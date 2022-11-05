Дело «Тамам Шуд»: Самое загадочное убийство в истории Австралии

Дело «Таман Шуд» или «случай с таинственным человеком из Сомертона» считается одной из самых таинственных загадок в истории Австралии. Интересно это дело в силу ряда его деталей: в ходе расследования всплывали некоторые факты, указывающие на возможную причастность спецслужб к инциденту. Кроме того, более чем за полвека следствию так и не удалось ни установить личность погибшего, ни точно определить способ его умерщвления.

С тех самых пор, как на австралийский континент ступила нога белого человека, не было там дела более загадочного и странного, чем дело «Таман Шуд».

Таинственный человек из Сомертона

Все началось ранним утром 1 декабря 1948 года, когда на пляже Сомертон города Аделаида было найдено тело неизвестного мужчины. Осмотрев тело и не заметив никаких признаков насильственной смерти, полицейские обследовали карманы мертвеца. Использованный автобусный билет, полупустая упаковка жевательной резинки, пачка сигарет, спички и неиспользованный билет на поезд — вот и все что было в карманах у неизвестного. Разве что одна небольшая странность поначалу была замечена ими в его вещах — марка сигарет лежащих в пачке не совпадала с указанными на пачке.

Пляж Сомертон. Крестиком указано место обнаружения тела

Одет покойный был неплохо — белая рубашка, галстук, брюки, модный пиджак.

Но при более детальном осмотре одежды обнаружилось, что все этикетки на одежде были тщательно срезаны.

После осмотра на месте происшествия, тело отправили на вскрытие, где и было уставлено, что этот человек умер около двух часов ночи 1 декабря. А вот причина смерти была не совсем ясна. С одной стороны в желудке не было обнаружено посторонних веществ, с другой стороны, в силу некоторых признаков, патологоанатом высказал твердое убеждение в том, что смерть наступила в результате отравления.

Документов при трупе обнаружено не было и полиция начала прилагать усилия к установлению личности погибшего. Отпечатки пальцев были направлены в различные страны, а фотографии неизвестного опубликованы во многих газетах. После этого в полицию начали поступать заявления от разных людей, которые якобы знали кто это был. Но каждый раз проверка показывала, что эти люди ошибались. Забегая вперед скажу, что к концу 1953 года таких заявлений у полиции было аж двести пятьдесят одна штука.

Фото неизвестного

Более шести десятков лет прошло с того дня, как был обнаружен труп, а личность таинственного человека из Сомертона не установлена до сих пор.

Его чемодан

В январе 1949 года, в полицию обратились работники железнодорожного вокзала Аделаиды по поводу невостребованного из камеры хранения багажа. Этим багажом оказался чемодан со срезанным ярлыком, который был сдан в камеру хранения 30 ноября 1948 года, то есть в день предшествовавший ночи, которая стала последней для неизвестного.

Полицейские осматривают содержимое чемодана

Прибывшая полиция вскрыла чемодан и обнаружила там самые различные вещи. Халат, тапочки, трусы, пижаму, бритвенные принадлежности, а также кое-какой инструмент, в частности, нож переделанный в заточку, острозаточенные ножницы и кисточку для трафаретной печати. Помимо этого в чемодане находились редкие для Австралии нитки, причем они были аналогичны тем, которыми была пришита заплатка в кармане брюк таинственного человека. Это позволило с большой долей вероятности предположить, что чемодан принадлежит именно ему.

Ну и было еще кое-что, что связывало эти вещи с загадочным телом. Все ярлыки на одежде, что была внутри найденного чемодана, были срезаны.

Тот самый чемодан

Впрочем, на кое-каких вещах, в том числе и на мешке для стирки, была найдена надпись «Keane», но полиция сразу предположила, что если кто-то, кто срезал все ярлыки, оставил эту надпись целой и невредимой, то она, скорее всего, никак не связна с загадочной личностью. Но тем не менее, проверка этого имени была осуществлена. Были посланы запросы о пропаже человека с такой фамилией во все англоязычные страны. Кроме того полиция обратилась во все химчистки Австралии с целью установить не был ли незнакомец их клиентом. Все эти запросы дали отрицательный результат.

Получалось, что чемодан погибшего и его содержимое, так и не смогли продвинуть следствие на пути к разгадке тайны его личности.

Таман Шуд

Полиция еще раз, с особой тщательностью, осматривает одежду, в которую был одет неизвестный. И, как оказывается, не зря. В брюках, что были на погибшем, обнаруживается потайной карман.

Карман этот был не пуст. В нем находился, аккуратно вырезанный вокруг небольшой печатной надписи, клочок бумаги. Надпись, которая была изначально не ясна полицейским, гласила: «Tamam Shud».

Немного позднее, когда содержимое этой бумаги станет известно прессе, одна из газет совершит ошибку в последней букве первого слова и это дело войдет в историю под названием «Taman Shud».

Вскоре будет установлено, что это строки с последней страницы книги Омара Хайяма «Рубйат» и означают они в переводе с персидского — «конец» или «она окончена».

Было замечено, что тематика стихов Хайяма, вполне могла соответствовать душевному настрою человека, решившего свести счеты с жизнью с помощью яда.

Итак, в деле появилась новая зацепка и полиция начинает искать владельца данной книги. Отправлены запросы в полиции других стран, а фотографии клочка бумаги с надписью помещены в газетах.

Клочок бумаги, обнаруженный в потайном кармане неизвестного

Результат эти поиски принесли только в июле, когда в полицию явился человек с редким экземпляром книги Хайяма в руках. Это было действительно редкое издание в переводе Фитцжеральда, увидевшее свет в Новой Зеландии. Загадочная фраза была вырезана именно из него, что было видно по шрифту и текстуре бумаги. Но из этого ли именно экземпляра был вырезан интересующий полицию фрагмент, осталось неясным, так как последняя страница данной книги была вырвана.

