Четыре закона, по которым Христос будет судить мир

Совесть — это судия праведный, которого Бог поместил внутри нас. Совесть не может быть рефлексией материи во веки веков. Она — глас Божий в человеке и постоянно укоряет его, когда он грешит: «Человек, зачем ты сделал это?»

Этот закон естества существует и у китайцев, и у христиан, и у буддистов, и у брахманистов, и у магометан. Это первый закон, который Бог вложил в сердце человека при его создании и по которому мир жил до появления закона писаного.

Один неверующий адвокат как-то спросил меня:

— Батюшка, я не могу согласиться с идеей Страшного Суда!

— А почему ты не соглашаешься с ним, брат? Как так?

— Батюшка, как меня будет судить Христос, если я, к примеру, китаец или еще кто-нибудь и не слышал о Христе? Они ведь не слышали о Христе. Неужели Бог может судить несправедливо? Он же праведен. Как же Он будет меня судить и карать, если я даже не слышал о Евангелии Христовом?

— Погоди-ка! Ты умеешь стряпать дела, составлять протоколы или что ты там еще делаешь. Писания, однако, ты не знаешь. Ты рационалист, ты исследуешь всё до ниточки, а себя самого губишь вконец, живя так, как тебе в голову взбредет.

Есть четыре закона, по которым Бог будет судить всю землю. И никто не сможет избежать ярости и справедливости Божией, будь он хоть китаец, брахманист, буддист, христианин, магометанин или еврей, потому что Бог праведен, как говорит апостол: «Бог праведен, а всякий человек лжив» (см. Рим. 3, 4).

Бог, будучи праведен, установил законы эти, чтобы всех судить по правде.

Слышишь? Четыре закона.

Первый закон — это закон естественный, или закон совести. По этому закону Бог обличил Каина, когда тот убил брата своего Авеля. Ибо слышишь, что говорит Писание? Его так сильно обличала совесть, что он впал от этого в отчаяние и воскликнул: «Наказание мое больше, нежели может проститься мне» (см. Быт. 4:13).

Он впал в отчаяние из-за того, что убил брата своего Авеля, пастуха; ибо Бог принял жертву брата, и он позавидовал ему и, выйдя в поле, убил его.

Закон совести говорил ему: «Что же ты сделал? Ты же убил своего брата!»

И вот он слышит Бога:

— Каин, где брат твой?

А он, вместо того чтобы сказать: «Боже, я согрешил», — сказал:

— А что я, сторож брату моему, что ли?

И сказал ему Бог:

— «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне из земли» (Быт. 4, 10). За то, что ты сделал это, Я накажу тебя всеми наказаниями, а кто убьет тебя, тот будет наказан до семижды семидесяти раз (см. Быт. 4:11–12, 15)…

И прожил Каин больше тысячи лет, как написано в «Хронографе» Кедрина (Георгий Кедрин — византийский монах XI–XII вв., составивший всемирную историю от сотворения мира до XI в. На русский язык она не переведена, но обильно цитируется свт. Димитрием Ростовским в его «Келейном летописце», называемом иногда также «Летописью» и «Летописцем»), и никто его не убивал, ибо все боялись заклятия, наложенного на него Богом.

Каковы же были семь наказаний Каину за то, что он убил брата своего Авеля? Прежде всего это было отчаяние, затем трепет, затем плач, ибо он плакал с воплями на земле, затем страх, ибо он перебегал с места на место, боясь, что Бог видит его; затем проклятие земли, чтобы она не давала для него плоды свои, и прочее, как написано в Священном Писании, в книге Бытия, глава четыре.

Всякий человек на земле, когда он совершает зло, обличается совестью, которая говорит ему: «Зачем ты сделал зло?» Это первый закон, данный человеку Богом, он называется законом совести, или естественным законом.

Вторым законом, который, как объясняет святой Григорий Нисский, всегда находится у нас перед глазами и непрестанно звучит с высоты небесной, подобно трубе, указывая нам на Бога, является закон творения.

