Путин за всех россиян решил, что нам это не надо и мы вызов Западу не бросаем, так стоит ли удивляться, что в Китае РФ уже списали и всерьез не рассматривают в качестве глобального игрока? Вон, Турция и Евросоюз продолжили вывозить украинское зерно из Одессы, просто поставив Кремль перед фактом, уведомив о своем решении.

Неприятно? Закономерно!

Автор: Сергей Маржецкий

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А вы знали об  этом?

Любопытно, что Сталин «не жалел» денег для поощрения солдат и партизан не только зарплатами, орденами и медалями, но и денежными премиями. Например, за уничтоженный паровоз выплачивали 750 рублей, за танк –500 рублей , за транспортный самолет – 1500 рублей и т.д..Честно говоря, «щедрость» товарища Сталина поражает воображение, поскольку в годы войны бутылку , например , водки на «черном рынке» можно было купить от 300 до 800 рублей!

Рекомендую также прочесть: 

"Воззвание к неадекватным сталинистам" https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

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