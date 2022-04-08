Сулейман убил Хюррем? Отчего на самом деле умерла султанша?

Болезнь любимой жены султана проявилась неожиданно и "сожгла" хасеки всего за несколько месяцев. Причем такое быстрое развитие событий было как реальной жизни, так и в сериале "Великолепный век". Но чем на самом деле болела Хюррем и был ли виновен Сулейман в ее смерти?

В сериале у нее был ряд довольно странных симптомов: незаживающие нарывы, слабость, боль в груди и животе, бледность. Поклонники до сих пор не знаю точного ответа, что же случилось с сериальной Хюррем?

Если обратиться к истории, то там можно найти сведения о том, что султанша имела небольшие проблемы с сердцем. но из записей гаремных лекарей становится понятно, что они не могли привести к смерти. Фанаты сериала склоняются к версии - рака крови.

Но самая интересная теория гласит, что Хюррем травили недоброжелатели - ядом крокуса, который убивает не сразу, но накапливается в организме и вызывает тяжелые симптомы.

Все-таки течение болезни Хюррем в сериале было показано немного иначе. На самом деле султанша была прикована к постели последние два года. Заезжие послы отмечали в своих записях, что вся семья, а особенно султан. был настолько убит горем, что перестал давал аудиенции и вести дела государственные.

Во дворец были стянуты лучшие лекари не только Османской империи, но и привезены даже из Европы и России!

Но никто уже не мог помочь Султанше. Ее погубила малярия и колики (скорее всего печёночные). Колики мучали Султаншу уже несколько лет, и те кто знает, что это такое, поймут ее мучения. А малярия просто ускорила приближающийся конец.

Так как же связан Сулейман со смертью Хюррем? Султану было больно смотреть на мучение любимой и он отдал приказ больше не лечить Хюррем, ведь лекарства не давали должного облегчения, а только провоцировали боли. Другими словами, Сулейман смирился со смертью Хюррем и сделал все, чтобы ты быстрее ушла в мир иной.

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