Кто сотворил небо, землю и всё вокруг? Луну, траву, цветы, рыб, моря, реки, камни, деревья, горы, всё живое, обитающее на суше, в воде и воздухе? Кто это всё создал, братья? Кто создал часы вселенной, которые идут с такой точностью и так изумительно, что ничто не может сравниться с ними? Никто иной, как Благий Бог! Центром, управляющим этим миром, является его Создатель, Бог, вложивший порядок во всё.

Этот закон творений есть то, о чем говорит пророк Давид: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь» (Пс. 18, 2). Как поведают? Своим сферическим устройством и своей непомерной отдаленностью; межзвездным пространством, расстояние которому — миллиарды световых лет; движением звезд небесных, зодиака и планет с такой размеренностью и точностью, что это поражает умы самых великих в мире астрономов.

Что сказал Исаак Ньютон, великий английский физик, который тридцать лет был атеистом, а под конец открыл закон всемирного тяготения и увидел, что каждая планета притягивает свой самый малый спутник и не дает ему ни отдалиться, ни разбиться, ни двигаться беспорядочно в мире звезд небесных? Он опустил свои приборы на стол и сказал: «Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои, и никакое слово не будет достаточно, чтобы восхвалить чудеса Твои!»

Видишь? Он, знающий внешнюю науку, пришел к страху Божию, открыв величайшие чудеса в мире звезд. Что сказали Кеплер, Исаак Ньютон и другие, кого мне не хватило бы времени упоминать, когда обратились к Богу, видя, что творение Божие существует не само по себе, что у него есть некий направляющий центр и такая точность, которая способна поразить любой ум?

Из тайн природы не раскрыта еще даже миллиардная часть. Ибо премудрость Божия не имеет границ и не будет иметь их во веки веков, потому что премудрость Творца бесконечна.

Итак, второй закон, имеющийся у всех нас перед глазами, — это закон творений, или создания. Ибо через естественное созерцание в духе мы восходим от разумного основания вещей к их Создателю.

Если видишь корабль, то надо полагать, что был и мастер, построивший его; если видишь хорошую одежду на человеке, знай, что хорошим был и портной. Если видишь дворец, красивое архитектурное сооружение, то знай, что существовал мудрый архитектор. Если видишь часы, то, несомненно, есть и искусный часовщик, смастеривший их. И что бы ты ни увидел, ты не можешь сказать, будто оно сделалось само собой.

Итак, всё это указывает нам на то, что есть Творец, а если Он есть, то нужно бояться Его и повиноваться Ему, чтобы Он не покарал нас по всей справедливости.

Третьим законом является закон писаный, данный Богом Моисею на горе Синай, то есть десять заповедей и весь Ветхий Завет, по которому судим будет народ избранный, то есть евреи.

Четвертым и последним законом является закон Благодати, закон совершенства, закон любви Иисус Христовой, то есть Святое Евангелие. По этому закону будут судимы все христиане, крещеные во имя Пресвятой Троицы.

Первым был естественный закон, который является общим для всех народов до скончания мира. Второй, закон творения, подобен первому. По первому и второму закону будут судимы все народы мира, кроме христиан и евреев. По закону писаному, то есть по Ветхому Завету, будут судимы евреи. А по закону Благодати и Евангелию будем судимы мы, христиане, потому что закон наш совершенней, чем все остальные законы. Если же мы его нарушаем, то на нас падает бо́льший грех и нас ожидает более тяжкое мучение, чем их, не знавших Евангелия.

Итак, Бог назначил нам подобного адвоката. Не будем обманываться, братья, и говорить, будто Бог не знает, что делает каждый из нас. Ты не сможешь сказать, будто на тебе нет греха, потому что ты не знал, ибо был китайцем, турком или атеистом.

Пускай ты был язычником, но совесть-то у тебя была, и по ее закону тебя и будут судить. Творение ты видел — и ты ни разу не задался вопросом, кто же создал это небо, солнце, землю и всё вокруг, чтобы после этого задуматься и убояться Бога, создавшего всё? Аминь.

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