Человек, который принес книгу пояснил, что обнаружил ее 30 ноября 1948 года в своем незапертом автомобиле на полу возле заднего сидения и с тех пор она лежала у него в бардачке.

Осмотрев книгу следователи заметили на ее обороте загадочную надпись, которую можно было прочитать так:

WRGOABABD

MLIAOI

WTBIMPANETP

MLIABOAIAQC

ITTMTSAMSTGAB

Впрочем, некоторые буквы читаются неоднозначно (например, первая) и их можно прочитать иначе. Об этом вы можете судить сами, взглянув на фотографию этой надписи.

Таинственная запись в книге

С самого начала предполагалось, что здесь скрыт некий шифр. До сих пор многие специалисты и просто любители бьются над разгадкой этого шифра, но до настоящего времени он так и не разгадан, хотя и установлено, что формат кода соответствует формату четверостиший Хайяма.

Но кроме этого шифра в книге было записано и еще кое-что, несколько более понятное. Этим кое-что был номер телефона.

Медсестра Джестин

Настоящую фамилию этой женщины следствие не обнародовало и она вошла в историю под псевдонимом (в некоторых источниках девичьей фамилией) Джестин. Это ее номер телефона был записан в книге Омара Хайяма рядом с загадочным шифром. Установив ее личность, следствие с удивлением обнаружило, что она проживает всего в четырехсот метрах от места обнаружения трупа.

Медсестра «Джестин»

Джестин немедленно допрашивают и она показывает, что редкое издание книги «Рубайят» некогда принадлежало ей. Но в 1945 году, еще до замужества, работая в госпитале Сиднея, она подарила ее некому лейтенанту Альфреду Боксоллу, которого она с тех пор не видела и ничего о нем не знала.

Казалось, становится теплее. Даже не так, казалось уже стало горячо.

Бюст, сделанный с неизвестного

Поскольку, к тому времени, тело неизвестного было уже похоронено, женщине предъявляют для опознания, изготовленный перед захоронением, гипсовый бюст таинственного незнакомца. Однако она отказывается опознать в нем Боксолла.

Но сыщики практически не сомневаются — это он. Просто с тех пор, как медсестра видела Боксолла, прошло несколько лет и она вполне могла не опознать его по бюсту.

Установить место жительства Боксолла было делом техники, но… бывший лейтенант оказался жив и здоров. Кроме того, он продемонстрировал детективам свой экземпляр книги, подаренный ему медсестрой. С волнением открыв ее на последней странице, сыщики увидели, никуда не исчезнувшие из нее, два слова — «Tamam Shud».

Тупик

Поскольку медсестра Джестин и в дальнейшем не признавала никакой связи с погибшим дело зашло в тупик, где и находится по сей день. Последний раз она была допрошена в 2002 году и детектив посчитал, что она уклоняется от откровенного разговора. Но к делу такие сомнения не пришьешь, а в 2007 году женщина умерла.

Строились разные версии этого дела. Предполагали даже, что погибший был советским шпионом, убитый спецслужбами. Поговаривали также, что без Боксолла тут не обошлось — молва приписала ему службу в разведке.

Могила неизвестного и табличка на ней

Связывают это дело и с еще одним происшествием. В 1949 году нашли мужчину без сознания, лежащего рядом с трупом своего двухлетнего сына, находившемся в мешке. Как и неизвестный, ребенок был умерщвлен непонятным способом. Когда мужчину привели в чувства, то оказалось, что он сошел с ума и ничего не может пояснить следствию. Однако, его жена сообщила, что все это может быть связано с тем, что ее муж пытался оказать помощь полиции в установлении личности таинственного человека из Сомертона. По ее словам, после этих показаний, она также, как и ранее ее муж, стала получать угрозы. А вскоре ее постигла тяжелая болезнь.

Кстати, вспоминают и такой случай. Один, довольно известный в Австралии человек, в 1945 году был найден отравленным. Считалось, что это самоубийство. Но вот интересная деталь, на его груди лежал раскрытый сборник стихов Омара Хайяма «Рубайат». Точно такой же, как через два месяца после этого медсестра Джестин подарит лейтенанту Боксоллу.

Но многие из людей, занимающихся этим делом, уверены что Джестин сказала не все. Есть даже такая версия, что ее сын, которому на момент начала всей истории было всего 16 месяцев является незаконнорожденным. А отец его тот самый таинственный человек из Сомертона.

Но все это только версии и догадки. Доподлинно истины не знает никто и следствие продолжается. Расследованием этого дела занимаются не только профессиональные полицейские, но и детективы-любители со всего мира. Ведь, с тех самых пор, как на австралийский континент ступила нога белого человека, не было там дела более загадочного и странного, чем дело «Таман Шуд».

Источник: http://vasiliy-okochka.livejournal.com/407417.html

А вы знали об этом?

Диана Оделл - женщина, которая почти 60 лет прожила с железными легкими Именно так называли громоздкие аппараты для искусственной вентиляции легких После выхода в тираж книги "Меньше света" Диана проснулась знаменитой :к ней начали приезжать журналисты, о ней заговорили в прессе .Умерла Диана Оделл в 2008 году, причиной стала банальное отключение электричества, в результате из-за чего аппарат искусственного легкого был отключен . Родители старались завести запасной генератор, но не смогли. К слову, до этого инцидента дважды им это удавалось, но на этот раз все пошло наперекосяк. Так закончилась история Дианы Оделл, прекрасной жизнерадостной женщины, жизнь которой прошла в железном заточении, но которая, при этом, не потеряла веру в себя и близких!

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